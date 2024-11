Graficul zilei - US100 (21.11.2024)

Sesiunea de astăzi din Europa aduce o răcire a sentimentului, iar contractele pe indicii americani pierd în intervalul 0,7% - 0,5%. Contractul Nasdaq 100 (US100) se retrage cu aproape 0,5% și se tranzacționează astăzi la 20.600 de puncte, deși volumul este în prezent scăzut, iar sentimentul s-ar putea schimba până la deschiderea pieței la 16:30 ora României. Rezultatele Nvidia, deși foarte solide și peste previziuni, nu au reușit să îmbunătățească sentimentul piețelor; prognozele privind veniturile pentru trimestrul următor abia au reușit să le depășească pe cele ale pieței și sugerează cea mai scăzută rată de creștere trimestrială (7% QoQ) de la începutul anului 2023. Ieri, acțiunile gigantului AI s-au depreciat cu 2,5% în tranzacțiile after-hours, iar astăzi discountul a ajuns deja la 3,5%. O serie de bănci și-au majorat recomandările pentru companie, inclusiv Bernstein și J.P. Morgan, dar reacția Wall Street sugerează că investitorii sunt îngrijorați de presiunea de marcare a profiturilor, după deschiderea pieței americane.

Datele macro vor fi în centrul atenției astăzi, iar reacția la acestea ar putea adăuga volatilitate. Printre altele, piața va aștepta datele privind cererile de șomaj și datele regionale Fed Philadelphia la 15:30 ora României, precum și datele privind vânzările de case, indicele regional Fed Kansas City și indicele indicatorilor principali la 17:00 ora României. În plus, vor vorbi Hammack și Goolsbee de la Fed. Piața ar putea începe să se teamă că politica tarifară „agresivă” proclamată de Trump se va întoarce împotriva acțiunilor Fed și o va forța să întrerupă ciclul de reduceri ale ratelor anul viitor.

În ultimele zile, am asistat la o serie de declarații mai degrabă „hawkish” din partea factorilor de decizie ai Rezervei Federale, care au subliniat nevoia de prudență în continuarea „ajustării” politicii monetare în timp ce economia rămâne robustă, existând în același timp o slăbiciune evidentă pe piața muncii. Unii au vorbit, printre altele, despre o rată neutră mai ridicată și au subliniat că inflația nu a ajuns la țintă și că progresele în combaterea acesteia încetinesc. Graficul US100 Urmărind graficul US100, putem observa că indicele de referință a atins limita inferioară a canalului ascendent după recenta scădere, iar o revenire peste pragul de 20.750 de puncte i-ar putea deschide calea către atingerea maximelor din prima jumătate a lunii noiembrie. Pe de altă parte, o alunecare mai jos ar putea indica presiuni pentru o retestare a barierei de 20.000 de puncte ca nivel cheie, de suport psihologic. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5

