📣EURUSD sub 1,18 înainte de NFP

La 15:30 ora Rom├óniei vor fi publicate datele cheie privind pia╚Ťa muncii din SUA, chiar ├«nainte de s─ârb─âtoarea Zilei Independen╚Ťei de vineri. ├Än mod neobi╚Önuit, datele privind pia╚Ťa muncii din SUA vor fi publicate ast─âzi, joi, ca urmare a s─ârb─âtorii de m├óine, Ziua Independen╚Ťei, ├«n SUA. Ast─âzi sunt a╚Öteptate ╚Öi alte date din SUA, iar sesiunea de tranzac╚Ťionare din SUA se va ├«ncheia pu╚Ťin mai devreme. Dup─â surpriza negativ─â de ieri oferit─â de datele ADP, investitorii s-ar putea ├«ntreba dac─â o valoare negativ─â a NFP ar putea deschide calea pentru o reducere a ratei dob├ónzii la ╚Öedin╚Ťa din iulie. A╚Ötept─ârile pie╚Ťei Consensul pie╚Ťei anticipeaz─â o cre╚Ötere de 110.000 de locuri de munc─â ├«n iunie, ├«n sc─âdere fa╚Ť─â de 139.000 ├«n mai. Rata ╚Öomajului este estimat─â s─â creasc─â de la 4,2% la 4,3%, ceea ce ar reprezenta cel mai ridicat nivel din octombrie 2021. Bloomberg Economics prevede o cre╚Ötere u╚Öor mai mare, de 120.000, dar avertizeaz─â c─â datele ar putea fi umflate de diverse ajust─âri, media fiind de 80.000 de locuri de munc─â pe lun─â. Exist─â un risc perceput de cre╚Ötere a ratei ╚Öomajului la 4,4%. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Previziuni: NFP: 110 - 120 de mii (consens vs Bloomberg Economics)

Rata șomajului: 4,3% (vs. 4,2% anterior)

C├ó╚Ötigul mediu pe or─â: +0,3% MoM (vs. +0,4% anterior) Salariile anuale: 3,9% YoY (vs. 3,9% YoY anterior) Dac─â indicele NFIB se dovede╚Öte a fi un indicator principal, varia╚Ťia ocup─ârii for╚Ťei de munc─â NFP ar trebui s─â reflecte ├«n cele din urm─â o valoare mai slab─â. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Subindicele ISM pentru ocuparea for╚Ťei de munc─â ├«n sectorul manufacturier a sc─âzut recent la un nivel extrem de sc─âzut, de 45 de puncte, suger├ónd perspectiva unor concedieri ├«n acest sector. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Semne de avertizare pe pia╚Ťa muncii O serie de indicatori indic─â o sl─âbire a pie╚Ťei muncii. Datele ADP au relevat o sc─âdere de 33.000 de locuri de munc─â ├«n sectorul privat, prima valoare negativ─â din martie 2023. Cererile s─âpt─âm├ónale de ╚Öomaj sunt ├«n cre╚Ötere, iar subindicii ISM ai pie╚Ťei muncii au fost ├«n mod constant slabi, ├«n special ├«n sectorul manufacturier. Datele Bloomberg Economics sugereaz─â c─â cre╚Öterea real─â a ocup─ârii for╚Ťei de munc─â ar putea fi de doar 40.000 de locuri de munc─â, odat─â excluse ajust─ârile din modelul ÔÇ×na╚Öteri-deceseÔÇŁ al Biroului de Statistic─â a Muncii. Cu toate acestea, ultimele date JOLTS au fost mai bune dec├ót se a╚Ötepta, dep─â╚Öind 7,7 milioane, comparativ cu aproape 7,4 milioane ├«n perioada precedent─â, de╚Öi ar putea fi vorba de o revenire sezonier─â.

