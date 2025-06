EURUSD scade sub 1,15 înaintea Fed 🏛️

Fed ar putea men╚Ťine ratele dob├ónzilor neschimbate, dar previziunile ar putea fi optimiste ­čŽů La 21:00 ora Rom├óniei, Rezerva Federal─â va anun╚Ťa decizia privind rata dob├ónzii, urmat─â de o conferin╚Ť─â de pres─â cu pre╚Öedintele Fed, Jerome Powell, la 21:30 ora Rom├óniei. Totu╚Öi, aten╚Ťia se va concentra pe proiec╚Ťiile macroeconomice actualizate publicate odat─â cu decizia privind rata dob├ónzii. Deoarece ╚Öansele unei modific─âri a ratei sunt minime, pie╚Ťele se vor concentra pe analiza noilor prognoze, care se a╚Öteapt─â s─â indice schimb─âri semnificative. Ce se a╚Öteapt─â de la ╚Öedin╚Ťa FOMC de ast─âzi: Se a╚Öteapt─â ca Fed s─â men╚Ťin─â ratele dob├ónzilor neschimbate pentru a patra oar─â consecutiv (la 4,25-4,50%).

├Än ciuda datelor recente privind infla╚Ťia mai redus─â, ÔÇ×graficul punctelorÔÇŁ ╚Öi previziunile macroeconomice ar putea transmite un semnal agresiv, reflect├ónd incertitudinea membrilor FOMC cu privire la dinamica actual─â a pre╚Ťurilor ├«n contextul politicilor tarifare ╚Öi al imprevizibilit─â╚Ťii politice.

Bloomberg Economics prevede că noul grafic al punctelor va indica o singură reducere a ratei cu 25 de puncte de bază înainte de sfârșitul anului 2025.

Se a╚Öteapt─â ca Powell s─â men╚Ťin─â un ton moderat, subliniind pruden╚Ťa din cauza diverselor riscuri ╚Öi incertitudini. Un punct cheie va fi dac─â Fed consider─â c─â ├«╚Öi poate permite s─â a╚Ötepte date macroeconomice mai clare f─âr─â costuri semnificative. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Infla╚Ťia de baz─â r─âm├óne peste ╚Ťinta de 2% a Fed. Sursa: XTB Research C├ót de mare va fi infla╚Ťia ├«n viziunea Fed? Proiec╚Ťiile din martie au eviden╚Ťiat deja incertitudinea Fed cu privire la viitor, chiar ├«nainte de major─ârile semnificative ale tarifelor ╚Öi de r─âzboiul comercial f─âr─â precedent dintre SUA ╚Öi China. De╚Öi infla╚Ťia nu a ├«nregistrat o revenire semnificativ─â ╚Öi datele economice nu au fost slabe, riscurile infla╚Ťioniste au crescut din cauza tarifelor persistente (de exemplu, la automobile, o╚Ťel, aluminiu ╚Öi multe produse chineze╚Öti), chiar dac─â acestea au fost u╚Öor reduse fa╚Ť─â de nivelurile extreme (145%). Noile prognoze macroeconomice ar trebui s─â reflecte o revizuire semnificativ─â ├«n sens ascendent a previziunilor privind infla╚Ťia, care ar putea continua ╚Öi anul viitor. O chestiune crucial─â va fi dac─â Fed mai consider─â c─â infla╚Ťia va atinge ╚Ťinta de 2% p├ón─â ├«n 2027. Modific─âri prev─âzute ale prognozelor (conform Bloomberg Economics): Infla╚Ťia PCE de baz─â pentru 2025 ar putea cre╚Öte de la 2,8% la 3,5%. ├Än prezent, infla╚Ťia PCE de baz─â se situeaz─â la 2,5%, iar tendin╚Ťele recente au fost mai sc─âzute dec├ót se preconiza. Astfel, exist─â posibilitatea ca Fed s─â prognozeze o rat─â u╚Öor mai sc─âzut─â, de 3,3-3,4%.

Prognoza infla╚Ťiei pentru 2026: 2,8% (├«n cre╚Ötere de la 2,2%), iar pentru 2027: 2,6% (fa╚Ť─â de 2,0%). Acest lucru ar ├«nsemna c─â obiectivul Fed de 2% nu va fi atins nici p├ón─â ├«n 2027 ╚Öi, probabil, nici p├ón─â ├«n 2028.

Proiec╚Ťiile privind cre╚Öterea PIB-ului au fost reduse: 2025: ├«n sc─âdere la 1,3% (de la 1,7%) 2026: 1,0% (de la 1,8%) 2027: 1,0% (de la 1,8%)

Se preconizeaz─â c─â rata ╚Öomajului va cre╚Öte semnificativ, ceea ce ar putea compensa tonul agresiv al previziunilor privind infla╚Ťia mai ridicat─â.

