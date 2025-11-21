Graficul zilei: USDJPY (21.11.2025)

Cursul de schimb USD/JPY se situează în prezent în jurul valorii de 156,7. Tranzacțiile de astăzi sunt influențate de o combinație complexă de factori fundamentali, în care dolarul puternic concurează cu potențialele intervenții din partea Japoniei. Diferența dintre politicile monetare ale SUA și Japoniei favorizează în continuare dolarul, dar riscul de intervenții din partea BOJ și a guvernului japonez limitează potențialul de creștere al perechii. Atenția rămâne concentrată asupra datelor din SUA, procesului-verbal al FOMC și pachetului fiscal recent aprobat de Japonia, în valoare de 21,3 trilioane de yeni, care ar putea determina următoarele mișcări ale perechii. Sursa: xStation5 Ce influențează astăzi USD/JPY? Politica monetară a Fed și a BOJ Fed menține o poziție “hawkish”, iar piața interpretează procesul-verbal al ultimei ședințe Fed ca un semnal că ratele dobânzilor din SUA vor rămâne relativ ridicate. Banca Japoniei continuă politica sa ultra-relaxată, abținându-se de la o normalizare rapidă, ceea ce limitează potențialul de apreciere al yenului. Aceste diferențe în abordările monetare creează un avantaj structural pentru dolar. Rezumat: Fed rămâne agresivă, BOJ menține o politică relaxată. Avantajul ratei dobânzii favorizează dolarul. Riscul de intervenție și politica guvernului japonez Guvernul japonez a subliniat în repetate rânduri necesitatea stabilizării yenului, dar până acum s-a limitat la declarații. Un reprezentant al guvernului a subliniat că mișcările bruște de pe piața valutară necesită atenție și o posibilă stabilizare. Lipsa unor acțiuni concrete, combinată cu poziția ultra-relaxată a BOJ, creează tensiuni și îi face pe investitori să rămână prudenți în privința yenului. Rezumat: Guvernul monitorizează yenul, BOJ rămâne pasivă. Piețele interpretează acest lucru ca un semn al slăbiciunii monedei. Pachetul fiscal al Japoniei Pachetul fiscal în valoare de 21,3 trilioane de yeni, aprobat recent, a declanșat reacții mixte pe piață. O parte din fonduri sunt destinate atenuării presiunilor inflaționiste, dar noua emisiune de obligațiuni ar putea crește povara asupra pieței datoriei, ceea ce, împreună cu creșterea randamentelor, susține yenul pe termen scurt. Rezumat: Pachetul fiscal crește riscul pieței datoriilor și susține temporar yenul. Datele macroeconomice din SUA Datele solide privind piața muncii din SUA, inclusiv NFP, salariile și rata șomajului, întăresc dolarul. Piața interpretează aceste cifre ca o confirmare a faptului că Fed va menține rate ridicate. Datele macroeconomice japoneze au în prezent un impact limitat, deoarece BOJ reacționează lent și nu modifică politica pe termen scurt. Rezumat: Datele din SUA influențează USD/JPY, în timp ce datele japoneze au o influență redusă. Diferența dintre ratele dobânzilor Diferența mare dintre ratele ridicate din SUA și ratele scăzute din Japonia continuă să afecteze yenul. Piețele beneficiază de avantajul dolarului și continuă să utilizeze yenul în strategiile de finanțare, menținând structura superiorității dolarului. Rezumat: Diferența mare dintre ratele dobânzilor favorizează dolarul. Yenul rămâne slab în finanțare

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."