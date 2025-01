Graficul zilei - GBPUSD (17.01.2025)

Lira sterlină se confruntă cu o presiune reînnoită deoarece datele dezamăgitoare privind vânzările de retail din Marea Britanie întăresc îngrijorările cu privire la stagnarea economică, determinând o creștere a speculațiilor cu privire la reduceri anterioare ale ratei Băncii Angliei, pe fondul semnelor de slăbiciune economică persistentă. Lira sterlină a scăzut la 1,2166 USD, reprezentând o scădere semnificativă de 0,6% în timpul sesiunii de tranzacționare de astăzi, pe măsură ce participanții la piață digeră implicațiile celor mai recente date economice. Principalele statistici de piață Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Lira sterlină a cunoscut o volatilitate notabilă, tranzacționându-se între 1,2166 și 1,2250 dolari în timpul sesiunii de astăzi. Așteptările pieței s-au consolidat în jurul a trei potențiale reduceri de 25 de puncte de bază ale ratei din partea Băncii Angliei în acest an, în timp ce vânzările de retail din Regatul Unit au înregistrat un declin semnificativ în decembrie. De asemenea, randamentele gilt-urilor pe doi ani au scăzut, tranzacționându-se acum sub nivelurile de deschidere pentru 2025, reflectând preocupările economice în creștere. Impactul vânzărilor de retail Datele privind vânzările de retail din decembrie au dezvăluit o imagine îngrijorătoare a cheltuielilor de consum din Regatul Unit, cu o slăbiciune deosebită observată în sectorul alimentar, unde vânzările au atins cel mai scăzut nivel din 2013. Mediul mai larg al comerțului cu amănuntul a arătat tensiuni semnificative, volumele globale ale comerțului cu amănuntul scăzând cu 0,8% în al patrulea trimestru. Această slăbiciune neașteptată în perioada tradițional puternică a sărbătorilor a alarmat în mod deosebit participanții la piață, deoarece sugerează o fragilitate subiacentă a încrederii consumatorilor, în ciuda scăderii recente a presiunilor inflaționiste. Perspectivele de politică ale BOE Așteptările de politică monetară ale Băncii Angliei au suferit o schimbare substanțială în urma publicării datelor slabe privind comerțul cu amănuntul. În prezent, participanții la piață estimează în mod activ trei reduceri ale ratelor cu un sfert de punct pentru 2025, așteptările totale de reducere a ratelor pentru acest an ajungând la 66,7 puncte de bază. Îngrijorările tot mai mari cu privire la stagnarea economică au condus la o accelerare a așteptărilor privind reducerea ratelor, mulți observatori ai pieței anticipând acum că banca centrală ar putea fi nevoită să înceapă ciclul de relaxare mai devreme decât se credea anterior. Reducerea implicită a ratelor în Regatul Unit. Sursa: Bloomberg Poziționarea pe piață și factorii de risc O analiză recentă a Morgan Stanley sugerează o slăbiciune potențială a dolarului american, deși lira sterlină se confruntă cu provocări interne semnificative care ar putea limita orice câștiguri generate de slăbiciunea generală a dolarului. Investitorii instituționali și-au majorat pozițiile short pe lira sterlină, în timp ce datele din sondaje indică așteptări generalizate privind scăderea perechii GBPUSD în intervalul 1,15-1,20 USD până în iunie 2025. Piața opțiunilor a înregistrat o creștere a cererii de protecție împotriva scăderii, reflectând îngrijorarea crescută cu privire la perspectivele lirei sterline. Stabilitatea pieței titlurilor de stat britanice rămâne un factor crucial care ar putea influența performanța lirei sterline în lunile următoare. GBPUSD (Interval D1) GBPUSD se apropie de nivelurile înregistrate ultima dată la sfârșitul lunii octombrie, care au condus ulterior la o revenire și au întărit lira sterlină. Vânzătorii vor încerca probabil o depășire a zonei de suport dintre 1,2139 și 1,2108. În schimb, taurii vor viza minimul lunii aprilie de la 1,235, care servește drept prima rezistență. RSI și-a întrerupt divergența ascendentă și se apropie de zona de supravânzare, semnalând potențial o presiune descendentă continuă, similară cu faza de consolidare observată la mijlocul lunii septembrie. Între timp, MACD este pe punctul de a realiza o încrucișare ascendentă, dar rămâne în teritoriu negativ, indicând prudență pentru orice impuls ascendent.

