Graficul zilei - Aur (22.11.2024)

Prețul aurului a urcat astăzi la 2.694 USD, marcând cea mai substanțială creștere săptămânală din octombrie 2023, cu o creștere remarcabilă de 4,9% determinată de tensiunile geopolitice sporite și de schimbarea așteptărilor privind politica monetară. Raliul metalului prețios a fost deosebit de notabil, înregistrând creșteri timp de cinci sesiuni consecutive, pe fondul escaladării conflictelor dintre Rusia și Ucraina. Piața a primit un impuls semnificativ în urma rapoartelor privind lansarea de către Rusia a unei noi rachete balistice hipersonice cu rază intermediară de acțiune în regiunea ucraineană Dnipro, marcând o escaladare gravă a conflictului vechi de 33 de luni. Această evoluție, împreună cu decizia administrației Biden de a permite Ucrainei să utilizeze arme fabricate în SUA pentru atacuri la mare adâncime în Rusia, a determinat o creștere substanțială a cererii pentru activele de refugiu. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Reducerile de rate presupuse de piață. Sursa: Bloomberg Adăugând un impuls traiectoriei ascendente a aurului, comentariile președintelui Fed din Chicago, Austan Goolsbee, au sugerat că ratele dobânzilor s-ar putea mișca „un pic mai jos”, exprimându-și în același timp încrederea în traiectoria inflației către obiectivul Fed. Potrivit Bloomberg, participanții la piață estimează în prezent o probabilitate de 56% de reducere a ratei cu 25 de puncte de bază în decembrie. Metalul prețios a demonstrat o rezistență remarcabilă în acest an, înregistrând o creștere de 30% în ciuda forței dolarului și a datelor mixte privind piața muncii din SUA. Raportul de joi a arătat că cererile inițiale săptămânale de șomaj au scăzut la 213.000, un minim al ultimelor șapte luni, depășind așteptările economiștilor de 220.000. Interesul instituțional rămâne robust, SPDR Gold Trust, cel mai mare ETF din lume susținut de aur, raportând o creștere de 0,29% a deținerilor, la 877,97 tone. În perspectivă, principalele instituții financiare mențin perspectivele optimiste pentru 2025, atât Goldman Sachs, cât și UBS publicând recent previziuni pozitive. Piața va monitoriza îndeaproape viitoarele date privind sentimentul consumatorilor din SUA și comentariile guvernatorului Fed, Michelle Bowman, pentru o nouă orientare privind politica monetară. Complexul mai larg al metalelor prețioase a beneficiat, de asemenea, de sentimentul pozitiv, argintul crescând la 31,06 dolari pe uncie, paladiul ajungând la 1.040,85 dolari, în timp ce platina a rămas stabilă, toate urmărind câștiguri săptămânale pe fondul creșterii primei geopolitice. Aur (Interval zilnic) Aurul profită de impulsul ascendent, apropiindu-se de rezistența de la nivelul retragerii Fibonacci de 61,8%. Ieri, aurul a închis peste media mobilă de 50 de zile, iar astăzi se tranzacționează peste media mobilă de 30 de zile. RSI arată o divergență crescătoare, iar MACD a emis ieri un semnal de cumpărare. Pentru ca vânzătorii să recapete controlul, nivelul cheie ar fi nivelul retragerii Fibonacci de 38,2%.

