IBM în fruntea revoluției cuantice – Investitorii recunosc potențialul

IBM își consolidează constant poziția de lider în domeniul inovațiilor tehnologice avansate, cu un accent special pe dezvoltarea calculului cuantic și a inteligenței artificiale. Compania investește de mult timp în cercetare și dezvoltare, creând soluții avansate care au potențialul de a transforma radical procesarea datelor și luarea deciziilor în diverse sectoare ale economiei. Recent, IBM a atras atenția prin colaborarea sa cu HSBC Bank, care a dus la o descoperire majoră în aplicarea practică a tehnologiei cuantice în afaceri. Folosind procesorul său cuantic, IBM Heron, precizia previziunilor pe piața obligațiunilor corporative s-a îmbunătățit cu 34% față de metodele analitice tradiționale. Testul, care a implicat analiza a peste un milion de interogări pentru câteva mii de obligațiuni, reprezintă unul dintre primele exemple concrete de utilizare a computerelor cuantice în sectorul financiar, demonstrând beneficiile lor reale în gestionarea riscurilor și optimizarea investițiilor. Ca parte a strategiei sale pe termen lung, IBM urmărește un plan ambițios pentru calculul cuantic, cu scopul de a construi până în 2029 un computer cuantic cu corectare completă a erorilor, cunoscut sub numele de „Starling”. Se preconizează că acest sistem va oferi o stabilitate și o putere de calcul revoluționare, permițând executarea de operații cuantice complexe, minimizând în același timp impactul erorilor — o provocare cheie în utilizarea practică a acestei tehnologii până în prezent. În etapele următoare, compania intenționează să lanseze sistemul „Bluejay” până în 2033, echipat cu aproximativ 2.000 de qubiți logici. Acest computer cuantic puternic va permite executarea unui număr enorm de operații cuantice, deschizând posibilități complet noi, de neatins pentru tehnologiile clasice. Cheia pentru atingerea acestor obiective o reprezintă procesoarele cuantice inovatoare ale IBM, arhitectura modulară Quantum System Two și metodele avansate de corectare a erorilor, toate acestea îmbunătățind semnificativ fiabilitatea calculelor cuantice. IBM își extinde, de asemenea, rețeaua globală de centre cuantice, incluzând noi facilități în Spania și India, pentru a oferi un sprijin puternic în domeniul cercetării și al tehnologiei. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Ca parte a strategiei sale de investiții, IBM intenționează să aloce până la 150 de miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice și AI. Astfel de angajamente financiare masive reflectă determinarea puternică a companiei de a-și menține și consolida poziția de lider în domeniul inovațiilor de ultimă oră. Mai mult, IBM este implicată în proiecte majore de infrastructură, cum ar fi modernizarea sistemului de control al traficului aerian al FAA din Statele Unite, subliniind și mai mult amploarea și importanța inițiativelor sale în curs. După publicarea rezultatelor testelor cu HSBC, prețul acțiunilor IBM a crescut semnificativ, iar analiștii — inclusiv cei de la Morgan Stanley — au indicat compania ca fiind un lider clar în domeniul calculului cuantic, subliniind potențialul său crescând atât din punct de vedere tehnologic, cât și în ceea ce privește impactul pe piață. În ultimele luni, randamentul acțiunilor IBM a depășit ușor performanța pieței în ansamblu, reprezentată de indicii US100 și US500. Deși avantajul nu este spectaculos, investitorii par să răspundă pozitiv la progresele continue ale companiei în domeniul calculului cuantic și la planurile sale ambițioase de investiții. Interesul crescând pentru acțiunile IBM sugerează o încredere tot mai mare a pieței în strategia pe termen lung a companiei și în potențialul său de a modela viitorul tehnologiilor avansate.

