Graficul zilei: USDCHF (07.04.2025)

Francul elvețian (USDCHF: -1,5%) este liderul monedelor din G10 astăzi deoarece investitorii vând dolari americani pe fondul îngrijorărilor legate de încetinirea creșterii economice din SUA. Dolarul nu găsește niciun sprijin nici măcar din poziția hawkish a lui Jerome Powell. În ciuda presiunii directe din partea lui Trump, Powell a subliniat că Fed poate continua să aștepte înainte de a reduce ratele dobânzilor, chiar și în fața impactului negativ așteptat al războiului comercial asupra inflației și creșterii economice. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În ultima săptămână, dolarul a slăbit cu aproape 4% față de franc. Sursa: xStation 5 Dimensiunea șocantă a tarifelor de retaliere, incertitudinea persistentă și intensificarea temerilor legate de o recesiune globală subliniază statutul francului de monedă „refugiu”, făcându-l deosebit de atractiv pentru investitorii forex. Pe de altă parte, aprecierea rapidă a francului reprezintă o problemă separată pentru Banca Națională a Elveției (SNB), care nu mai dispune de instrumentele convenționale pentru a împiedica moneda să devină prea puternică. Ratele dobânzilor din Elveția sunt deja cele mai scăzute dintre țările G10 (0,25%), iar o reducere preconizată la 0% în iunie ar putea marca începutul unei reveniri la o prezență mai activă a SNB pe piața valutară. În urma negocierilor, tarifele de retaliere asupra Elveției ar putea fi reduse de la 31% la 17% (Bloomberg), însă o scădere estimată la 60% a cererii de bunuri elvețiene în SUA ar echivala cu o pierdere de aproape 2% din PIB pentru Elveția. Economia este deosebit de vulnerabilă la potențialele tarife vamale asupra sectorului farmaceutic (cu companii de top precum Roche și Novartis). Aprecierea francului are loc în pofida condițiilor actuale de pe piața obligațiunilor, inclusiv a presiunilor exercitate asupra SNB pentru a reduce în continuare ratele și a poziției hawkish a Fed. Sursa: XTB Research

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."