EURUSD scade cu 0,1% în urma declarației “hawkish” a președintelui Fed St. Louis 📉

Alberto Musalem, președinte și director executiv al Băncii Rezervei Federale din St. Louis, și-a exprimat încrederea moderată în ocuparea deplină a forței de muncă din SUA, subliniind în același timp riscurile persistente de inflație. El consideră că politica monetară rămâne între moderat restrictivă și neutră, adecvată pentru perspectivele economice actuale și incertitudinea continuă. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Musalem a votat pentru o reducere de 25 de puncte de bază pentru a ajusta politica ca răspuns la riscurile de scădere ale pieței muncii, inclusiv așteptările mai scăzute privind găsirea unui loc de muncă și angajările mai slabe, dar consideră că există un spațiu limitat pentru o relaxare suplimentară. El se așteaptă ca piața muncii să rămână la ocuparea deplină a forței de muncă în viitorul previzibil. În ceea ce privește inflația, el a remarcat că presiunile legate de tarife nu s-au materializat încă pe deplin, în timp ce condițiile financiare - cum ar fi spread-urile de credit scăzute - continuă să susțină activitatea economică. EURUSD și-a încetinit recuperarea peste 1,177 înainte de discursul lui Musalem și testează acum o revenire sub acest nivel cheie. În ciuda acestui fapt, perechea valutară principală este încă în creștere cu 0,2% în cursul acestei zile. Sirsa: xStation5

