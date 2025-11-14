Rezumatul sezonului de raportare a rezultatelor financiare în SUA 🗽Ce arată cele mai recente date FactSet

În ciuda corecției în curs de desfășurare pe Wall Street, datele FactSet Research indică un sezon de raportare a rezultatelor financiare încă puternic pentru companiile publice din SUA. Iată cele mai importante informații actuale la data de 7 noiembrie (după raportarea rezultatelor financiare ale marilor companii tehnologice, cu excepția Nvidia). Sezonul de raportare al rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea este puternic: 91% dintre companiile din S&P 500 au publicat deja rezultatele, 82% dintre acestea depășind așteptările în materie de profit , iar 77% depășind previziunile în materie de venituri — un trimestru în general pozitiv.

Creșterea profiturilor prinde avânt: profiturile S&P 500 sunt pe cale să crească cu 13,1% față de anul trecut în trimestrul al treilea. Dacă se confirmă, acesta ar fi al patrulea trimestru consecutiv de creștere a profiturilor cu două cifre , ceea ce arată un avânt solid al companiilor.

Revizuiri în sus în toate sectoarele: la începutul trimestrului (30 septembrie), creșterea profiturilor era estimată la 7,9% . De atunci, companiile au înregistrat performanțe semnificativ superioare, ridicând rata de creștere combinată, 10 sectoare raportând acum câștiguri mai mari datorită surprizelor pozitive ale EPS.

Previziunile rămân mixte: Privind către trimestrul al patrulea, 42 de companii au emis previziuni negative privind EPS , în timp ce 31 de companii au furnizat previziuni pozitive , sugerând o perspectivă prudentă, dar nu pesimistă. Evaluări peste normele pe termen lung: S&P 500 se tranzacționează la un P/E forward de 22,7, care este peste media pe 5 ani (20,0) și peste media pe 10 ani (18,6) — semnalând evaluări ridicate în raport cu nivelurile istorice. Sursa: FactSet 82% dintre companii au depășit așteptările privind EPS, iar 77% au depășit veniturile estimate Sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea înregistrează rezultate solide, depășind cu ușurință așteptările analiștilor. O proporție mai mare decât de obicei dintre companiile din indicele S&P 500 surprinde în sens pozitiv, iar indicele înregistrează acum câștiguri mai mari decât nivelurile de săptămâna trecută și estimările de la sfârșitul trimestrului .

Cu 91% dintre companiile din S&P 500 care au raportat deja, 82% au depășit așteptările privind EPS — cu mult peste media pe 5 ani (78%) și media pe 10 ani (75%). Dacă acest număr se menține, ar corespunde celei mai bune rate de depășire din trimestrul al treilea al anului 2021 .

Amploarea surprizelor în materie de profituri este, de asemenea, sănătoasă: în ansamblu, profiturile sunt cu 7% peste așteptări , egalând media pe 10 ani (și doar puțin sub tendința pe 5 ani de 8,4%).

S&P 500 este acum pe cale să înregistreze o creștere a profiturilor de 13,1% față de anul trecut în trimestrul al treilea , marcând al patrulea trimestru consecutiv de creștere a profiturilor cu două cifre . Această cifră a crescut constant de la 7,9% la sfârșitul trimestrului al treilea și 10,7% cu doar o săptămână în urmă , impulsionată de rezultate mai bune decât se aștepta.

În ultima săptămână, companiile din sectoarele industrial, financiar și al sănătății au înregistrat cele mai semnificative surprize în ceea ce privește profiturile, determinând o creștere a ratei globale de creștere a profiturilor.

De la 30 septembrie, cele mai mari contribuții pozitive la creșterea veniturilor au venit de la companiile din sectoarele financiar, tehnologia informației și bunuri de consum discreționare. Rezultatele slabe din sectorul serviciilor de comunicații au compensat parțial aceste câștiguri.

