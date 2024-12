Graficul zilei - USDJPY (27.12.2024)

Perechea dolar-yen rămâne în apropierea nivelurilor critice, în timp ce investitorii pun ân balanță divergențele de politică dintre Fed și BOJ, pe fondul creșterii riscurilor de intervenție și al aprobării bugetului record al Japoniei. Statistici cheie de piață: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cotașie curentă: 157,55

Maxim 2024: 158,08 (decembrie)

Variație săptămânală: +0.8%

Performanță YTD: +10%

Nivel cheie: 160 (zonă de risc de intervenție)

Intervalul post-reuniune BPJ: 153,34-158,08 Dinamica politicii BOJ Recentele opinii exprimate în cadrul ședinței BOJ relevă opinii mixte cu privire la calendarul de majorare a ratei, unii membri considerând că, condițiile se aliniază pentru o mișcare pe termen scurt, în timp ce alții pledează pentru răbdare, date fiind incertitudinile legate de politicile viitorului președinte al SUA, Donald Trump. Noile estimări ale câștigurilor băncii centrale arată pierderi potențiale de până la 13 miliarde de dolari în scenariul unei rate de 2%, subliniind provocările normalizării politicilor. Peisajul politic și fiscal Aprobarea bugetului record de 115,5 trilioane de yeni al Japoniei pentru anul fiscal 2025 reprezintă un test-cheie pentru guvernul minoritar al premierului Ishiba. Creșterea cheltuielilor cu 2,6%, împreună cu reducerea emisiunii de obligațiuni, semnalează eforturile de consolidare fiscală. Cu toate acestea, incertitudinea politică legată de adoptarea bugetului ar putea influența decizia din ianuarie a BOJ privind rata dobânzii. Sursa: Bloomberg Riscul de intervenție Avertismentele reînnoite ale ministrului de finanțe Kato împotriva mișcărilor valutare excesive au intensificat speculațiile privind intervențiile, în timp ce USD/JPY se apropie de pragul de 160. Creșterea recentă la maximul ultimelor cinci luni a determinat o retorică oficială mai intensă, deși pragurile reale de intervenție rămân neclare. Perspectivele pentru 2025 În timp ce piețele estimează în prezent o probabilitate de 42% pentru o majorare a ratelor operate de Banca Japoniei în ianuarie, crescând la 72% până în martie, traiectoria rămâne foarte dependentă de tendințele salariale și de claritatea politicii SUA. Interacțiunea dintre normalizarea monetară, stabilitatea politică și dinamica pieței valutare sugerează o volatilitate continuă, 160 devenind un nivel cheie de risc psihologic și de intervenție. USDJPY (Interval zilnic) Perechea USDJPY se apropie de maximele de la sfârșitul lunii aprilie de 157-158, un nivel care a determinat anterior intervenția FX. În urma unei astfel de intervenții, USDJPY s-a retras până la media exponențială de 50 de zile, sugerând că pentru vânzători, ținta ar putea fi în jurul valorii de 153,167. Cumpărătorii, pe de altă parte, ar putea viza o retestare a maximelor istorice în zona 160-161. RSI se consolidează în apropierea zonei de supracumpărare, care a semnalat istoric o etapă suplimentară de creștere înainte de o potențială corecție. Între timp, MACD continuă să câștige, dar se îngustează, indicând fptul că impulsul poate fi în scădere. Sursa: xStation 5

