Graficul zilei - US500 (24.07.2025)

S&P 500 atinge noi recorduri pe fondul rezultatelor solide și al optimismului comercial Pe 23 iulie 2025, indicele S&P 500 a atins un nou record istoric, încheind sesiunea cu un câștig de 0,78%, la 6.358,91 puncte. Contractele futures pentru acest indice au înregistrat câștiguri și mai puternice, impulsionate de rezultatele solide ale Alphabet. De la începutul anului, S&P 500 a crescut cu peste 8%, cu o creștere notabilă de peste 32% față de minimul din aprilie. Dincolo de rezultatele solide ale companiilor, optimismul pieței este alimentat și de anticiparea unor noi acorduri comerciale între SUA și principalii săi parteneri comerciali. Ieri a fost anunțat un acord cu Japonia, care prevede o taxă de 15% pe produsele japoneze. Speculațiile sugerează că o rată tarifară similară ar putea fi aplicată produselor din Uniunea Europeană. Creșterea indicelui S&P 500 a fost determinată în principal de companii importante precum Nvidia, care a câștigat peste 2%, consolidându-și capitalizarea bursieră peste 4 trilioane de dolari. Meta a înregistrat câștiguri puternice de 1,2%, în timp ce Broadcom a avansat cu 1,8%. Gigantul farmaceutic Eli Lilly a urcat cu aproape 3%. Creșteri semnificative au fost înregistrate și de Oracle, ExxonMobil și Home Depot. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezultatele solide ale Alphabet alimentează creșterea US500 După închiderea pieței, Alphabet, compania-mamă a Google, a publicat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru al anului 2025, care au depășit semnificativ așteptările analiștilor: Venituri: 96,4 miliarde de dolari (în creștere cu 14% față de anul precedent, depășind prognoza de 94 miliarde de dolari)

Câștig pe acțiune (EPS): 2,31 USD (față de estimările de 2,18 USD)

Segmentul Google Cloud: veniturile au crescut cu 32% față de anul precedent, până la 13,6 miliarde USD

Segmentele de căutare și publicitate: au depășit cu mult așteptările pieței Performanța excelentă a Alphabet a fost principalul catalizator al creșterilor înregistrate după închiderea sesiunii și al sentimentului general pozitiv din sectorul tehnologic. Alphabet a anunțat o creștere substanțială a cheltuielilor de capital până la 85 miliarde de dolari, cu scopul de a răspunde cererii crescânde de servicii cloud determinate de progresele înregistrate în domeniul inteligenței artificiale. Deși cheltuielile ridicate necesită o analiză atentă, creșterea robustă a veniturilor din cloud justifică această direcție strategică a companiei. Va atrage Intel atenția investitorilor? Astăzi, atenția investitorilor se îndreaptă către publicarea rezultatelor financiare ale Intel pentru al doilea trimestru al anului 2025. Rezultatele anterioare ale companiei au indicat venituri moderate și o profitabilitate redusă, deși cu semne de îmbunătățire în segmente cheie, precum centrele de date și operațiunile de turnătorie. Investitorii vor analiza în special: Dinamica segmentului centre de date

Progresele înregistrate în activitatea de turnătorie (producția de cipuri pentru alte companii)

Perspectivele de profitabilitate și creștere legate de AI Indicele US500 a ieșit definitiv din modelul de consolidare început pe 4 iulie, deși o încălcare mai semnificativă a avut loc pe 17 iulie. Este de remarcat faptul că consolidarea anterioară din iunie a dus la o creștere de aproximativ 4%, ceea ce se traduce printr-o mișcare de aproape 300 de puncte. Dacă acest model se va repeta, ținta pentru US500 ar fi în jur de 6.600 de puncte, ceea ce ar rămâne în concordanță cu canalul de tendință ascendentă. Se observă în continuare un nivel de sprijin la media mobilă simplă (SMA) pe 25 de perioade.

