🟠Există o penurie de cupru fizic?

- Divergență extremă: Prețurile cuprului dau dovadă de o reziliență ridicată și sunt în creștere în ciuda unei încetiniri economice evidente în China, care reprezintă aproximativ 50% din cererea globală.
- Fenomenul „short squeeze”: Presiunea puternică asupra livrărilor fizice și backwardation-ul record pe LME (diferența de preț între contractele spot și cele futures) determină creșteri dinamice ale prețurilor.
- Perspective de creștere: În contextul epuizării stocurilor din depozite și al incertitudinii vamale, analiștii prevăd posibilitatea depășirii pragului de 14.500 USD sau chiar de 15.000 USD pe tonă.
- Divergență extremă: Prețurile cuprului dau dovadă de o reziliență ridicată și sunt în creștere în ciuda unei încetiniri economice evidente în China, care reprezintă aproximativ 50% din cererea globală.
- Fenomenul „short squeeze”: Presiunea puternică asupra livrărilor fizice și backwardation-ul record pe LME (diferența de preț între contractele spot și cele futures) determină creșteri dinamice ale prețurilor.
- Perspective de creștere: În contextul epuizării stocurilor din depozite și al incertitudinii vamale, analiștii prevăd posibilitatea depășirii pragului de 14.500 USD sau chiar de 15.000 USD pe tonă.
Prețurile cuprului la începutul sesiunii de astăzi au continuat creșterile dinamice începute la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie. Creșterea de astăzi a dus prețurile la cele mai ridicate niveluri zilnice din ianuarie, dar la 14.236 USD pe tonă există șansa unei închideri la cel mai ridicat nivel istoric. Acest lucru rezultă dintr-o „presiune” tot mai mare asupra contractelor de la Londra și dintr-o luptă acerbă pentru livrarea fizică. Piața de creștere pentru această marfă continuă în ciuda datelor dezamăgitoare din economia chineză, care reprezintă aproximativ 50% din cererea totală pentru această materie primă.
Date slabe din China vs. puterea metalelor industriale
Datele macroeconomice din iulie din China, a doua cea mai mare economie din lume, au dezamăgit puternic piețele. Vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 0,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 1,5% cât se aștepta. În plus, producția industrială a încetinit la 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar prețurile locuințelor noi au înregistrat o scădere de 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Un alt semnal îngrijorător este creșterea neașteptată a șomajului la 5,2%. O încetinire economică evidentă și criza continuă de pe piața imobiliară afectează cererea, ceea ce are repercusiuni, printre altele, asupra producției de oțel. Merită menționat faptul că China rămâne în continuare cel mai mare importator de cupru din lume, în principal datorită utilizării acestui material în infrastructură. Cu toate acestea, cuprul capătă o importanță din ce în ce mai mare în cadrul transformării energetice în curs și al inteligenței artificiale.
În trecut, datele din China constituiau un factor determinant important pentru cupru. În prezent, observăm o divergență uriașă între indicatorul anticipator sub forma impulsului de credit și creșterea prețului cuprului. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
În ciuda unui astfel de context macroeconomic negativ, metalele industriale dau dovadă de o reziliență deosebită. Cuprul înregistrează o abatere extremă de +3,31σ peste media pe 5 ani. Metalele prețioase își mențin o poziție la fel de puternică: aurul (+3,13σ) și argintul (+2,95σ) reprezintă un activ de refugiu împotriva riscurilor geopolitice și economice globale. Tensiunile logistice din Orientul Mijlociu, în regiunea Mării Roșii, rămân un factor de risc cheie, forțând destinatarii asiatici să-și schimbe rutele de aprovizionare nu doar pentru petrol, ci și pentru metalele industriale cheie.
Abaterile standard față de media pe 5 ani pentru cele mai importante mărfuri. Sursă: XTB
Fenomenul „Short Squeeze” și backwardation masiv pe LME
Principalul factor care determină prețurile cuprului este o primă fizică extrem de puternică la Londra și o prăbușire a nivelurilor stocurilor. Prețul cuprului pentru livrare imediată (spot) la Bursa de Metale din Londra (LME) a fost, la un moment dat, cu 543,50 dolari pe tonă mai mare decât cel al contractelor pe trei luni. O astfel de diferență, cunoscută sub numele de „backwardation”, este cea mai mare observată de la criza bruscă a pieței din 2021. În plus, prima contractelor cele mai lichide din august față de cele din septembrie a atins 370 de dolari.
