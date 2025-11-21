Rezumatul dimineții (21.11.2025)

După o deschidere puternică a pieței, indicii americani au pierdut rapid din avânt și au încheiat ziua cu scăderi semnificative. S&P 500 a scăzut cu 1,55%, în timp ce Nasdaq 100 a înregistrat o scădere de 2,2%, afectând în mod deosebit sectorul tehnologic. Entuziasmul inițial generat de rezultatele foarte bune ale Nvidia și de așteptările crescânde privind noile soluții de inteligență artificială, precum Gemini 3, nu a durat mult. Nvidia a înregistrat inițial o creștere de 6%, dar a închis sesiunea cu o scădere de aproximativ 3%, reflectând schimbarea bruscă a sentimentului pieței.

Cele mai recente date macroeconomice au subliniat și mai mult abordarea prudentă a Rezervei Federale față de o potențială reducere a ratei dobânzii în decembrie . În septembrie, au fost create 119.000 de noi locuri de muncă, mai mult decât dublul celor 50.000 prevăzute, în timp ce cererile inițiale de șomaj au scăzut la 220.000, comparativ cu previziunea de 230.000.

Aceste date solide confirmă reziliența pieței muncii și, în același timp, reduc presiunea pentru o relaxare monetară rapidă. Din acest motiv, oficialii Fed solicită prudență, avertizând că reducerile premature ale ratei dobânzii ar putea susține sau chiar reaprinde presiunile inflaționiste.

Guvernul japonez a aprobat un pachet masiv de stimulente în valoare de 21,3 trilioane de yeni, aproximativ 135 miliarde de dolari americani , marcând cel mai mare program de la începutul pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, aceste decizii au stârnit îngrijorări pe piețele financiare din cauza amplorii datoriei implicate.

Pe piața Forex, yenul japonez s-a stabilizat în jurul valorii de 157,10 USD/JPY, înregistrând o ușoară creștere după anunțarea aprobării pachetului masiv de stimulente de către guvernul japonez. Alte monede importante au rămas în limite înguste de tranzacționare.

Inflația în Japonia rămâne peste 2%, CPI de bază fiind de 3,0%, CPI global tot de 3,0% , iar CPI excluzând alimentele și energia ajungând la 3,1%.

În noiembrie, Japonia a înregistrat valori mixte ale indicelui PMI. Sectorul manufacturier a rămas în contracție pentru a cincea lună consecutivă, la 48,8, în creștere de la 48,2, în timp ce sectorul serviciilor s-a menținut stabil la 53,1.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda , a subliniat posibilitatea crescândă a majorării ratelor dobânzilor, menționând că inflația rămâne peste ținta de aproximativ 3% și că previziunile economice se îmbunătățesc.

Pe piețele de acțiuni din Asia-Pacific, predomină tendința descendentă, indicii principali pierzând din valoare . Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 2,4%, Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 2,1%, Shanghai Composite a scăzut cu 1,9%, iar S&P/ASX 200 din Australia a scăzut cu 1,6%, atingând cel mai redus nivel din ultimele cinci luni.

Banca Populară a Chinei (PBOC) a stabilit rata de referință USD/CNY de astăzi la 7,0875, sub prognoza de 7,1154.

Pe piața criptomonedelor, corecția continuă . Bitcoin a scăzut cu aproximativ 3%, iar alte criptomonede importante au urmat acest trend, inclusiv Ethereum, care a scăzut cu peste 3%. Sentimentul pieței a fost, de asemenea, slăbit de rapoartele conform cărora un alt investitor important și-a închis o parte semnificativă din poziții, ceea ce a afectat și mai mult piața.

