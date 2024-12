EURUSD pierde 0,3% 💵

Dolarul se apreciaz─â ├«nainte de raportul CPI din noiembrie la 15:30 ora Rom├óniei ­čôî Dolarul american se consolideaz─â u╚Öor ├«nainte de publicarea datelor privind infla╚Ťia CPI din noiembrie din SUA. Pia╚Ťa se a╚Öteapt─â ca infla╚Ťia s─â creasc─â u╚Öor fa╚Ť─â de luna precedent─â, ├«n timp ce Core CPI este anticipat s─â r─âm├ón─â neschimbat. Pia╚Ťa prognozeaz─â c─â CPI din noiembrie ├«n SUA va cre╚Öte la 2,7%, dup─â 2,6% ├«n octombrie ╚Öi la 0,3% de la o lun─â la alta, fa╚Ť─â de 0,2% anterior. Se a╚Öteapt─â ca Core CPI s─â r─âm├ón─â neschimbat la 3,3%, cu o rat─â de cre╚Ötere lunar─â de 0,3%.

Investitorii iau în calcul o probabilitate de 85% de reducere a ratei Fed pe 18 decembrie. Pe această bază, putem presupune că o citire CPI peste previziuni ar putea duce la o scădere drastică a șanselor implicite de relaxare monetară în decembrie.

Componenta pre╚Ťurilor din ultimul raport ISM privind serviciile din noiembrie a indicat presiuni asupra pre╚Ťurilor mult mai puternice dec├ót se preconiza. ├Äntre timp, a╚Ötept─ârile privind infla╚Ťia pe termen scurt, conform sondajului realizat de Universitatea din Michigan, au crescut; consumatorii americani se tem de cre╚Öterea pre╚Ťurilor, av├ónd ├«n vedere eventualele noi tarife vamale impuse de administra╚Ťia Trump ├«n 2025.

Pre╚Ťurile globale ale petrolului r─âm├ón sc─âzute ╚Öi, combinate cu datele u╚Öor mai slabe de pe pia╚Ťa muncii din SUA, acestea ofer─â Rezervei Federale spa╚Ťiu pentru a extinde ÔÇ×fereastraÔÇŁ de relaxare a politicii monetare printr-o nou─â reducere a ratei. Indiferent de rezultatul CPI de ast─âzi, credem c─â, ├«n prima jum─âtate a anului 2025, Rezerva Federal─â va r─âm├óne prudent─â ├«n ceea ce prive╚Öte noi reduceri ale ratelor ╚Öi va dori mai ├«nt├ói s─â evalueze modul ├«n care politicile noii administra╚Ťii americane influen╚Ťeaz─â dinamica pre╚Ťurilor, comportamentul consumatorilor ╚Öi pia╚Ťa muncii. De asemenea, nu vedem o sl─âbiciune ciclic─â ├«n economia SUA, iar dac─â aceast─â situa╚Ťie persist─â ├«n lunile urm─âtoare, Fed ar putea fi ├«nclinat─â s─â men╚Ťin─â politica neschimbat─â. ├Än consecin╚Ť─â, dolarul ╚Öi randamentele ar putea r─âm├óne puternice pe termen mediu, chiar dac─â CPI este mai sc─âzut sau se aliniaz─â a╚Ötept─ârilor. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Publica╚Ťiile ╚Öi declara╚Ťiile recente ale membrilor Fed sugereaz─â c─â este probabil ca Rezerva Federal─â s─â r─âm├ón─â prudent─â ├«n a semnala o politic─â monetar─â mai relaxat─â pentru moment. Contribu╚Ťiile indic─â componente mai pu╚Ťin defla╚Ťioniste ├Än ultimele luni, multe componente ╚Öi-au epuizat poten╚Ťialul defla╚Ťionist. Pre╚Ťurile energiei, ma╚Öinile second-hand ╚Öi alimentele au fost factori cheie care au sus╚Ťinut sc─âderea continu─â a pre╚Ťurilor. Cu toate acestea, amploarea acestor sc─âderi a fost at├ót de semnificativ─â ├«nc├ót poten╚Ťialul de men╚Ťinere a unei astfel de dinamici a sc─âzut de la o lun─â la alta. S─â arunc─âm o privire mai atent─â la contribu╚Ťiile individuale ╚Öi la ceea ce ne putem a╚Ötepta de la citirea de ast─âzi. Indicele Case-Shiller al pre╚Ťurilor locuin╚Ťelor, cu un avans de aproximativ 18 luni, sugereaz─â nivelurile pre╚Ťurilor ├«n sectorul ├«nchirierilor. Aceasta este cea mai mare component─â a infla╚Ťiei, reprezent├ónd peste 36% din m─âsura total─â a infla╚Ťiei. Sf├ór╚Öitul acestui an ╚Öi ├«nceputul celui urm─âtor indic─â faptul c─â, pe termen scurt, am putea ├«nregistra o u╚Öoar─â cre╚Ötere a presiunii asupra pre╚Ťurilor. Cu toate acestea, pe termen lung, pre╚Ťurile locuin╚Ťelor au revenit la o tendin╚Ť─â descendent─â, ceea ce sugereaz─â posibile fluctua╚Ťii pe termen scurt.

Pre╚Ťurile energiei, ├«n special ale petrolului, au crescut ├«n ultima lun─â. Prin urmare, impactul negativ al pre╚Ťurilor la energie observat ├«n ultimele luni este pu╚Ťin probabil s─â persiste.

O situa╚Ťie similar─â este evident─â ├«n sectorul automobilelor de ocazie. Dinamica pre╚Ťurilor a sc─âzut la niveluri at├ót de sc─âzute ├«nc├ót poten╚Ťialul de continuare a mi╚Öc─ârii a fost epuizat, iar acum observ─âm o revenire din zona defla╚Ťionist─â.

Situa╚Ťia este foarte asem─ân─âtoare ├«n cazul pre╚Ťurilor la alimente. Dup─â ce au r─âmas temporar ├«n zona dinamicii negative, pre╚Ťurile revin la nivelurile medii din anii anteriori. Acest lucru nu indic─â neap─ârat o revenire a infla╚Ťiei, ci mai degrab─â o normalizare a pie╚Ťei ╚Öi absen╚Ťa unui factor defla╚Ťionist, a╚Öa cum s-a observat ├«n lunile anterioare. Grafic EURUSD (Interval D1) Privind perechea EURUSD pe un interval zilnic mai larg, observ─âm c─â modelul Double Top s-a desf─â╚Öurat la niveluri apropiate de 1,11. Dac─â scenariul de corec╚Ťie 1:1 nu se materializeaz─â ╚Öi perechea scade din nou sub 1,04, ne-am putea a╚Ötepta la presiuni pe termen lung pentru a testa paritatea. ├Än sprijinul acestui scenariu este politica dovish a BCE, unde bancherii nu au exclus revenirea ratelor ÔÇ×sub nivelul neutruÔÇŁ. ├Äntre timp, ├«n SUA, 2025 sub noua administra╚Ťie Trump se anun╚Ť─â a fi destul de hawkish. Diferen╚Ťa de randament ar putea favoriza dolarul.

Sursa: xStation 5

