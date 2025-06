🪙EURUSD la 1,1400 înainte de decizia BCE

Banca Central─â European─â (BCE) are programat ast─âzi anun╚Ťul privind rata dob├ónzii la 15:15 ora Rom├óniei, urmat de o conferin╚Ť─â de pres─â cu pre╚Öedintele Christine Lagarde la 15:45 ora Rom├óniei Se anticipeaz─â c─â Banca Central─â European─â va aplica ast─âzi o nou─â reducere a ratei cu 25 de puncte de baz─â, ceea ce ar reduce rata depozitelor la 2,00%. Aceasta ar reprezenta jum─âtate din rata maxim─â de 4% men╚Ťinut─â p├ón─â la sf├ór╚Öitul anului 2023 ╚Öi ├«nceputul anului 2024. A╚Ötept─ârile privind aceast─â reducere sunt sus╚Ťinute de mai mul╚Ťi factori, inclusiv o sc─âdere continu─â a infla╚Ťiei principale CPI, exacerbat─â de sc─âderea pre╚Ťurilor la energie, ╚Öi de impactul dezinfla╚Ťionist al tarifelor americane care cresc disponibilitatea produselor ├«n Europa. ├Äntrebarea pertinent─â acum este dac─â BCE ├«╚Öi va ├«ncheia ciclul de relaxare sau, av├ónd ├«n vedere sc─âderea continu─â a infla╚Ťiei ╚Öi incertitudinea comercial─â, va semnala ├«nc─â dou─â sau trei reduceri. Ratele dob├ónzilor din Zona Euro au ├«nregistrat deja reduceri semnificative. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul c─â aceste reduceri au fost moderate ╚Öi nu un r─âspuns la criz─â, ceea ce ar putea ├«mbun─ât─â╚Ťi perspectivele pe termen lung de atingere a obiectivului privind infla╚Ťia. Surs─â: Bloomberg Finance LP, XTB ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil A╚Ötept─âri privind mi╚Öc─ârile ulterioare ale BCE: O atitudine ÔÇťdovishÔÇŁ: Se a╚Öteapt─â ca, Consiliul guvernatorilor BCE s─â men╚Ťin─â un ton moderat ÔÇťdovishÔÇŁ, p─âstr├ónd flexibilitatea pentru ac╚Ťiuni viitoare. Indicele ECBspeak al Bloomberg, care reflect─â sentimentul Consiliului guvernatorilor, indic─â o tendin╚Ť─â tot mai ÔÇťdovishÔÇŁ, cu accent pe impactul dezinfla╚Ťionist al tarifelor americane asupra uniunii monetare.

Reduceri suplimentare ale ratelor: Scenariul de baz─â anticipeaz─â o reducere suplimentar─â de 25 de puncte de baz─â ├«n septembrie. Probabilitatea este ├«nclinat─â spre o nou─â relaxare a politicii, de╚Öi un poten╚Ťial acord comercial cu SUA ├«n iulie ar putea modifica perspectivele pentru mi╚Öc─ârile ulterioare.

Preocup─âri legate de infla╚Ťie: Cre╚Öterea salariilor a ├«ncetinit, iar infla╚Ťia a sc─âzut ├«n mai sub ╚Ťinta de 2% a BCE. Cele mai recente previziuni privind infla╚Ťia ale economi╚Ötilor BCE nu au luat ├«n considerare anun╚Ťul privind tarifele SUA din 2 aprilie ╚Öi ar putea fi revizuite ├«n continuare ├«n sc─âdere. ├Än mod interesant, chiar ╚Öi guvernatorul nonconformist al b─âncii centrale din Austria sugereaz─â c─â tarifele ar putea duce la o sc─âdere a pre╚Ťurilor de consum.

