Rezumatul zilei: Dolarul se redresează pe fondul așteptărilor privind o reducere agresivă a dobânzilor, acțiunile intră pe teritoriu negativ (08.12.2025)

În ciuda unei deschideri aproximativ plate, indicii americani au intrat în teritoriu negativ înaintea începerii mâine a ultimei ședințe FOMC din acest an. DJIA (US30: -0,6%) înregistrează cea mai mare scădere, deoarece multe acțiuni defensive rămân sub presiune din cauza performanțelor relativ solide ale sectorului tehnologic. Nasdaq (US100) și S&P 500 (US500) au înregistrat o scădere de aproximativ 0,4%.

Departamentul de Comerț al SUA va permite în curând exportul cipului H200 al Nvidia în China, a raportat Semafor, citând o persoană familiarizată cu acest subiect (sursa: Reuters). Acțiunile Nvidia au înregistrat o creștere de aproximativ 2,5%.

Potrivit unui nou sondaj al Fed din New York, americanii se așteaptă la o creștere a costurilor medicale de aproximativ 10,1%, cea mai mare creștere din ultimul deceniu. Creșterea costurilor pentru serviciile esențiale (parțial din cauza expirării subvențiilor federale) pune presiune pe gospodării, în ciuda scăderii inflației, ceea ce ar putea afecta cererea internă pe termen lung.

Paramount Skydance a prezentat o contraofertă pentru achiziționarea Warner Bros. Discovery în valoare de 108,4 miliarde USD, depășind oferta anterioară a Netflix de 72 miliarde USD. Acțiunile WBD și Paramount au crescut (cu 3,5% și, respectiv, 8%), în timp ce Netflix a scăzut cu aproximativ 4%. Necesitatea de a prezenta o ofertă simplificată și finanțată integral a fost întărită de preocupările antitrust legate de o potențială fuziune Netflix-WBD, subliniate chiar și de președintele SUA.

Contractele futures pe indicii europeni au încheiat sesiunea în teritoriu negativ. UK100 a înregistrat cea mai mare pierdere (-0,3%), urmat de SPA35 din Spania (-0,2%). DAX din Germania (DE40) și CAC40 din Franța (FRA40) se tranzacționează cu aproximativ 0,05% mai jos.

Indicele dolarului american se redresează cu 0,1%, în ciuda scăderilor anterioare, susținut de așteptările privind o retorică mai agresivă a Fed după aplicarea ultimei reduceri a ratei dobânzii din 2025. Euro este, în general, mai puternic, susținut de un indice Sentix mai bun decât se aștepta (-6,2 față de -7). Cele mai slabe monede sunt cele considerate refugii sigure — yenul (USDJPY: +0,3%) și francul (EURCHF: +0,3%). EURUSD este stabil la 1,164.

Petrolul Brent și WTI au scăzut cu peste 2%, punând capăt unei serii de trei zile de creșteri, pe fondul unei certitudini mai mari cu privire la creșterile planificate ale ofertei OPEC+ și al preocupărilor reduse cu privire la sancțiunile împotriva Rusiei.

Aurul a scăzut cu aproximativ 0,3%, la 4.192 USD pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu 0,6%, la 58 USD pe uncie.

Criptomonedele încep săptămâna cu o notă pozitivă. Bitcoin a înregistrat o creștere modestă de 0,75%, revenind peste 90.000 USD, în timp ce Ethereum a câștigat 2,8%, ajungând la 3.123 USD.

