Hims & Hers Health a înregistrat astăzi o creștere de 24% a acțiunilor în urma achiziției strategice a Trybe Labs, o companie specializată în soluții de testare de laborator la domiciliu. Aceasta marchează o mișcare semnificativă spre îmbunătățirea asistenței medicale personalizate, permițând Hims & Hers să integreze diagnosticele la domiciliu în platforma sa de tele-sănătate. Achiziția va permite testarea completă a organismului, inclusiv recoltarea de probe de sânge la domiciliu, oferind pacienților un control mai mare asupra informațiilor despre sănătatea lor. Această inițiativă se aliniază misiunii companiei de a detecta din timp potențialele riscuri pentru sănătate și de a sprijini planuri de tratament personalizate în domenii clinice cheie, cum ar fi testosteronul scăzut, menopauza și gestionarea sănătății perimenopauzei. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Inteligența artificială și telemedicina Hims & Hers introduce o metodă de recoltare a sângelui minim invazivă folosind o lanceta de sânge, care oferă o alternativă la acele tradiționale și la cardurile cu pete de sânge uscat. Această inovație permite utilizatorilor să monitorizeze în mod convenabil: nivelurile hormonale, factorii de risc cardiac, markerii de stres, colesterolul și funcția hepatică și sănătatea tiroidei și a prostatei Datele de sănătate în timp real colectate în urma acestor teste nu numai că vor oferi clienților informații mai profunde despre sănătate, dar vor juca, de asemenea, un rol crucial în inițiativele companiei bazate pe inteligența artificială, inclusiv MedMatch by Hims & Hers- o platformă avansată de asistență medicală bazată pe inteligența artificială concepută pentru a oferi asistență medicală personalizată, de înaltă calitate și la prețuri accesibile. Hims & Hers a remarcat că accesul îmbunătățit la datele testelor de laborator va ajuta la rafinarea planurilor de tratament personalizate, reducând decalajul dintre vizitele clinice tradiționale și soluțiile de asistență medicală la distanță. Deși termenii financiari ai achiziției nu au fost dezvăluiți, Hims & Hers a confirmat că tranzacția a fost finanțată integral prin utilizarea rezervelor de numerar disponibile. Compania urmează să își lanseze serviciile de testare la domiciliu în cursul anului viitor, consolidându-și și mai mult poziția de lider în domeniul soluțiilor de asistență medicală inovatoare, bazate pe tehnologie. Această extindere în domeniul testelor de laborator la domiciliu subliniază angajamentul Hims & Hers de a remodela viitorul medicinei personalizate, oferind servicii de asistență medicală accesibile, bazate pe date și îmbunătățite cu inteligență artificială. Evaluarea Hims & Hers pare deocamdată foarte ridicată, însă piețele se așteaptă ca societatea să dețină o cotă de piață mult mai mare în domeniul sănătății. HIMS.US (interval zilnic) Acțiunile companiei au crescut cu aproape 190% de la începutul anului și cu 650% față de anul trecut, datorită implementării AI în cadrul serviciilor de sănătate personală. Source: xStation5

