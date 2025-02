➡️EURUSD peste 1,04 înainte de ADP

Raportul ADP este crucial pentru economia SUA și va fi publicat la 15:15 ora României Euro se menține peste 1,04 în raport cu dolarul, investitorii așteptând publicarea datelor cheie privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat din SUA în cursul zilei de astăzi. Cifrele, așteptate la 15:15 ora României vor oferi o indicație crucială cu privire la sănătatea pieței forței de muncă înainte de raportul oficial de vineri privind salariile nonagricole (NFP). Așteptările pieței Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Raportul național privind ocuparea forței de muncă al Automatic Data Processing (ADP) este așteptat să indice o revenire robustă a creării de locuri de muncă în ianuarie, economiștii prognozând o creștere de 150.000. Acest lucru urmează unei lecturi mai slabe decât se anticipase în decembrie.

Distribuția previziunilor pentru raportul de astăzi. Este clar că economiștii se așteaptă la rezultate de 150 și peste. Cea mai mică prognoză presupune un rezultat de 100 de mii. Sursa: Bloomberg Finance L.P. ADP ca precursor al NFP În timp ce raportul ADP este urmărit îndeaproape ca un indicator pentru NFP, rezultatele sale au fost mixte în ultimele luni. Cele două rapoarte au avut o divergență puternică în noiembrie, ridicând semne de întrebare cu privire la fiabilitatea ADP. Cu toate acestea, datele solide ale NFP pentru luna decembrie au consolidat așteptările privind continuarea expansiunii pieței muncii din SUA.

Recent, am observat o corelație mai mare între datele ADP și cele NFP. Pe de altă parte, în decembrie am observat o diferență uriașă. De asemenea, merită menționat faptul că vinerea viitoare vom afla revizuirea situației ocupării forței de muncă pentru luna martie 2024, ceea ce ar putea modifica potențial datele NFP din lunile anterioare. Sursa: Departamentul de analiză XTB Context economic mai larg Piața forței de muncă din SUA rămâne un obiectiv cheie pentru Rezerva Federală, care a înăsprit recent politica monetară ca răspuns la preocupările persistente privind inflația. În timp ce NFP a indicat o creștere robustă a locurilor de muncă, alți indicatori, cum ar fi Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS), au semnalat o potențială atenuare a cererii de lucrători.

Conform raportului NFP, numărul de persoane angajate în SUA a atins tendința din perioada 2010-2020. În același timp, însă, observăm o revenire la scăderi ale numărului de locuri de muncă vacante (raportul JOLTS). Aceasta înseamnă că creșterea ocupării forței de muncă ar trebui să încetinească în lunile următoare. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Perspectivele EURUSD Euro și-a revenit de la minimele recente, după ce amenințarea administrației Trump de a impune tarife pentru bunurile UE a împins pentru scurt timp perechea valutară sub 1,02. Cu toate acestea, riscul unui război comercial rămâne o preocupare majoră pentru investitori, care urmăresc îndeaproape și perspectivele economice ale SUA. Un raport ADP mai puternic decât se aștepta, în special unul care depășește 180.000 de locuri de muncă, ar putea susține dolarul și ar putea exercita o presiune în scădere asupra euro. În schimb, o valoare mai slabă, sub 150.000, ar putea declanșa o creștere a monedei unice.

Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."