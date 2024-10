Graficul zilei - USDJPY (27.09.2024)

Perechea USDJPY a cunoscut astăzi o volatilitate semnificativă ca urmare a evoluțiilor politice majore din Japonia și a publicării de noi date economice. Fostul ministru al apărării, Shigeru Ishiba, a câștigat concursul pentru conducerea Partidului Liberal Democrat (PLD), ceea ce îl pregătește să devină noul prim-ministru al Japoniei. Această schimbare politică, combinată cu cifrele recente privind inflația, a creat un mediu complex și dinamic pentru perechea valutară. Victoria lui Ishiba a venit după o cursă urmărită îndeaproape, care s-a încheiat cu un al doilea tur de scrutin împotriva ministrului securității economice, Sanae Takaichi. Ishiba, în vârstă de 67 de ani, cunoscut pentru disponibilitatea sa de a-și critica propriul partid și pentru concentrarea sa asupra revitalizării rurale, se confruntă acum cu provocarea de a îmbunătăți imaginea PLD înainte de alegerile generale de anul viitor. Victoria sa a fost întâmpinată cu reacții mixte pe piață, reflectând incertitudinea cu privire la potențialele schimbări de politică sub conducerea sa. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Piețele valutare au reacționat dramatic la aceste evenimente. Inițial, când părea că Takaichi ar putea câștiga, perechea USDJPY a depășit 146,00. Cu toate acestea, pe măsură ce vestea victoriei finale a lui Ishiba s-a răspândit, perechea a cunoscut o inversare bruscă, coborând la aproximativ 143,80. Această volatilitate subliniază sensibilitatea pieței la eventualele modificări ale politicilor economice și monetare ale Japoniei. Adăugând la imaginea complexă, cele mai recente date privind indicele prețurilor de consum (CPI) din Tokyo au arătat o scădere a inflației. CPI a crescut cu 2,2% de la an la an în septembrie, față de o creștere de 2,6% în august. Această tendință de scădere a inflației ar putea influența deciziile de politică monetară ale Băncii Japoniei (BOJ), care sunt deja analizate în contextul schimbării conducerii politice. Agenda economică a lui Ishiba, care include promisiuni de „ieșire completă” din zona ratelor ridicate ale inflației din Japonia și de realizare a „creșterii salariilor reale”, va fi urmărită îndeaproape de participanții la piață. Poziția sa cu privire la politica monetară și orice presiune potențială asupra Băncii Japoniei pentru a-și ajusta politica extrem de permisivă ar putea avea implicații semnificative asupra valorii yenului. Noul viitor prim-ministru se confruntă, de asemenea, cu provocări economice și geopolitice mai ample. Economia Japoniei s-a confruntat cu creșterea costurilor de trai, exacerbată de slăbiciunea yenului. În plus, Ishiba va trebui să gestioneze relația crucială a Japoniei cu Statele Unite, pe fondul provocărilor de securitate în creștere din Asia, inclusiv tensiunile cu China și Coreea de Nord. Pentru comercianți și investitori, factorii cheie de urmărit în următoarele săptămâni vor fi orice semnale din partea lui Ishiba cu privire la prioritățile sale economice, eventualele schimbări în conducerea sau politica BOJ și modul în care acești factori ar putea influența tendințele inflației și creșterea salariilor în Japonia. Este probabil ca perechea USDJPY să rămână sensibilă la aceste evoluții, precum și la orice schimbări în așteptările privind politica Rezervei Federale a SUA.

USDJPY (interval zilnic) USD/JPY a depășit rezistența cheie doar pentru a reveni în canalul trendului descendent. Acest nivel a acționat ca rezistență puternică de două ori înainte, ducând la o continuare a trendului descendent. De la începutul lunii august, au fost observate maxime mai mici și minime mai mici. Rezistența se aliniază, de asemenea, cu nivelul de retragere Fibonacci de 50%, care a servit drept rezistență puternică la sfârșitul lunii august. USD/JPY a depășit acum nivelul retragerii Fibonacci de 38,2%, ceea ce ar putea deschide calea pentru o mișcare ușoară către nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% de la 141,869. RSI are o tendință ascendentă și prezintă o divergență crescătoare, care ar putea fi depășită în curând, indicând o schimbare de tendință. MACD înregistrează maxime și minime ân creștere, cu un crossover recent care indică un semnal de cumpărare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."