Impactul tarifelor ╚Öi al altor factori: Politica comercial─â a SUA afecteaz─â ├«n mod negativ pre╚Ťurile produselor europene ╚Öi nu exist─â tarife de retorsiune asupra bunurilor americane. ├Än plus, pre╚Ťurile ╚Ťi╚Ťeiului ╚Öi ale altor materii prime energetice sunt ├«n sc─âdere, ceea ce are un impact, de exemplu, asupra costurilor energiei electrice. A╚Ötept─ârile privind ratele dob├ónzilor BCE indic─â o nou─â reducere ├«n luna septembrie a acestui an. Totu╚Öi, acest lucru s-ar putea schimba dac─â un acord comercial ├«ntre SUA ╚Öi Uniunea European─â s-ar materializa ├«n iulie. Surs─â: Bloomberg Finance LP, XTB Impactul asupra euro: Pozi╚Ťia ÔÇťdovishÔÇŁ a BCE: ├Än cazul ├«n care factorii de decizie men╚Ťin un ton ÔÇťdovishÔÇŁ, nu poate fi exclus─â o retragere sub 1,1400 pe perechea EURUSD . BCE r─âm├óne prudent─â din cauza tensiunilor comerciale actuale.

Divergen╚Ťe de politic─â: ├Än cazul ├«n care Rezerva Federal─â a SUA (Fed) men╚Ťine o atitudine mai ÔÇťhawkishÔÇŁ (adic─â ├«nclin─â s─â men╚Ťin─â ratele mai ridicate sau s─â le reduc─â mai lent), diferen╚Ťa de rat─â a dob├ónzii dintre Zona Euro ╚Öi SUA s-ar putea m─âri. Teoretic, acest lucru ar trebui s─â dezavantajeze euro ├«n raport cu dolarul. Pe de alt─â parte, EURUSD r─âm├óne la niveluri ridicate din cauza unei aversiuni predominante fa╚Ť─â de dolar legat─â de politicile lui Trump.

Poten╚Ťial─â revenire a euro: Economia european─â prezint─â semne de ├«mbun─ât─â╚Ťire, iar ╚Ťinta de infla╚Ťie a fost atins─â. ├Än plus, Uniunea European─â inten╚Ťioneaz─â s─â cheltuiasc─â aproximativ 800 de miliarde de euro pentru armament suplimentar, ceea ce ar putea duce la o relansare economic─â suplimentar─â. Acest lucru ar putea oferi, de asemenea, un impuls infla╚Ťionist, descuraj├ónd membrii BCE de la reduceri suplimentare.

Incertitudine crescut─â: Incertitudinea crescut─â din jurul disputei comerciale dintre SUA ╚Öi UE ar putea determina BCE s─â adopte o atitudine mai prudent─â. Dac─â Christine Lagarde ├«╚Öi exprim─â ├«ngrijorarea cu privire la perspectivele economice, acest lucru ar putea confirma o tendin╚Ť─â ÔÇťdovishÔÇŁ ╚Öi ar putea declan╚Öa o corec╚Ťie mai ampl─â pe EURUSD. ├Än schimb, dac─â BCE atrage aten╚Ťia asupra poten╚Ťialelor riscuri de cre╚Ötere a infla╚Ťiei, iar Christine Lagarde sugereaz─â pruden╚Ť─â ├«n evaluarea impactului tarifelor, acest lucru ar putea duce la reluarea trendului ascendent al euro. Perspective tehnice pentru EURUSD EURUSD r─âm├óne peste nivelul de 1,1400 ╚Öi se tranzac╚Ťioneaz─â ├«n cadrul unui canal de trend ascendent. O pozi╚Ťie ÔÇťdovishÔÇŁ a BCE ar putea duce la testarea limitei inferioare a canalului, iar o alunecare sub pragul de 1,1350 ar putea alimenta o corec╚Ťie mai ampl─â. Cu toate acestea, zona din jurul valorii de 1,1250 se va dovedi probabil un obstacol dificil de dep─â╚Öit. Randamentele obliga╚Ťiunilor americane r─âm├ón ridicate (reflectate ├«n pre╚Ťurile sc─âzute ale TNOTE), dar acest lucru nu s-a tradus ├«n sprijin pentru dolarul american. Cu toate acestea, dac─â BCE ar semnala c─â ratele dob├ónzilor ╚Öi-au atins nivelul ╚Ťint─â, ar putea duce chiar la o dep─â╚Öire a limitei superioare a canalului de trend ascendent ╚Öi la o mi╚Öcare dincolo de 1,1500. Sursa: xStation5

