Graficul zilei: US30 (12.11.2025)

Printre cele mai performante acțiuni de ieri de pe Wall Street s-au numărat acțiunile din sectorul biotehnologic, care își continuă dinamica puternică în premarket.

Printre cele mai performante acțiuni de ieri de pe Wall Street s-au numărat acțiunile din sectorul biotehnologic, care își continuă dinamica puternică în premarket.

Printre cele mai performante acțiuni de ieri de pe Wall Street s-au numărat acțiunile din sectorul biotehnologic, care își continuă dinamica puternică în premarket.

Printre cele mai performante acțiuni de ieri de pe Wall Street s-au numărat acțiunile din sectorul biotehnologic, care își continuă dinamica puternică în premarket.

Printre cele mai performante acțiuni de ieri de pe Wall Street s-au numărat acțiunile din sectorul biotehnologic, care își continuă dinamica puternică în premarket.

Printre cele mai performante acțiuni de ieri de pe Wall Street s-au numărat acțiunile din sectorul biotehnologic, care își continuă dinamica puternică în premarket.

Indicele este susținut de o rotație a capitalului din sectorul tehnologic către acțiunile tradiționale de valoare.

Indicele este susținut de o rotație a capitalului din sectorul tehnologic către acțiunile tradiționale de valoare.

Indicele este susținut de o rotație a capitalului din sectorul tehnologic către acțiunile tradiționale de valoare.

Indicele este susținut de o rotație a capitalului din sectorul tehnologic către acțiunile tradiționale de valoare.

Indicele este susținut de o rotație a capitalului din sectorul tehnologic către acțiunile tradiționale de valoare.

Indicele este susținut de o rotație a capitalului din sectorul tehnologic către acțiunile tradiționale de valoare.

US30 își extinde câștigurile după ce ieri a atins un nivel record la închidere.

US30 își extinde câștigurile după ce ieri a atins un nivel record la închidere.

US30 își extinde câștigurile după ce ieri a atins un nivel record la închidere.

US30 își extinde câștigurile după ce ieri a atins un nivel record la închidere.

US30 își extinde câștigurile după ce ieri a atins un nivel record la închidere.

US30 își extinde câștigurile după ce ieri a atins un nivel record la închidere.

Aspecte esențiale US30 își extinde câștigurile după ce ieri a atins un nivel record la închidere.

Indicele este susținut de o rotație a capitalului din sectorul tehnologic către acțiunile tradiționale de valoare.

Printre cele mai performante acțiuni de ieri de pe Wall Street s-au numărat acțiunile din sectorul biotehnologic, care își continuă dinamica puternică în premarket.

US30 își continuă dinamica ascendentă după ce a închis sesiunea de ieri la un nivel record de aproximativ 48.000 (+1,3%), impulsionat de o rotație masivă a capitalului pe Wall Street. În timp ce sfârșitul potențial al blocajului guvernamental din SUA susține optimismul general al pieței, îngrijorările persistente cu privire la evaluările ridicate din sectorul AI au redirecționat capitalul către acțiuni tradiționale de valoare. US30 a depășit cu succes media mobilă exponențială pe 30 de zile, consolidându-și poziția prin închiderea peste rezistența stabilită anterior, în apropiere de 47.860. Menținerea peste nivelul psihologic de 48.000 va fi esențială pentru câștiguri suplimentare către limita superioară a structurii tehnice recente, deși RSI care intră în teritoriul de supracumpărare poate limita optimismul pentru titlurile orientate către valoare ale indicelui. Sursa: xStation 5 Ce determină evoluția US30 astăzi? Camera Reprezentanților SUA (camera inferioară a Congresului) va vota astăzi proiectul de lege al Senatului privind finanțarea federală, a cărui aprobare ar putea deschide calea către încheierea blocajului guvernamental care durează de peste 40 de zile. Proiectul de lege prevede finanțarea federală integrală până în ianuarie 2026, un buget anual pentru agențiile cheie și plata salariilor înghețate ale angajaților federali.

Indicele Dow Jones Industrial Average, la fel ca și alți indici majori din SUA, a revenit la creșteri la începutul acestei săptămâni, după ce proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu sprijinul a opt democrați moderați. Cu toate acestea, euforia generală a pieței s-a dovedit a fi de scurtă durată deoarece marți s-a înregistrat o rotație masivă a capitalului de la acțiunile de creștere către sectoare mai defensive, precum bunurile de consum de bază și sănătatea.

Sectorul tehnologic rămâne afectat de preocupările legate de evaluare, după cum arată scăderea de aproape 3% înregistrată ieri de Nvidia, agravată de cedarea completă a participației SoftBank în Nvidia și de rezultatele dezamăgitoare ale furnizorului de servicii cloud AI CoreWeave. Noul record al DJIA a fost determinat în principal de acțiunile din sectorul biotehnologic, care au condus creșterile în timpul sesiunii de ieri (Merck & Co.: +4,8%, Amgen: +4,6%, Johnson & Johnson: +2,9%). Singurele companii care au înregistrat scăderi în cadrul indicelui au fost Nvidia, JPMorgan, Caterpillar și Cisco. Interesant este faptul că vânzarea masivă de acțiuni din sectorul tehnologic a ocolit Apple (+1,7%), care, fiind o companie bazată pe hardware și produse, combină caracteristicile de creștere și valoare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."