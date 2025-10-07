Fed New York publică noi previziuni care indică o creștere a inflației pe termen de un an 🔔

(+0,9 pp), peste media pe 12 luni de 38,0%.

Aspecte esențiale Previziunile privind inflația pe termen de un an au crescut la 3,4% (de la 3,2%); previziunile pe termen de trei ani au rămas neschimbate, la 3,0% ; iar previziunile pe termen de cinci ani au crescut la 3,0% (de la 2,9%).

Probabilitatea percepută a unei creșteri a șomajului în decursul unui an a urcat la 41,1% (+2,0 pp), în timp ce riscul de pierdere a locului de muncă a crescut la 14,9% (+0,4 pp).

Așteptările privind creșterea prețurilor acțiunilor în următoarele 12 luni au crescut la 39,8% (+0,9 pp), peste media pe 12 luni de 38,0%.

Fed New York tocmai a publicat ultimul său raport bazat pe datele sondajului realizat în rândul gospodăriilor, care acoperă așteptările privind inflația și condițiile economice. În septembrie, așteptările gospodăriilor privind inflația au crescut pe termen scurt (1 an: 3,4%) și pe termen lung (5 ani: 3,0%), rămânând stabile pe termen mediu (3 ani: 3,0%). Dezacordul dintre respondenți s-a redus atât pentru perspectivele pe 1 an, cât și pentru cele pe 5 ani. Incertitudinea privind inflația a scăzut pentru orizontul de 1 an, a rămas neschimbată pentru 3 ani și a crescut ușor pentru 5 ani. Așteptările privind creșterea prețurilor locuințelor s-au menținut stabile pentru a patra lună consecutivă, la 3,0%. Variațiile anuale preconizate ale prețurilor au crescut pentru alimente (5,8%, +0,3 pp), benzină (4,2%, +0,3 pp), asistență medicală (9,3%, +0,5 pp) și chirie (7,0%, +1,0 pp), în timp ce costurile cu taxele de studii universitare au scăzut la 7,0% (–0,8 pp). Încrederea în piața muncii s-a redus, în ciuda unei reveniri a ponderii respondenților care se așteaptă să găsească un nou loc de muncă după pierderea celui vechi (47,4%, în creștere de la 44,9%, dar încă sub media pe 12 luni de 51,0%). Creșterea salarială preconizată a scăzut la 2,4%, în timp ce respondenții au raportat o probabilitate mai mare de creștere a șomajului (41,1%), o creștere modestă a riscului de pierdere a locului de muncă (14,9%) și o intenție mai mare de a renunța voluntar la locul de muncă (20,7%). În ceea ce privește finanțele gospodăriilor, creșterea preconizată a veniturilor a rămas stabilă la 2,9%, în timp ce creșterea cheltuielilor a încetinit la 4,7%. Riscul perceput de neplată a datoriilor a scăzut la 12,6% (sub media pe 12 luni de 13,5%). Gospodăriile evaluează situația lor financiară actuală ca fiind ușor mai bună decât în urmă cu un an, dar sunt mai puțin optimiste în privința viitorului. Așteptările au crescut în ceea ce privește creșterea impozitelor (3,6%), creșterea datoriei publice (7,5%), o ușoară creștere a ratelor de economisire (24,9%) și o probabilitate mai mare de creștere a prețurilor acțiunilor în următorul an (39,8%).

