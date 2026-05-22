Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street se apropie de maxime istorice înaintea weekendului prelungit, impulsionată de sectorul AI

Starea de spirit a pieței și imaginea macroeconomică de ansamblu Starea de spirit pe piețele americane rămâne extrem de optimistă la deschiderea ședinței de tranzacționare de vineri, acțiunile fiind pe cale să înregistreze cea mai lungă serie de creșteri săptămânale din 2023. Starea de spirit optimistă este susținută de o injecție generală de lichidități și de indicatori macroeconomici solizi. Apetitul pentru risc al investitorilor a fost stimulat și mai mult de scăderea indicelui de volatilitate VIX la cel mai coborât nivel de la începutul lunii februarie, în ciuda unei scurte creșteri tehnice în tranzacționarea futures de dimineață. În mod deosebit, există un optimism considerabil înaintea weekendului în ceea ce privește evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu, întrucât ambele părți raportează progrese în negocierile diplomatice, determinând o nouă retragere a prețurilor petrolului brut. Dinamica pieței este alimentată, de asemenea, de un val agresiv de răscumpărări de acțiuni corporative și preluări în numerar. Conform datelor EPFR, valoarea agregată a acestor achiziții de acțiuni corporative a depășit deja 1 trilion de dolari pentru 2026. Contrar tendințelor globale mai largi, datele S&P PMI publicate joi subliniază reziliența economiei SUA, în special în sectorul manufacturier. Este din ce în ce mai evident că cheltuielile de capital pentru inteligența artificială încep să se manifeste în date macroeconomice tangibile. Nu este de mirare că, având în vedere o astfel de concentrare de giganți din domeniul tehnologic, sectorul principal al indicelui Nasdaq 100 conduce astăzi creșterile. Sursă: Bloomberg Finance LP Analiza indicelui Nasdaq 100 (US100) S&P 500 (US500) și Nasdaq 100 (US100) au câștigat aproximativ 0,5% la deschiderea sesiunii de tranzacționare, înainte de a-și modera ușor avansurile la un interval de 0,3% până la 0,4%, lăsând ambii indici la doar câteva fracțiuni de procent sub maximele lor istorice. Reamintim că piețele din SUA vor fi închise luni, cu ocazia sărbătorii Memorial Day, tranzacționarea cu contracte futures desfășurându-se după un program redus până la 20:00 ora României. Nasdaq 100 a înregistrat o creștere, în ciuda unei scăderi a acțiunilor Nvidia; deși producătorul de cipuri a prezentat rezultate financiare excepționale, anunțul pare să fi declanșat o serie de operațiuni de realizare a profiturilor în rândul investitorilor. În schimb, companiile cu capitalizare mare, precum Apple și AMD, se tranzacționează aproape de nivelurile maxime, în timp ce companiile similare, precum Microsoft și Meta Platforms, rămân cu mult sub recordurile lor istorice, sugerând un potențial suplimentar pentru ca indicii principali să-și extindă câștigurile. ​​​​​​​ Știri corporative IBM (+2,2%) și GlobalFoundries (+7,8%) au înregistrat creșteri în urma știrii conform căreia guvernul SUA a alocat 2 miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor facilități de producție a plăcilor cuantice.

Workday (WDAY) a crescut cu 6,8% — după ce a înregistrat un avans de până la 12% în tranzacțiile pre-piață — în urma rezultatelor financiare din primul trimestru, care au depășit așteptările pieței de pe Wall Street.

Zoom Communications (ZM) a urcat cu 11% pe fondul unor câștiguri mai bune decât se aștepta și al unei perspective îmbunătățite pentru întregul an. Acțiunea a fost susținută în continuare de KeyBanc, care i-a ridicat ratingul la Sector Weight .

Take-Two Interactive (TTWO) a scăzut cu 4,4%, inversând un câștig de până la 5% înregistrat înainte de deschiderea pieței, în ciuda unor cifre trimestriale solide și a confirmării oficiale a datei de lansare din 19 noiembrie pentru Grand Theft Auto VI .

IMAX Corp. (IMAX) a înregistrat o creștere de aproape 17% în urma unor rapoarte din presă conform cărora operatorul de cinematografe cu ecran mare explorează o potențială vânzare și a contactat diverse companii de divertisment.

Alcoa Corp. (AA) a înregistrat o creștere de 7% după ce UBS a îmbunătățit ratingul producătorului de aluminiu la Cumpărare , invocând o perspectivă favorabilă pentru prețurile aluminiului, determinată de războiul în curs.

Peloton (PTON) a înregistrat o creștere de 11%, iar Universal Technical Institute (UTI) a câștigat 8% în urma anunțului că ambele acțiuni vor fi adăugate la indicele S&P SmallCap 600.

Acțiunile chineze listate în SUA au scăzut, Alibaba (BABA) înregistrând un declin de 1,1%, iar Trip.com (TCOM) de 2,2%, afectate de îngrijorările legate de planurile autorității de reglementare a pieței de valori din China de a penaliza firmele de brokeraj transfrontaliere. ​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Companiile cu cele mai bune și cele mai slabe performanțe din indicele Nasdaq 100. Sursă: Bloomberg Finance LP



