Va supraviețui guvernul lui Michel Barnier Crăciunului? Aceasta este întrebarea care animă de câteva zile mediile media și cercurile politice. Marine Le Pen, liderul Raliului Național (extrema dreaptă), a amenințat explicit că va da jos guvernul dacă acesta va recurge la articolul 49-3 din Constituție pentru a adopta bugetul pe 2025 fără vot. Această amenințare se bazează pe măsurile de austeritate anunțate de executiv, inclusiv o amânare de șase luni a ajustării pensiilor și normalizarea taxelor pe electricitate ca urmare a încheierii scutului prețurilor la energie. Această declarație a declanșat o undă de șoc pe piața obligațiunilor: spread-ul dintre titlurile de stat din Franța și cele din Germania a ajuns la 84,1 puncte de bază (0,841%), un record de la criza din Zona Euro. Acest spread l-a depășit acum pe cel al Greciei (83,8 puncte de bază) și al Spaniei (74 puncte de bază). Deja slăbită de instabilitatea politică provocată de dizolvarea parlamentului din vara trecută , bursa franceză înregistrează performanțe inferioare față de cea germană. Un nou episod de criză politică, combinat cu incapacitatea de a adopta un buget, ar putea arunca țara într-o criză financiară de o amploare fără precedent de la criza din Zona Euro. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Pentru a înrăutăți situația, agenția de rating Standard & Poor's urmează să își dea verdictul cu privire la solvabilitatea Franței vineri, 29 noiembrie. O retrogradare de la o perspectivă „stabilă” la „negativă” pare acum inevitabilă. Un deficit și cheltuieli publice scăpate de sub control Cu un deficit bugetar de 6,1% din PIB în 2024 și o țintă de 5% pentru 2025, Franța rămâne una dintre cele mai deficitare țări din Zona Euro. Statul este umflat, cheltuielile publice reprezentând 57% din PIB, din care aproape jumătate sunt destinate cheltuielilor sociale. Această situație părea sustenabilă atunci când Franța se putea ascunde sub umbrela Germaniei, dar acum, când vecinul său se confruntă, de asemenea, cu dificultăți, guvernul trebuie să își facă curaj pentru a face alegeri dificile, dar necesare. Deși reducerile de cheltuieli propuse de Michel Barnier merg în direcția cea bună, acestea s-ar putea dovedi în mare măsură insuficiente. De exemplu, cheltuielile cu pensiile, cel mai mare post din bugetul de stat, beneficiază unei grupe de vârstă care este deja cea mai bogată din populație - un caz unic la nivel mondial, cu excepția Japoniei. Ar fi fost mai înțelept să se ia în considerare plafonarea celor mai mari pensii și, în același timp, creșterea celor mai mici, ceea ce ar fi permis economisirea cheltuielilor pentru cei care nu au nevoie de ele, continuând în același timp să îi ajute pe cei mai vulnerabili. Presiune crescândă asupra ratelor dobânzilor Randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani este în prezent de aproximativ 3,018%. Această rată formează un model triunghiular, cu un nivel cheie de rezistență la 3,166%. Dacă acest prag este depășit definitiv, în special din cauza contagiunii de pe piața obligațiunilor americane legate de politicile lui Donald Trump, randamentele ar putea urca la 3,604%. O astfel de creștere ar fi în detrimentul finanțelor publice ale Franței, făcând refinanțarea datoriei semnificativ mai dificilă. Pe de altă parte, dacă Michel Barnier reușește să își treacă reformele și să își mențină guvernul unit până în 2025, ratele ar putea scădea, coborând sub 2,768% cu o țintă de 2,643%. Investitorii pe muchie de cuțit Nu există nicio îndoială că atenția investitorilor va rămâne concentrată pe scena politică franceză pe tot parcursul lunii decembrie. Fiecare știre, fie ea pozitivă sau negativă, ar putea declanșa reacții puternice pe piață. Stabilitatea economică și credibilitatea financiară a țării sunt în joc în următoarele săptămâni. Matéis Mouflet, analist piețe XTB Franța

