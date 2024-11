Fed reduce cu 25 pb, urmărind atent inflația

Dolarul câștigă pe fondul tonului “hawkish” al Fed 💵📈 Tocmai au fost publicate minutele FOMC de la ultima reuniune decizională a Rezervei Federale a SUA. Reamintim că, pe 7 noiembrie, Fed a decis să reducă ratele cu 25 de puncte de bază, continuând ciclul de relaxare, dar într-un ritm mai lent comparativ cu reducerea anterioară de 50 de puncte de bază. Iată cele mai importante transcrieri ale procesului-verbal al evenimentului respectiv: Comitetul a sprijinit în unanimitate reducerea cu 25 de puncte de bază a ratei fondurilor federale, demonstrând un consens mai larg în comparație cu decizia divizată a reuniunii anterioare.

Se remarcă eliminarea formulării care exprimă „o mai mare încredere” în evoluția durabilă a inflației către ținta de 2%, ceea ce sugerează o prudență sporită cu privire la evoluția inflației.

Comitetul consideră că riscurile la adresa obiectivelor privind ocuparea forței de muncă și inflația sunt „aproximativ echilibrate”, marcând o schimbare față de accentul pus anterior pe riscurile privind inflația.

Activitatea economică continuă să se extindă într-un „ritm solid”, dar condițiile de pe piața forței de muncă s-au „relaxat în general”, iar rata șomajului a crescut, rămânând însă scăzută.

Comitetul subliniază dependența de date pentru deciziile viitoare privind ratele, va „evalua cu atenție datele primite, evoluția perspectivelor și echilibrul riscurilor” pentru ajustări suplimentare.

Piața muncii prezintă semne mai clare de slăbire, marcând o schimbare față de evaluările anterioare, deși condițiile generale rămân relativ stricte.

Declarația menține un ton echilibrat cu privire la direcția politicii, fiind pregătită să ajusteze poziția în cazul în care apar riscuri care ar putea împiedica atingerea obiectivelor Comitetului.

Toți membrii FOMC, inclusiv Michelle Bowman, care s-a opus anterior, au votat în favoarea acțiunii de politică, ceea ce sugerează un acord mai larg cu privire la ritmul de normalizare a politicii.