Av├ónd ├«n vedere infla╚Ťia mai ridicat─â, cre╚Öterea economic─â mai slab─â ╚Öi ╚Öomajul mai ridicat, Fed ar putea reduce num─ârul reducerilor de dob├ónzi preconizate pentru acest an la doar una (ridic├ónd rata medie terminal─â de la 3,9% la 4,1%).Dac─â media r─âm├óne la 3,9%, pie╚Ťele ar putea interpreta acest lucru ca fiind o pozi╚Ťie acomodativ─â. Pie╚Ťele anticipeaz─â ├«n continuare dou─â reduceri ale ratei dob├ónzii ├«n acest an. Powell se num─âr─â probabil printre cei care consider─â c─â exist─â posibilitatea a dou─â reduceri, care ar putea avea loc ├«n septembrie ╚Öi decembrie, dac─â aceast─â perspectiv─â se men╚Ťine. Sursa: Bloomberg Finance LP Va modera Powell tonul hawkish? ├Än cadrul conferin╚Ťelor de pres─â recente, Powell a r─âmas neutru, invoc├ónd incertitudinea semnificativ─â cu privire la viitor. Probabil c─â va ├«ncerca s─â dilueze tonul agresiv al proiec╚Ťiilor privind infla╚Ťia de ast─âzi. Declara╚Ťia oficial─â ar putea include ╚Öi revizuiri ale perspectivelor pie╚Ťei muncii. Powell va sublinia probabil c─â schimb─ârile semnificative de pe pia╚Ťa muncii ar putea declan╚Öa o reac╚Ťie rapid─â din partea Fed. El ar putea sugera, de asemenea, c─â Fed este ├«nc─â pe cale s─â reduc─â dob├ónzile, dar a╚Öteapt─â mai mult─â claritate cu privire la tendin╚Ťele infla╚Ťiei. Dac─â este a╚Öa, orice reac╚Ťie ini╚Ťial─â agresiv─â a pie╚Ťei ar putea s─â se inverseze rapid ├«n timpul conferin╚Ťei de pres─â. Este important s─â re╚Ťinem c─â Fed nu evalueaz─â doar riscurile r─âzboiului comercial, ci ╚Öi poten╚Ťialele presiuni infla╚Ťioniste din partea pie╚Ťelor petrolului ╚Öi a pre╚Ťurilor energiei, av├ónd ├«n vedere tensiunile actuale din Orientul Mijlociu ╚Öi cre╚Öterea pre╚Ťurilor la gaz. ┬áBloomberg noteaz─â c─â infla╚Ťia CPI ar putea cre╚Öte dac─â ╚Öocul petrolier din Orientul Mijlociu persist─â. Sursa: Bloomberg Economics Cum va reac╚Ťiona dolarul? ├Än ciuda tensiunilor geopolitice accentuate, dolarul r─âm├óne slab, investitorii prefer├ónd active mai sigure, precum aurul. Un studiu recent al World Gold Council arat─â c─â majoritatea b─âncilor centrale din ╚Ť─ârile din sudul globului inten╚Ťioneaz─â s─â-╚Öi m─âreasc─â rezervele de aur ├«n acest an. Cu toate acestea, pie╚Ťele se a╚Öteapt─â ├«n continuare la dou─â reduceri ale ratei dob├ónzii. Datele recente privind infla╚Ťia din SUA au fost mai slabe dec├ót se a╚Ötepta. A╚Ötept─ârile privind infla╚Ťia au sc─âzut iar datele privind pia╚Ťa muncii arat─â semne tot mai clare de r─âcire. Datele privind v├ónz─ârile de retail ╚Öi produc╚Ťia industrial─â au fost, de asemenea, slabe, de╚Öi este posibil ca acest lucru s─â se datoreze unei sc─âderi punctuale. Av├ónd ├«n vedere posibilitatea unor prognoze agresive, dolarul american ar putea s─â se aprecieze pe termen scurt imediat dup─â publicarea raportului Fed. Dar dac─â Powell reu╚Öe╚Öte s─â tempereze interpretarea datelor, pie╚Ťele ar putea anticipa mai puternic o reducere a ratei dob├ónzii ├«n septembrie, contribuind la men╚Ťinerea EURUSD peste 1,1500. Cu toate acestea, dac─â temerile legate de infla╚Ťie vor prevala, a╚Ötept─ârile agresive ar putea reveni, ├«mping├ónd EURUSD c─âtre zona de suport 1,1250 - 1,1300. Sursa: xStation 5

