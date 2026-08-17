🟠Există o penurie de cupru fizic?

Prețurile cuprului la începutul sesiunii de astăzi au continuat creșterile dinamice începute la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie. Creșterea de astăzi a dus prețurile la cele mai ridicate niveluri zilnice din ianuarie, dar la 14.236 USD pe tonă există șansa unei închideri la cel mai ridicat nivel istoric. Acest lucru rezultă dintr-o „presiune” tot mai mare asupra contractelor de la Londra și dintr-o luptă acerbă pentru livrarea fizică. Piața de creștere pentru această marfă continuă în ciuda datelor dezamăgitoare din economia chineză, care reprezintă aproximativ 50% din cererea totală pentru această materie primă.

Date slabe din China vs. puterea metalelor industriale

Datele macroeconomice din iulie din China, a doua cea mai mare economie din lume, au dezamăgit puternic piețele. Vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 0,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 1,5% cât se aștepta. În plus, producția industrială a încetinit la 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar prețurile locuințelor noi au înregistrat o scădere de 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Un alt semnal îngrijorător este creșterea neașteptată a șomajului la 5,2%. O încetinire economică evidentă și criza continuă de pe piața imobiliară afectează cererea, ceea ce are repercusiuni, printre altele, asupra producției de oțel. Merită menționat faptul că China rămâne în continuare cel mai mare importator de cupru din lume, în principal datorită utilizării acestui material în infrastructură. Cu toate acestea, cuprul capătă o importanță din ce în ce mai mare în cadrul transformării energetice în curs și al inteligenței artificiale.

În trecut, datele din China constituiau un factor determinant important pentru cupru. În prezent, observăm o divergență uriașă între indicatorul anticipator sub forma impulsului de credit și creșterea prețului cuprului. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

În ciuda unui astfel de context macroeconomic negativ, metalele industriale dau dovadă de o reziliență deosebită. Cuprul înregistrează o abatere extremă de +3,31σ peste media pe 5 ani. Metalele prețioase își mențin o poziție la fel de puternică: aurul (+3,13σ) și argintul (+2,95σ) reprezintă un activ de refugiu împotriva riscurilor geopolitice și economice globale. Tensiunile logistice din Orientul Mijlociu, în regiunea Mării Roșii, rămân un factor de risc cheie, forțând destinatarii asiatici să-și schimbe rutele de aprovizionare nu doar pentru petrol, ci și pentru metalele industriale cheie.

Abaterile standard față de media pe 5 ani pentru cele mai importante mărfuri. Sursă: XTB

Fenomenul „Short Squeeze” și backwardation masiv pe LME

Principalul factor care determină prețurile cuprului este o primă fizică extrem de puternică la Londra și o prăbușire a nivelurilor stocurilor. Prețul cuprului pentru livrare imediată (spot) la Bursa de Metale din Londra (LME) a fost, la un moment dat, cu 543,50 dolari pe tonă mai mare decât cel al contractelor pe trei luni. O astfel de diferență, cunoscută sub numele de „backwardation”, este cea mai mare observată de la criza bruscă a pieței din 2021. În plus, prima contractelor cele mai lichide din august față de cele din septembrie a atins 370 de dolari.

Diferența de preț între prețul spot din Londra și prețul pe 3 luni. Sursă: Bloomberg Finance LP

Asistăm la un fenomen de „backwardation” masiv pe termen scurt pe piața cuprului. Sursă: Bloomberg Finance LP

Stocurile globale monitorizate de LME s-au redus la puțin peste 200.000 de tone. Acestea au scăzut continuu timp de 42 de zile, marcând cea mai lungă serie descendentă de acest fel din 2014.

O presiune suplimentară provine din faptul că aproape jumătate din cele 205.000 de tone de cupru din sistemul LME sunt deja rezervate pentru retragere de către cumpărători, lăsând restul pieței cu o disponibilitate a metalului extrem de redusă. Epuizarea stocurilor este susținută de acțiunile unor grupuri comerciale puternice, precum Mercuria, Trafigura și Vitol, care au retras cupru în ultimele săptămâni.

Stocurile globale de cupru de pe burse sunt în scădere, dar, într-un context istoric, nu par a fi extrem de scăzute, în principal datorită creșterii uriașe a stocurilor din SUA din ultimii 1,5 ani. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Disparitatea stocurilor: aflux masiv către SUA și depozite goale în China

Situația actuală scoate la iveală distribuția specifică a stocurilor globale: în timp ce depozitele din China sunt goale, stocurile din SUA sunt în creștere. Un flux substanțial de metal către SUA provine din așteptările că administrația lui Donald Trump ar putea impune în curând tarife suplimentare asupra cuprului rafinat. Acest lucru creează un arbitraj care îi stimulează pe comercianți să exporte cupru către bursa Comex din SUA, unde prețurile au atins niveluri record chiar anul trecut și s-au abătut de la prețurile de la Londra cu până la 1.000 de dolari pe tonă. Piața așteaptă încă o decizie finală a Casei Albe, ceea ce nu face decât să alimenteze incertitudinea și să sporească importurile de peste ocean.

În același timp, topitoriile de cupru din China au fost nevoite să-și reducă producția din cauza penuriei de materii prime. Această problemă este agravată de o scădere a calității (conținutului de metal) în minereurile livrate și de o penurie severă de deșeuri de cupru, cauzată de controalele mai stricte asupra facturilor din industria chineză de reciclare. Oferta limitată din partea topitoriilor înseamnă că unii clienți chinezi se bazează din ce în ce mai mult pe importul stocurilor în scădere din depozitele LME din Asia.

Perspective viitoare

Toate aceste fenomene, panica legată de aprovizionare, termenele de decontare a contractelor care se apropie și un război vamal, au determinat creșterea prețurilor cuprului cu aproape 15% în acest an. Cotațiile LME au depășit pragul de 14.000 de dolari pe tonă. În opinia analiștilor, presiunea continuă asupra entităților care dețin poziții short ar putea duce la noi răscumpărări forțate la prețuri din ce în ce mai mari. Se prevede că, în fața unor astfel de penurii fizice drastice, cuprul ar putea reveni în curând la maximele sale istorice, depășind pragul de 14.500 USD și țintind chiar zona de 15.000 USD pe tonă.

Prețurile cuprului au crescut cu peste 15% în acest an. Sursă: XTB

Interesant este faptul că observăm în continuare o predominanță a pozițiilor short față de cele long pe piața de cupru din Londra. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Prețurile cuprului înregistrează creșteri puternice la începutul săptămânii, ieșind dintr-o perioadă de consolidare de mai multe zile. Deși la nivel global nu ne confruntăm cu probleme, caracterul local al piețelor poate provoca o nouă strângere a ofertei, ceea ce ar putea împinge prețurile către noi maxime istorice. Sursă: xStation5