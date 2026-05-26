Ferrari se prăbușește cu peste 6% 💥 — Piața spune „Nu” modelului electric Luce⚡

Ferrari (RACE.IT) tocmai a prezentat primul său automobil complet electric — modelul Luce, conceput în colaborare cu Jony Ive, fostul director de design al Apple. Rezultatul? Acțiunile companiei au scăzut astăzi cu peste 6% la bursa din Milano, iar sesiunea s-a deschis cu o pierdere de aproape 7%. În ultimele 12 luni, acțiunea a pierdut deja aproape 27% din valoarea sa.

Modelul Luce prezentat pe site-ul Ferrari. Sursă: Ferrari Investor Relations

Problema este simplă: Luce arată ca ceva ce fanii Ferrari nu par să-și dorească. Pe X, utilizatorii au comparat mașina de 550.000 de euro cu un Nissan Leaf la prețul de 30.000 de dolari. Un comentator a scris că arată ca un „Fiat Panda în versiune limuzină”. Un altul a întrebat dacă este posibil să „cumpere interiorul modelului Luce fără caroserie”. Mai mulți utilizatori s-au apucat să creeze propriile lor variante de redesign în ChatGPT și Grok — fiecare dintre ele a ieșit mai joasă, mai ascuțită, mai asemănătoare cu un Ferrari. Chiar și mașinile electrice chinezești au primit recenzii mai bune în aceste comparații.

Pe hârtie, mașina în sine este impresionantă. Patru motoare electrice, cu o putere totală de peste 1.000 CP, 0–100 km/h în 2,5 secunde, o autonomie de aproximativ 530 km și o arhitectură de 880 V cu capacitate de încărcare de 350 kW. Interiorul, între timp, întruchipează filosofia lui Jony Ive în metal și sticlă: butoane fizice în loc de ecrane tactile, un volan realizat din 19 piese de aluminiu reciclat și o cheie unică cu un ecran E Ink care „se estompează” și se integrează în tabloul de bord odată introdusă în contact. Jony Ive susține că un ecran tactil într-o mașină „nu i-ar fi trecut niciodată prin cap” — deoarece acesta necesită să te uiți la mâini în loc să te uiți la drum. Criticii din industrie recunosc că interiorul este revoluționar. Dar piața cumpără cu ochii, nu cu specificațiile.

Investitorii sunt preocupați de ceva mai profund decât simplul aspect al mașinii. Ferrari valorează atât cât costă să fii un Ferrari — adică o marcă construită pe ADN-ul sportiv, sunetul motorului și excelența absolută, fără compromisuri. Luce este primul sedan cu cinci locuri din istoria companiei, cântărește peste 2.300 kg și vizează clienți complet noi — în Scandinavia, California și, pe termen lung, China. Pare a fi o expansiune, dar piața vede lucrurile altfel: ca un risc de diluare a unui brand care își datorează evaluarea premium tocmai exclusivității și inaccesibilității sale. Factorul cheie va fi modul în care clienții din regiunea EMEA și din America — care împreună formează nucleul vânzărilor brandului — vor reacționa la acest model. Sursă: Relații cu investitorii Ferrari

În acest context, decizia Ferrari pare cu atât mai îndrăzneață, având în vedere că întregul sector se îndreaptă în direcția opusă. Lamborghini și-a abandonat planurile pentru un model complet electric și a revenit la hibrizi. Porsche și-a redus obiectivele privind vehiculele electrice în urma cererii slabe din China și SUA. Jaguar a trecut deja printr-o criză de imagine în urma rebrandingului său electric.

Ferrari merge împotriva curentului, dar având în vedere că una din patru mașini vândute la nivel mondial este acum un vehicul electric (inclusiv hibridele), aceasta s-ar putea dovedi a fi o nișă profitabilă pentru marca din Maranello în viitor. Sursă: Statista

CEO-ul Benedetto Vigna insistă că Luce marchează „un nou capitol în istoria companiei” și că fiecare motor „are propriul său sunet”. Poate că peste câțiva ani se va dovedi că a avut dreptate, iar Luce va fi considerată o decizie strategică revoluționară. Dar, deocamdată, piața votează cu picioarele, iar maximul de 519 dolari atins în ultimele 52 de săptămâni pare o amintire dintr-o epocă complet diferită.

Tendința descendentă a RACE este implacabilă. De la maximul de 477 de euro atins în vara anului 2024, prețul a scăzut cu aproape 40%, iar fiecare încercare de revenire de la sfârșitul anului trecut s-a încheiat în același punct — media mobilă exponențială (EMA) pe 100 de zile (linia violetă), care a acționat ca un plafon impenetrabil timp de luni de zile. Sursa: xStation

Mateusz Czyżkowski

Analist piețe financiare XTB