Datele recente arat─â c─â num─ârul locurilor de munc─â vacante a ├«nceput s─â creasc─â, indic├ónd faptul c─â pia╚Ťa muncii nu mai ├«nregistreaz─â o r─âcire. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Cifra negativ─â a ADP este un semnal de avertizare puternic, de╚Öi este de remarcat faptul c─â raportul NFP a dep─â╚Öit ADP ├«n cele mai recente cazuri. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Pozi╚Ťia Fed ╚Öi probabilitatea unei reduceri ├«n iulie Jerome Powell nu a exclus o reducere a ratei dob├ónzii ├«n iulie ├«n declara╚Ťiile sale recente, afirm├ónd c─â ÔÇ×nu poate spuneÔÇŁ, dar subliniind c─â decizia va depinde de datele economice. ├Än prezent, pie╚Ťele estimeaz─â o probabilitate de aproximativ 25% pentru o reducere a ratei dob├ónzii la ╚Öedin╚Ťa Federal Reserve de la sf├ór╚Öitul lunii iulie. Doi membri ai Fed, Christopher Waller ╚Öi Michelle Bowman, au sus╚Ťinut ├«n mod deschis posibilitatea unei reduceri ├«n iulie, cu condi╚Ťia ca presiunile infla╚Ťioniste s─â r─âm├ón─â sub control. Interesant este faptul c─â ace╚Ötia sunt considera╚Ťi de pia╚Ť─â drept poten╚Ťiali candida╚Ťi la func╚Ťia de pre╚Öedinte al Fed dup─â plecarea lui Powell ├«n mai anul viitor.



Probabilitatea unei reduceri ├«n iulie a crescut semnificativ, la 25%, comparativ cu aproximativ 15% la jum─âtatea lunii iunie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Ce trebuie s─â se ├«nt├ómple pentru o reducere? Presiunea exercitat─â de Trump asupra lui Jerome Powell cre╚Öte aproape zilnic. Potrivit lui Trump, ratele dob├ónzilor din SUA ar trebui s─â fie ├«n prezent ├«n jur de 1,0%. Banca central─â r─âm├óne ├«ns─â independent─â. Cu toate acestea, dac─â datele continu─â s─â se deterioreze ╚Öi Fed se ab╚Ťine de la o reducere, scenariul unui anun╚Ť mai devreme al succesorului lui Powell devine foarte probabil. Cheia pentru o reducere ├«n iulie ar fi datele foarte slabe. Dac─â raportul ADP este confirmat de raportul NFP, care arat─â o sc─âdere real─â a ocup─ârii for╚Ťei de munc─â, acest lucru ar oferi o baz─â solid─â pentru o reducere la sf├ór╚Öitul acestei luni. Un alt factor crucial ar fi cre╚Öterea ratei ╚Öomajului la 4,4%. Fed ├«ns─â╚Öi ╚Öi-a revizuit recent prognoza, indic├ónd c─â rata ╚Öomajului va ajunge la 4,5% ├«n acest an.

Cererile de ╚Öomaj r─âm├ón ridicate, dar numai o cre╚Ötere peste 300.000 ar constitui un semnal de avertizare puternic. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Ce se ├«nt├ómpl─â cu EURUSD? Perechea EURUSD a ├«nregistrat o apreciere semnificativ─â ├«n ultimele luni, acceler├óndu-╚Öi c├ó╚Ötigurile la sf├ór╚Öitul lunii iunie. ├Än prezent, aceasta testeaz─â cele mai ridicate niveluri din 2021. ├Än ceea ce prive╚Öte amploarea, tendin╚Ťa actual─â de cre╚Ötere ├«ncepe s─â semene cu cea observat─â ├«n 2020. Cu toate acestea, ├«n timp ce cre╚Öterea din 2020 a fost determinat─â ├«n mare parte de cererea de euro, c├ó╚Ötigurile actuale sunt legate ├«n principal de sl─âbiciunea dolarului. Dac─â datele de ast─âzi indic─â ├«ntr-adev─âr ├«ngrijor─âri cu privire la starea economiei SUA, poten╚Ťialul de continuare a cre╚Öterii ar fi considerabil. ├Än prezent, se consider─â c─â Banca Central─â European─â are un prag de toleran╚Ť─â pentru EURUSD ├«n jurul valorii de 1,20, ├«ntruc├ót un euro mai puternic ar putea duce la defla╚Ťie. Cu toate acestea, dac─â datele de ast─âzi se vor dovedi solide, cu o valoare cuprins─â ├«ntre 110.000 ╚Öi 150.000, ╚Öansele unei reduceri a ratei dob├ónzii vor diminua, iar perechea ar putea ├«nregistra o corec╚Ťie semnificativ─â.





