Hensoldt crește datorită unui portofoliu record de comenzi și a planurilor de creștere!

Planurile de investiții în producție și în noi tehnologii de senzori pregătesc compania pentru o scară operațională mai mare și ar putea servi drept catalizator pentru o creștere suplimentară.

Poziționarea puternică pe piață în segmentele radarelor, senzorilor și optronicii, susținute de guvernul german și de UE, oferă companiei un avantaj competitiv.

Portofoliul record de comenzi în valoare de 7,1 miliarde de euro oferă companiei Hensoldt o vizibilitate puternică a veniturilor pentru următorii ani și confirmă capacitatea sa de a executa contracte pe termen lung în sectoarele apărării și tehnologiei.

Aspecte esențiale

Acțiunile Hensoldt (HAG.DE) sunt în creștere după publicarea rezultatelor pentru primele nouă luni ale anului 2025, în care compania a dezvăluit un portofoliu record de comenzi și și-a confirmat poziția puternică în sectoarele apărării și tehnologiei. Portofoliul record de comenzi în valoare de 7,1 miliarde de euro oferă o vizibilitate solidă a veniturilor pentru următorii ani și demonstrează că Hensoldt este capabilă să obțină și să execute contracte pe termen lung într-un segment tehnologic exigent. În același timp, creșterea veniturilor și marja EBITDA indică faptul că firma nu numai că câștigă comenzi, ci le și execută în mod eficient, ceea ce se traduce în profitabilitate și controlul costurilor. Date financiare cheie Venituri: 1,54 miliarde de euro

EBITDA ajustat: 211 milioane de euro (marjă de aproximativ 13,7%)

Comenzi noi: 2,02 miliarde de euro (+8,7% față de anul precedent)

Portofoliu de comenzi: 7,1 miliarde de euro – cel mai mare din istoria companiei

Raportul comenzi/facturare: 1,6–1,9×

Investiții planificate: aproximativ 1 miliard de euro în extinderea producției și noi tehnologii de senzori Portofoliul record de comenzi oferă companiei Hensoldt o vizibilitate puternică a veniturilor pentru următorii ani, ceea ce este deosebit de important în sectorul apărării, unde contractele sunt pe termen lung și ciclurile de producție sunt complexe. Creșterea veniturilor și îmbunătățirea marjei EBITDA reflectă execuția eficientă a proiectelor și starea operațională solidă a companiei. Hensoldt este bine poziționată în sectoarele apărării și tehnologiei, operând în domeniile radarelor, senzorilor și optronicii, segmente susținute de guvernul german și de Uniunea Europeană. Investițiile planificate în producție și dezvoltarea tehnologică pregătesc compania pentru o scară operațională mai mare, care ar putea acționa ca un catalizator pentru o creștere suplimentară. Reacția pozitivă a pieței la aceste rezultate este vizibilă în creșterea rapidă a prețului acțiunilor, subliniind încrederea investitorilor în dezvoltarea continuă a companiei. În același timp, trebuie luate în considerare anumite riscuri. Deși marjele se îmbunătățesc, rezultatele operaționale pe termen scurt pot fi supuse unor presiuni. În prima jumătate a anului 2025, marja din segmentul Senzori a scăzut. Un volum mare de comenzi restante nu garantează transformarea automată în venituri deoarece executarea contractelor depinde de factori operaționali și de lanțul de aprovizionare. Compania rămâne sensibilă la bugetele naționale de apărare precum și la factorii macroeconomici globali, cum ar fi fluctuațiile valutare, costurile materiilor prime și logistica. Creșterea cererii pe piață înseamnă că Hensoldt trebuie nu numai să câștige contracte, ci și să demonstreze executarea și rentabilitatea acestora într-un mediu din ce în ce mai provocator. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."