Sinteza piețelor: Acțiunile europene în scădere ⬇️Ce influențează piețele astăzi❓

Indicii bursieri europeni se tranzacționează astăzi sub presiune, după ce noile atacuri americane din sudul Iranului au temperat optimismul privind un acord de pace iminent. STOXX 600 a scăzut cu 0,2%, DAX cu 0,49–0,7%, iar Euro Stoxx 50 cu 0,78% — în timp ce FTSE 100 contrazice tendința, înregistrând o creștere de aproximativ 0,7–0,9% datorită sprijinului companiilor miniere. Principalul factor care influențează sentimentul pieței este escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu — armata SUA a efectuat lovituri „defensive” în sudul Iranului peste noapte, iar secretarul de stat Marco Rubio a recunoscut că negocierile de pace ar putea dura „încă câteva zile”. Petrolul Brent a crescut astăzi cu peste 3% și se apropie de 99 de dolari pe baril, deși WTI a scăzut cu aproximativ 3,7% la 93 de dolari (după reluarea tranzacționării după weekendul prelungit din SUA). Dolarul american rămâne într-un interval de tranzacționare restrâns — indicele DXY a crescut cu doar +0,04%, până la aproximativ 98,96, în timp ce perechea EUR/USD se menține stabilă la 1,1644 La nivel sectorial, în cadrul Euro Stoxx 50, sectoarele bunurilor de consum discreționare (-1,79%) și al produselor industriale (-1,66%) înregistrează de departe cele mai slabe performanțe, în timp ce sectorul tehnologic a scăzut cu 1,30%. Singurele sectoare pe verde sunt Utilitățile (+1,00%) și Energia (+0,27%), care beneficiază de prețuri mai mari la materiile prime și de un aflux de capital defensiv. Sursă: XTB Informații despre companii Acțiunile Ferrari și Iberdrola atrag în prezent cea mai mare atenție din partea investitorilor din Europa. Sursă: XTB Ferrari a înregistrat o scădere de aproape 6% — cea mai mare scădere zilnică din ultimele luni — după ce producătorul de mașini de lux și-a prezentat primul model complet electric, Ferrari Luce, într-un moment în care concurenții săi (Porsche, Lamborghini) își reduc ambițiile în domeniul vehiculelor electrice, invocând cererea slabă. Analiștii subliniază că producătorii chinezi rămân liderii mondiali în segmentul vehiculelor electrice, ceea ce pune brandurile europene tradiționale într-o poziție dificilă.

Safran a scăzut cu peste 3%, în timp ce Airbus a pierdut 1,6% — sectorul aviației se află sub presiune din cauza creșterii costurilor de exploatare și a tensiunilor geopolitice care afectează lanțurile de aprovizionare. Lufthansa și Ryanair au scăzut cu 1,4% și, respectiv, 0,7% în ultimele zile, în timp ce Morgan Stanley a retrogradat ratingul acordat companiei Lufthansa.

Iberdrola a înregistrat o creștere de peste 1,44–1,47% și este cea mai performantă companie din Euro Stoxx 50, după ce Barclays i-a îmbunătățit ratingul la „Overweight” și a stabilit un nou preț țintă de 22,60 €, descriind compania ca fiind „standardul de aur” al utilităților europene. Banca prognozează o creștere anuală a EPS de aproximativ 11% până în 2030, subliniind stabilitatea unui model bazat în proporție de 55% pe infrastructura de rețea reglementată. Kingfisher a înregistrat o creștere de aproximativ 4,6% și se numără printre cele mai performante companii din indicele STOXX 600, după ce compania a confirmat că își va atinge țintele de profit pentru întregul an, în ciuda unei scăderi de 0,7% a vânzărilor comparabile în primul trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut — investitorii au răsuflat ușurați că previziunile rămân neschimbate.

