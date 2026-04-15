Hermes se prăbușește cu 13% la aniversarea dezastrului RMS Titanic ⚓

Aspecte esențiale Sectorul modei „sângerează” la deschiderea ședinței de tranzacționare de miercuri

Astăzi, 15 aprilie, se împlinesc 114 ani de la scufundarea RMS Titanic — și este greu să nu observi o anumită paralelă: chiar în aceeași zi, acțiunile Hermès International, cotate sub simbolul $RMS, au fost supuse unei presiuni serioase la Bursa de Valori din Paris. Hermès International, listată pe Euronext sub simbolul RMS, a înregistrat una dintre cele mai proaste zile din istoria sa bursieră, pierzând peste 13–14% la deschiderea sesiunii de la Paris. Astfel, acțiunea a atins cel mai mic nivel din ultimii trei ani, iar de la începutul anului, prețul a scăzut deja cu aproape 28%. 📊 Rezultatele Q1 2026 — Raport vs. Așteptări Veniturile pentru Q1 s-au ridicat la 4,07 miliarde de euro, reprezentând o scădere de 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut la cursurile de schimb actuale — în principal din cauza unui efect valutar negativ de 290 de milioane de euro. Piața se aștepta la aproximativ 4,13–4,16 miliarde de euro. Creșterea organică a vânzărilor la cursuri de schimb constante a fost de +5,6%, în timp ce consensul Visible Alpha prognozase +7,1% — o dezamăgire semnificativă, având în vedere accelerarea așteptată după un Q4 2025 solid (+9,8%). Cu toate acestea, merită subliniată o nuanță importantă: rezultatele pe segmente în monedele raportate par dramatice (ceasuri -10%, îmbrăcăminte -6%), dar după eliminarea efectului valutar, imaginea este mult mai moderată — organic, ceasurile sunt în scădere cu doar -3,7%, iar îmbrăcămintea este practic stabilă la +0,4%. 🌍 Rezultate geografice (rate de schimb fixe) 🇺🇸 America: +17,2% — un trimestru excepțional, cu o creștere echilibrată în toate segmentele din SUA, Canada și America de Sud; de departe punctul forte al raportului

🇯🇵 Japonia: +9,6% — loialitate puternică în rândul clienților locali; în martie, boutique-ul Umeda Hankyu din Osaka a fost extins și renovat

🇪🇺 Europa, cu excepția Franței: +9,7% — creștere puternică determinată de cererea locală

🇫🇷 Franța: -2,8% — o scădere vizibilă a traficului turistic, în special în martie, legată de situația din Orientul Mijlociu

🌏 Asia-Pacific, cu excepția Japoniei: +2,2% (față de estimarea de ~+5,7%) — încetinire față de +8% în Q4; China continentală menține o creștere ușoară, Coreea rămâne solidă, restul regiunii este mai slab; perturbările zborurilor au afectat Singapore și Thailanda

🕌 Orientul Mijlociu (altele): -5,9% — începând din martie, războiul a avut un impact drastic; vânzările în mall-urile de lux din Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Qatar și Bahrain au scăzut drastic; cifra de afaceri în mall-urile din Dubai a scăzut cu 40% în martie; această regiune a fost piața cu cea mai rapidă creștere pentru Hermès pe tot parcursul anului 2025 📦 Rezultate pe segmente (la rate de schimb constante) 🤤 Articole din piele și marochinărie: +9,4% (1.849 milioane de euro) — cerere puternică pentru colecții și capacitate de producție în creștere; printre succesele sezonului se numără geanta Faubourg Express și Collier d’attelage; în aprilie, s-a deschis cel de-al 25-lea atelier de marochinărie în Loupes (Gironde)

👗 Îmbrăcăminte și accesorii: +0,4% (1.076 milioane de euro) — creștere organică constantă; prezentarea colecției de toamnă/iarnă 2026 pentru femei la Garde Républicaine a fost foarte bine primită

🧣 Mătase și textile: +7,8% (257 milioane de euro) — creștere solidă determinată de creativitatea în continuă reînnoire; eșarfa L'esprit s'envole se remarcă

🏺 Alte segmente Hermès (bijuterii, casă): +6,8% (540 milioane de euro) — dinamică continuă; evenimentul de haute joaillerie Double Tour a avut loc pentru prima dată la Tokyo

💄 Parfumuri și produse de înfrumusețare: +0,2% (127 milioane de euro) — vânzări stabile; lansări noi: Musc Pallida din colecția Hermessence, Un Jardin sous la mer și primul fond de ten Plein Air în 34 de nuanțe

⌚ Ceasuri: -3,7% (135 milioane de euro) — un context dificil, dar Hermès își extinde gama; modelul H08 cu mecanism scheletat din titan și modelul Arceau Samarcande cu repetor de minute au fost prezentate la Watches & Wonders din Geneva; extinderea fabricii din Le Noirmont până în 2028. 📦 Alte produse: +3,6% (86 milioane de euro) — producție pentru mărci terțe, John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat Sursa: Relații cu investitorii Hermès În ciuda acestor perturbări, Hermès și-a menținut obiectivele de creștere pe termen lung, presupunând rate de schimb stabile și, în același timp, a răscumpărat peste 31.000 de acțiuni proprii pentru 60 de milioane de euro în primul trimestru. Axel Dumas, CEO, a comentat rezultatele în stilul său caracteristic: „Într-un context geopolitic tensionat, Hermès își menține cursul, rămânând fidel strategiei sale pe termen lung.” Compania menține o marjă operațională de peste 41%, un rezultat pe care niciun alt jucător din sectorul luxului nu îl poate reproduce. Următoarea dată cheie din calendar este 29 iulie 2026, publicarea rezultatelor pentru prima jumătate a anului. Graficul acțiunilor Hermes (Euronext Paris) arată o tendință puternică de creștere începând cu 2023, care a accelerat în 2024 și a atins un maxim de peste 3.100 EUR la începutul anului 2025, urmată de o scădere bruscă a prețului de peste 11,85% în ultimele săptămâni. EMA200 (linia portocalie) a acționat ca un suport dinamic în cea mai mare parte a timpului din 2023, dar de la începutul anului 2025, prețul a scăzut sub acest nivel și se află în prezent cu mult sub această medie (valoarea actuală a EMA200 este de 2.059,72). Profilul de volum (în stânga) arată o zonă foarte distinctă de activitate intensă între aproximativ 1.800–2.300 EUR, cu cea mai mare concentrație a volumului de tranzacții în jurul valorii de 2.000–2.100, care acționează în prezent ca o zonă puternică de rezistență/suport în urma declinului. De la vârful din 2025, prețul s-a menținut în jurul nivelului VWAP (linia orizontală neagră), care a servit drept echilibru al pieței în cea mai mare parte a timpului; în prezent, prețul se află sub această linie, confirmând dominanța vânzătorilor în perioada recentă. Sursa: xStation

