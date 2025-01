📉EURUSD sub 1,03 înaintea Minutelor Fed

EURUSD scade ├«nainte de publicarea minutelor Fed din decembrie la 21:00 ora Rom├óniei­čŚŻ De╚Öi Fed a redus ratele la reuniunea sa din decembrie, decizia a fost v─âzut─â ca fiind hawkish. Fed a redus a╚Ötept─ârile pentru reducerile viitoare, indic├ónd c─â ratele vor fi reduse doar de dou─â ori ├«n 2025. ├Än acela╚Öi timp, ├«ns─â, este important s─â remarc─âm situa╚Ťia actual─â din SUA ├«nainte de inaugurarea lui Trump. Pre╚Öedintele ales a indicat ├«ntr-un discurs recent c─â ratele dob├ónzilor sunt prea ridicate. La r├óndul s─âu, Michael Barr, vicepre╚Öedintele Fed pentru supraveghere, a demisionat din func╚Ťia de membru al Consiliului guvernatorilor, ceea ce, teoretic, ar putea deschide calea pentru o abordare de reglementare mai pu╚Ťin strict─â. Reducere Hawkish ├«n decembrie 2024 Fed a decis s─â reduc─â ├«n decembrie, ╚Öi doar Beth Hammack de la Fed Cleveland a decis s─â voteze pentru men╚Ťinerea ratelor neschimbate. Pe de alt─â parte, Graficul Dot-plot pentru 2024 sugera el ├«nsu╚Öi p├ón─â la 4 voturi pentru men╚Ťinere. Av├ónd ├«n vedere acest lucru, se poate a╚Ötepta ca 3 membri influen╚Ťa╚Ťi de discu╚Ťii s─â decid─â s─â urmeze consensul. Cu toate acestea, membrii Fed v─âd un num─âr limitat de reduceri ├«n acest an, ceea ce a influen╚Ťat ├«n cele din urm─â cre╚Öterea destul de pronun╚Ťat─â a randamentelor ├«n ultimele s─âpt─âm├óni. De asemenea, Fed a crescut destul de clar a╚Ötept─ârile privind infla╚Ťia pentru 2025, ceea ce sugereaz─â o mai mic─â disponibilitate de a reduce. Totu╚Öi, Fed nu ╚Ötie exact cum ar putea afecta tarifele infla╚Ťia, deoarece politicile viitoare ale lui Trump r─âm├ón necunoscute.

├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Fed a crescut ├«n mod clar a╚Ötept─ârile privind ratele dob├ónzilor ├«n 2025. La r├óndul s─âu, traiectoria implicit─â a contractelor privind ratele dob├ónzilor sugereaz─â c─â reducerile se vor ├«ncheia mai devreme dec├ót se preconizeaz─â. Cre╚Öterea randamentelor pe termen lung ├«n ultimele s─âpt─âm├óni a fost ├«ntr-adev─âr foarte mare. Sursa: Bloomberg FInance LP, XTB Ce se poate a╚Ötepta atunci de la Minute? Cel mai probabil, majoritatea membrilor ├«╚Öi vor exprima ├«ngrijorarea cu privire la revenirea infla╚Ťiei

O mare parte a membrilor ar putea indica faptul c─â infla╚Ťia a devenit incert─â din cauza incertitudinii politice a lui Trump

Incertitudinea va determina, cel mai probabil, membrii FOMC s─â adopte o abordare mai prudent─â Incertitudinea sus╚Ťine dolarul Exist─â ╚Ötiri destul de mixte care provin din mass-media ╚Öi din sursele din SUA. Washington Post a raportat c─â echipa lui Trump ar urma s─â adopte un curs pu╚Ťin mai bl├ónd ├«n ceea ce prive╚Öte tarifele.

Cu toate acestea, Trump a ÔÇ×respinsÔÇŁ rapid validitatea acestei informa╚Ťii, iar rapoartele CNN de ast─âzi deschid calea c─âtre scenariul opus, ├«n care Trump ia ├«n considerare impunerea st─ârii de urgen╚Ť─â pentru a-i permite s─â introduc─â o nou─â politic─â tarifar─â, rapid dup─â 20 ianuarie

Pie╚Ťelor nu le place incertitudinea, astfel c─â lipsa unor semnale clare ╚Öi a transparen╚Ťei cu privire la viitoarea politic─â a Casei Albe pune presiune pe activele riscante, ├«n special pe ac╚Ťiunile tehnologice, ╚Öi favorizeaz─â dolarul american

Randamentele obliga╚Ťiunilor de trezorerie americane pe 10 ani se situeaz─â ├«n jurul valorii de 4,7%, ceea ce ÔÇ×├«ngreuneaz─âÔÇŁ ╚Öi mai mult sentimentul pie╚Ťei bursiere ╚Öi sus╚Ťine dolarul ├«n raport cu alte valute

Christopher Waller de la Fed a semnalat c─â impactul pe termen scurt ╚Öi lung al cre╚Öterii tarifelor asupra infla╚Ťiei ╚Öi economiei este incert. De asemenea, el a semnalat c─â nu se a╚Öteapt─â la cre╚Öteri drastice ale tarifelor

Waller a transmis c─â infla╚Ťia este invariabil pe cale s─â ating─â ╚Ťinta de 2% ╚Öi se a╚Öteapt─â la noi reduceri de rate ├«n 2025

Fed ar putea am├óna deciziile privind reducerea ratelor p├ón─â ├«n a doua jum─âtate a anului, c├ónd impactul ╚Öi noua politic─â comercial─â a lui Trump vor fi mult mai clare EURUSD (H1, D1) Cererea de active de ÔÇ×refugiuÔÇŁ, combinat─â cu datele macroeconomice slabe din economia european─â, influen╚Ťeaz─â sentimentul pentru perechea EURUSD, unde diferen╚Ťa de randamente ╚Öi puterea celor dou─â economii ar putea duce perechea la paritate ├«n 2025. Randamentele obliga╚Ťiunilor pe 10 ani au crescut recent la 4,7%, un nivel deja mai mare dec├ót ratele dob├ónzilor pe termen scurt. Din perspectiva ultimei luni, curba termenelor ╚Öi-a schimbat forma ╚Öi acum randamentele pe termen lung sunt clar mai mari dec├ót ratele pe termen scurt. Randamentele pe 10 ani sunt deja mai mari dec├ót ratele dob├ónzilor actuale, chiar ╚Öi ├«n condi╚Ťiile a╚Ötept─ârii unor reduceri suplimentare. Dac─â Minutele Fed arat─â de fapt c─â mul╚Ťi membri nu au dorit s─â voteze pentru reduceri ╚Öi c─â abordarea viitoare va fi mai prudent─â, nu poate fi exclus─â o nou─â cre╚Ötere a randamentelor, ceea ce ar putea duce la o nou─â cre╚Ötere a EURUSD. ├Än acela╚Öi timp, ├«ns─â, randamentele sunt deja extrem de ridicate pentru situa╚Ťia monetar─â actual─â. Va fi nevoie de un impuls mai puternic pentru ca EURUSD s─â scad─â spre paritate. ├Än acela╚Öi timp, ├«n cazul unei corec╚Ťii ascendente, mi╚Öcarea ar trebui s─â fie limitat─â de linia de trend descendent─â, care ├«n prezent se afl─â pu╚Ťin deasupra nivelului de 1,04.

Sursa: xStation 5 Perechea EURUSD testeaz─â ast─âzi din nou niveluri care nu au mai fost atinse din noiembrie 2022.

Sursa: xStation 5

