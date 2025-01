Graficul zilei - EURUSD (28.01.2025)

EURUSD s-a prăbușit la 1,0428, marcând un declin accentuat de 0,7% față de un dolar american care se întărește în general deoarece poziția agresivă a președintelui Trump privind tarifele comerciale declanșează o fugă spre siguranță. Creșterea dolarului a luat amploare după anunțarea de către Trump a planurilor pentru tarife universale „mult mai mari”, respingând rata de 2,5% propusă de Trezorerie ca fiind insuficientă. Dominanța dolarului Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Dolarul american a câștigat pe toată linia, indicele dolarului american urcând cu 0,4% în urma ultimelor comentarii ale lui Trump. Impactul mai larg asupra pieței a fost semnificativ, monedele sensibile la risc retrăgându-se, iar dolarul beneficiind de fluxurile către active de refugiu. Participanții la piață își ajustează rapid pozițiile, fondurile speculative sporindu-și expunerea long pe dolar, pe fondul așteptărilor că politicile protecționiste vor continua să susțină dolarul. Impactul tarifelor Structura tarifară escaladată propusă, care ar putea ajunge la 20%, reprezintă o amenințare deosebită pentru economia bazată pe exporturi ale Zonei Euro. Constructorii europeni de automobile și producătorii industriali sunt deosebit de vulnerabili, tarifele potențiale pentru semiconductori și metale amenințând să perturbe lanțuri de aprovizionare esențiale. Analiștii de piață estimează că un tarif universal de 20% ar putea reduce creșterea PIB din Zona Euro cu 0,3-0,5 puncte procentuale în 2025. Provocările economice europene Economia Zonei Euro continuă să dea semne de slăbiciune, în special în cel mai mare stat membru al său. PIB-ul stabil al Germaniei din al patrulea trimestru și așteptările dezamăgitoare ale mediului de afaceri IFO au întărit îngrijorările cu privire la traiectoria de creștere a regiunii. Excedentul comercial semnificativ al Zonei Euro față de SUA o face deosebit de vulnerabilă la orice escaladare a tensiunilor comerciale, creând vânturi adverse suplimentare pentru moneda comună. Calea de reducere a ratelor BCE Banca Centrală Europeană se află într-o poziție din ce în ce mai complexă, deoarece pune în balanță datele economice slabe cu mandatul său privind inflația. Prețurile pieței reflectă în prezent așteptările pentru o relaxare monetară mai agresivă, cu trei reduceri de 25 de puncte de bază complet prevăzute pentru 2025. La reuniunea din această săptămână, președintele BCE, Christine Lagarde, se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a aborda atât preocupările legate de creștere, cât și impactul potențial al măsurilor comerciale ale SUA. Reduceri implicite ale ratelor în zona euro. Sursa: Bloomberg Perspectivele pieței Perechea valutară rămâne foarte sensibilă la titlurile referitoare la politica comercială a SUA, volatilitatea urmând să rămână ridicată pe măsură ce piețele asimilează implicațiile unor potențiale creșteri tarifare de până la 20%. Avantajul tradițional al randamentului, care în mod normal ar putea susține euro, a fost umbrit de aceste preocupări macroeconomice mai largi și de recursul reînnoit al dolarului ca monedă de refugiu. EURUSD (Interval D1) EURUSD se apropie de nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, care coincide cu SMA de 50 de zile. Este așteptat ca acest nivel să acționeze ca un suport puternic, după ce a jucat un rol semnificativ în tranzacționarea din ultimele două luni. Dacă are loc o inversare, nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, urmat de SMA de 100 de zile, vor deveni niveluri cheie de rezistență de urmărit. RSI încearcă să rupă o divergență ascendentă, în timp ce MACD se strânge și prezintă semne de potențială divergență bearish, semnalând prudență pentru tauri. Sursa: xStation