Performanța veniturilor este, de asemenea, robustă: companiile depășesc estimările privind veniturile la rate cu mult peste normele istorice, multe dintre ele raportând o creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut. Tendința puternică a câștigurilor va persista? Dacă S&P 500 va înregistra în cele din urmă o creștere a câștigurilor de 13,1% pentru trimestrul al treilea, aceasta ar marca al patrulea trimestru consecutiv de creștere a profitului de două cifre de la an la an și al nouălea trimestru consecutiv de creștere pozitivă a câștigurilor în ansamblu — un semn al puterii susținute a companiilor.

Opt din cele unsprezece sectoare înregistrează o creștere a profiturilor de la an la an, cele mai puternice contribuții venind din partea tehnologiei informației, finanțelor, utilităților, materialelor și industriei .

În același timp, trei sectoare înregistrează scăderi, în frunte cu serviciile de comunicații .

În ceea ce privește veniturile, 77% dintre companiile din S&P 500 au depășit așteptările. Acest procent este cu mult peste media pe 5 ani (70%) și pe 10 ani (66%). Veniturile agregate sunt cu 2,1% peste estimări , corespunzând normei pe 5 ani și depășind media pe 10 ani de 1,4%.

În ultima săptămână, rezultatele financiare peste așteptări din mai multe sectoare — în special financiar și bunuri de consum de bază — au ridicat rata de creștere a veniturilor globale ale indicelui.

De la sfârșitul trimestrului al treilea (30 septembrie), cele mai mari contribuții la creșterea veniturilor au venit de la companiile din sectoarele sănătate, financiar și bunuri de consum discreționare , reflectând o dinamică generală în grupurile ciclice și defensive. Expansiunea veniturilor este în creștere Rata de creștere a veniturilor combinate a indicelui S&P 500 pentru trimestrul al treilea a crescut la 8,3%, de la 7,9% săptămâna trecută și 6,3% la sfârșitul trimestrului al treilea. Dacă rata de 8,3% se menține, aceasta ar fi cea mai puternică creștere a veniturilor din trimestrul al treilea al anului 2022 (11%) și ar marca al 20-lea trimestru consecutiv de creștere a veniturilor de la an la an .

Toate cele unsprezece sectoare înregistrează o creștere a veniturilor față de anul precedent, tehnologia informației, sănătatea și serviciile de comunicații fiind în frunte, demonstrând o putere generală în cadrul indicelui.

Privind în perspectivă, analiștii se așteaptă la o creștere a profiturilor de 7,5% în trimestrul IV al anului 2025 , 11,8% în trimestrul I al anului 2026 și 12,7% în trimestrul II al anului 2026 . Pentru întregul an 2025, consensul prevede o creștere a profiturilor de 11,6% .

S&P 500 se tranzacționează în prezent la un P/E forward de 22,7 , peste mediile pe 5 ani (20,0) și 10 ani (18,6), deși ușor sub nivelul de 22,8 înregistrat la sfârșitul trimestrului al treilea. Depășirile EPS rămân puternice Cu 91% din indice care a raportat cifrele pentru trimestrul al treilea, 82% au înregistrat un EPS peste așteptări, 3% au îndeplinit estimările, iar 15% nu au îndeplinit estimările.

Rata de depășire de 82% este peste mediile pe 1 an (77%) , 5 ani (78%) și 10 ani (75%) .

Dacă această cifră se menține, ar corespunde celei mai mari rate de depășire din trimestrul al treilea al anului 2021 .

Liderii sectoriali în ceea ce privește depășirile EPS includ: Sănătate – 93% Bunuri de consum de bază – 93% Tehnologia informației – 92% Finanțe – 89% Cel mai slab sector este Servicii de comunicații – 62% .

Amploarea surprizelor în materie de câștiguri În medie, companiile raportează câștiguri cu 7,0% peste estimări , în linie cu media pe 10 ani , deși ușor sub mediile pe 1 an și 5 ani.

Sectorul Industrial înregistrează cea mai mare surpriză pozitivă, cu câștiguri cu 15,6% peste așteptări . Printre contribuitorii notabili se numără: Southwest Airlines (0,11 USD față de –0,04 USD) Uber Technologies (3,11 USD față de 0,69 USD) UPS (1,74 USD față de 1,29 USD)

US500 (grafic zilnic) Sursa: xStation5

