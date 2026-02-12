Graficul zilei: DE40 depășește performanțele omologilor europeni 🇩🇪 📈 Câștigurile companiilor cu capitalizare mare generează creșteri spectaculoase 🚀

Contractele futures DAX (DE40) au început tranzacționarea de joi cu o performanță excelentă, avansând cu 1% și depășind toate omoloagele europene (EU50: +0,25%). Sentimentul general al pieței a devenit pozitiv după raportul puternic privind ocuparea forței de muncă din SUA de ieri, dar câștigurile excepționale ale indicelui blue chip german se bazează în principal pe euforia post câștiguri a celor mai importante acțiuni ale sale. DE40 confirmă o recuperare puternică, depășind EMA pe 24 de zile și rupând rezistența cheie Fibonacci de 61,8% la 25.125. Cu RSI în creștere la 58,8, impulsul rămâne pozitiv, vizând următorul obstacol la nivelul de retragere de 78,6% (25.326). Menținerea peste zona de 25.000 este crucială pentru o nouă testare a maximelor recente. Sursa: xStation 5 Ce determină evoluția DE40 astăzi? Revenirea apetitului pentru risc: Indicii bursieri globali s-au recuperat progresiv după vânzările masive din sectorul tehnologic de săptămâna trecută, declanșate de reacțiile mixte la cheltuielile record de capital ale marilor companii tehnologice și de temerile legate de perturbările provocate de inteligența artificială. Pe măsură ce investitorii au asimilat cifrele masive ale liderilor din industrie precum Alphabet și Amazon, atenția s-a îndreptat către datele privind piața muncii, ca test final al sănătății economiei SUA. În ciuda unui raport ADP îngrijorător (22.000 față de 45.000 așteptați), datele NFP de ieri au adus o surpriză pozitivă semnificativă (130.000 față de 70.000 așteptați). Acest lucru a atenuat temerile privind răcirea pieței muncii și a dat un nou impuls sentimentului pieței.

Siemens profită de cererea pentru centrele de date: Cea mai valoroasă companie din Germania a înregistrat o creștere de aproximativ 6,8% după ce și-a majorat previziunile privind EPS pentru întregul an la 10,70-11,10 euro. Profitul industrial din primul trimestru a crescut cu 15% până la 2,9 miliarde de euro, depășind previziunile, în timp ce vânzările au crescut cu 4% până la 19,14 miliarde de euro, iar comenzile au crescut cu 7%. Creșterea a fost susținută de cererea în creștere pentru centrele de date bazate pe inteligență artificială, unde veniturile au crescut cu peste o treime, susținând încrederea pentru anul fiscal curent.

SAP oprește vânzările: Liderul european în domeniul software-ului a pierdut aproximativ 15% de la începutul anului din cauza întârzierilor dezamăgitoare în domeniul cloud, ceea ce i-a costat titlul de cea mai mare companie din Germania după capitalizarea bursieră (căzând în urma Siemens, care se situează acum la aproximativ 236,5 miliarde de euro). Cu toate acestea, acțiunile par să se fi stabilizat în jurul valorii de 170 de euro, înregistrând astăzi o creștere, în ciuda unei scăderi de 5% ieri și a pierderilor inițiale la începutul tranzacționării. Deutsche Telekom în creștere datorită veniturilor din SUA: A treia cea mai mare companie din Germania după capitalizarea bursieră depășește multe dintre companiile similare din DAX (+2,8%) după ce filiala sa din SUA, T-Mobile, a înregistrat rezultate solide în al patrulea trimestru. Creșterea numărului de abonați (962.000 de abonamente postpaid noi, cel mai mare număr dintre principalii operatori din SUA), veniturile solide din planurile premium și previziunile pe termen lung pentru 2026-2027 au compensat fluxul de numerar liber ușor mai mic decât cel preconizat. Inovațiile în domeniul rețelelor AI și investițiile continue în 5G susțin în continuare optimismul, în ciuda promoțiilor intense ale concurenților.