Diferența de preț între prețul spot din Londra și prețul pe 3 luni. Sursă: Bloomberg Finance LP
Asistăm la un fenomen de „backwardation” masiv pe termen scurt pe piața cuprului. Sursă: Bloomberg Finance LP
Stocurile globale monitorizate de LME s-au redus la puțin peste 200.000 de tone. Acestea au scăzut continuu timp de 42 de zile, marcând cea mai lungă serie descendentă de acest fel din 2014.
O presiune suplimentară provine din faptul că aproape jumătate din cele 205.000 de tone de cupru din sistemul LME sunt deja rezervate pentru retragere de către cumpărători, lăsând restul pieței cu o disponibilitate a metalului extrem de redusă. Epuizarea stocurilor este susținută de acțiunile unor grupuri comerciale puternice, precum Mercuria, Trafigura și Vitol, care au retras cupru în ultimele săptămâni.
Stocurile globale de cupru de pe burse sunt în scădere, dar, într-un context istoric, nu par a fi extrem de scăzute, în principal datorită creșterii uriașe a stocurilor din SUA din ultimii 1,5 ani. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Disparitatea stocurilor: aflux masiv către SUA și depozite goale în China
Situația actuală scoate la iveală distribuția specifică a stocurilor globale: în timp ce depozitele din China sunt goale, stocurile din SUA sunt în creștere. Un flux substanțial de metal către SUA provine din așteptările că administrația lui Donald Trump ar putea impune în curând tarife suplimentare asupra cuprului rafinat. Acest lucru creează un arbitraj care îi stimulează pe comercianți să exporte cupru către bursa Comex din SUA, unde prețurile au atins niveluri record chiar anul trecut și s-au abătut de la prețurile de la Londra cu până la 1.000 de dolari pe tonă. Piața așteaptă încă o decizie finală a Casei Albe, ceea ce nu face decât să alimenteze incertitudinea și să sporească importurile de peste ocean.
În același timp, topitoriile de cupru din China au fost nevoite să-și reducă producția din cauza penuriei de materii prime. Această problemă este agravată de o scădere a calității (conținutului de metal) în minereurile livrate și de o penurie severă de deșeuri de cupru, cauzată de controalele mai stricte asupra facturilor din industria chineză de reciclare. Oferta limitată din partea topitoriilor înseamnă că unii clienți chinezi se bazează din ce în ce mai mult pe importul stocurilor în scădere din depozitele LME din Asia.
Perspective viitoare
Toate aceste fenomene, panica legată de aprovizionare, termenele de decontare a contractelor care se apropie și un război vamal, au determinat creșterea prețurilor cuprului cu aproape 15% în acest an. Cotațiile LME au depășit pragul de 14.000 de dolari pe tonă. În opinia analiștilor, presiunea continuă asupra entităților care dețin poziții short ar putea duce la noi răscumpărări forțate la prețuri din ce în ce mai mari. Se prevede că, în fața unor astfel de penurii fizice drastice, cuprul ar putea reveni în curând la maximele sale istorice, depășind pragul de 14.500 USD și țintind chiar zona de 15.000 USD pe tonă.
Prețurile cuprului au crescut cu peste 15% în acest an. Sursă: XTB
Interesant este faptul că observăm în continuare o predominanță a pozițiilor short față de cele long pe piața de cupru din Londra. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Prețurile cuprului înregistrează creșteri puternice la începutul săptămânii, ieșind dintr-o perioadă de consolidare de mai multe zile. Deși la nivel global nu ne confruntăm cu probleme, caracterul local al piețelor poate provoca o nouă strângere a ofertei, ceea ce ar putea împinge prețurile către noi maxime istorice. Sursă: xStation5
Rezumatul dimineții: Prețul petrolului Brent depășește 91 USD (18.08.2026)
Petrolul scade sub presiunea stocurilor
Rezumatul dimineții: Raliul sectorului tehnologic de pe Wall Street se extinde și în Asia. Iranul își înăsprește poziția în negocieri (13.08.2026)
USDJPY se apropie de 160
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."