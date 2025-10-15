Graficul zilei: US100 (15.10.2025)

Revenirea a fost declanșată de discursul de ieri al președintelui Fed, pe care piețele l-au interpretat drept dovish.

Revenirea a fost declanșată de discursul de ieri al președintelui Fed, pe care piețele l-au interpretat drept dovish.

Revenirea a fost declanșată de discursul de ieri al președintelui Fed, pe care piețele l-au interpretat drept dovish.

Revenirea a fost declanșată de discursul de ieri al președintelui Fed, pe care piețele l-au interpretat drept dovish.

Revenirea a fost declanșată de discursul de ieri al președintelui Fed, pe care piețele l-au interpretat drept dovish.

Revenirea a fost declanșată de discursul de ieri al președintelui Fed, pe care piețele l-au interpretat drept dovish.

Aspecte esențiale US100 înregistrează o revenire de aproximativ 0,9% după corecțiile masive de ieri.

Revenirea a fost declanșată de discursul de ieri al președintelui Fed, pe care piețele l-au interpretat drept dovish.

Rezultatele ASML și planul de investiții al OpenAI oferă un sprijin suplimentar sectorului tehnologic.

Contractele futures Nasdaq 100 înregistrează o revenire de aproximativ 0,9% după vânzările masive de ieri, determinate în mare parte de escaladarea tensiunilor comerciale dintre China și SUA. Piața și-a îndreptat rapid atenția departe de preocupările comerciale și a revenit la câștiguri în urma discursului recent al președintelui Fed, care a ancorat așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii în SUA. Optimismul este susținut și de câștigurile companiilor cheie și de noile evoluții din sectorul tehnologic. Contractul US100 a depășit astăzi atât media mobilă exponențială pe 100 de perioade, cât și cea pe 30 de perioade pe graficul H4 (EMA100 – violet închis, EMA30 – violet deschis), recuperând toate pierderile din sesiunea de ieri. Sursa: xStation 5 Ce influențează US100 astăzi? În discursul de ieri, Jerome Powell a dedicat mult timp discutării riscului crescând al unei piețe a muncii slabe, pe care investitorii l-au interpretat drept un semnal dovish care indică o altă potențială reducere a ratei dobânzii în SUA. Piața swap-urilor anticipase deja o reducere cu 25 de puncte de bază în octombrie cu o certitudine de aproape 100%, dar confirmarea informală din partea președintelui Fed a contribuit la consolidarea așteptărilor și la generarea de optimism pe piața de capital. Powell a subliniat că Fed nu poate acționa prea repede în etapele finale ale luptei împotriva inflației. Cu toate acestea, încetinirea cererii de forță de muncă și provocările legate de personal care decurg din politicile de migrație reprezintă un risc semnificativ pentru creștere, sugerând că politica monetară ar trebui să devină treptat mai puțin restrictivă.

Rezultatele ASML confirmă cererea puternică de investiții în infrastructura AI, susținând acțiunile din domeniul tehnologic, în special semiconductorii, în ciuda speculațiilor continue privind bula AI. Compania a raportat comenzi în valoare de 5,4 miliarde de euro (prognoza: 4,9 miliarde de euro), evidențiind creșterea bazei de clienți care adoptă tehnologii bazate pe AI. Ponderea vânzărilor în China a crescut în mod semnificativ (de la 27% la 42%), ilustrând atât rolul Chinei în dezvoltarea AI, cât și riscurile reprezentate de tensiunile comerciale dintre SUA și China, care ar putea limita comerțul cu tehnologie sau accesul la materiale cheie. OpenAI a dezvăluit un plan de investiții pe cinci ani în valoare de peste 1.000 de miliarde de dolari, care vizează dezvoltarea unei infrastructuri avansate de AI și extinderea produselor și serviciilor sale. Strategia include noi surse de venituri, instrumente pentru întreprinderi și comerț electronic, agenți AI autonomi și tehnologii de generare video, susținute de parteneriate cu AMD, NVIDIA, Broadcom și Oracle, inclusiv acorduri pentru 10 GW de putere de calcul și 300 de miliarde de dolari în centre de date precum și proiectul global Stargate. OpenAI se așteaptă ca veniturile să ajungă la 13 miliarde de dolari și prognozează o creștere a numărului de abonați ChatGPT.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."