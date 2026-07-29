Indicele KOSPI se prăbușește cu peste 10%: care sunt cauzele acestei scăderi puternice a pieței bursiere sud-coreene

- Indicele KOSPI s-a prăbușit cu aproximativ 11%, ceea ce a determinat suspendarea temporară a tranzacționării, în urma pierderilor semnificative înregistrate de Samsung și SK Hynix.
- Îndoielile privind sustenabilitatea cheltuielilor în domeniul inteligenței artificiale și avansul tehnologic al Chinei determină o puternică retragere a profiturilor în sectorul semiconductorilor.
- Următoarele rezultate ale SK Hynix și ale altor mari companii din domeniul tehnologiei vor fi decisive pentru a verifica dacă această corecție reprezintă doar o ajustare a valorilor sau marchează o schimbare mai profundă a tendinței.
- Indicele KOSPI s-a prăbușit cu aproximativ 11%, ceea ce a determinat suspendarea temporară a tranzacționării, în urma pierderilor semnificative înregistrate de Samsung și SK Hynix.
- Îndoielile privind sustenabilitatea cheltuielilor în domeniul inteligenței artificiale și avansul tehnologic al Chinei determină o puternică retragere a profiturilor în sectorul semiconductorilor.
- Următoarele rezultate ale SK Hynix și ale altor mari companii din domeniul tehnologiei vor fi decisive pentru a verifica dacă această corecție reprezintă doar o ajustare a valorilor sau marchează o schimbare mai profundă a tendinței.
Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Bursa sud-coreeană traversează una dintre cele mai slabe sesiuni din ultimii ani, în urma prăbușirii producătorilor de semiconductori. Îndoielile privind rentabilitatea investițiilor în inteligența artificială, avansul tehnologic al Chinei și expunerea ridicată a indicelui la sectorul cipurilor au declanșat o puternică retragere a profiturilor.
Inteligența artificială a fost marele motor al piețelor bursiere globale în ultimii doi ani, dar investitorii încep să se întrebe dacă așteptările nu au mers prea departe. Corecția puternică suferită de KOSPI, principalul indice bursier al Coreei de Sud, reflectă schimbarea de sentiment prin care trece piața după luni de creșteri practic neîntrerupte.
Indicele a înregistrat o scădere bruscă de aproximativ 11%, forțând chiar activarea mecanismelor de suspendare temporară a tranzacționării atât pe KOSPI, cât și pe KOSDAQ, o măsură rezervată episoadelor de volatilitate ridicată. Scăderea survine în urma vânzărilor masive la producătorii de semiconductori, care s-au extins pe întreaga piață asiatică.
Această evoluție evidențiază, de asemenea, ponderea enormă pe care o are sectorul tehnologic pe piața bursieră sud-coreeană. Samsung Electronics și SK Hynix reprezintă o parte foarte semnificativă a indicelui, astfel încât orice corecție la nivelul celor două companii se propagă rapid la întreaga piață.
De ce a scăzut KOSPI cu peste 10%?
Prăbușirea indicelui KOSPI a fost alimentată de un mix de trei factori care au provocat o vânzare masivă în sectorul semiconductorilor, principalul motor al indicelui.
Primul catalizator a fost avansul tehnologic al Chinei. Informația conform căreia o companie de stat a început producția în serie a echipamentelor de litografie DUV a reaprins temerea că gigantul asiatic reduce distanța tehnologică față de producătorii internaționali într-un ritm mai rapid decât se aștepta. Pentru o piață atât de dependentă de companii precum Samsung Electronics sau SK Hynix, orice amenințare la adresa poziției lor de lider are un impact imediat asupra valorilor de piață.
În al doilea rând, piața începe să se întrebe dacă investițiile uriașe în inteligența artificială vor putea menține ritmul actual. După luni de creșteri puternice, investitorii manifestă o sensibilitate sporită la orice știre care pune la îndoială sustenabilitatea cererii de memorie HBM sau rentabilitatea miliardelor pe care marile companii tehnologice le alocă centrelor de date și infrastructurii AI. Scăderea bruscă înregistrată de Nvidia și restul sectorului pe Wall Street a ajuns în cele din urmă și în Asia.
În cele din urmă, deteriorarea sentimentului a fost amplificată de factori tehnici. Samsung și SK Hynix reprezintă mai mult de jumătate din capitalizarea indicelui KOSPI, astfel încât prăbușirea lor a tras automat în jos indicele. La aceasta s-a adăugat efectul de levier ridicat al investitorilor de retail prin ETF-uri pe acțiuni coreene, ceea ce a declanșat vânzări forțate și a impus chiar activarea mecanismelor de suspendare temporară a tranzacționării.
SK Hynix conduce scăderile indicelui KOSPI și pune la încercare ascensiunea inteligenței artificiale
Unul dintre principalele puncte de interes este, din nou, SK Hynix, al doilea cel mai mare producător mondial de memorii și unul dintre marii beneficiari ai boom-ului inteligenței artificiale.
Acțiunile companiei au pierdut aproximativ 45% de la maximul istoric atins în iunie, ștergând aproximativ 570 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață și părăsind așa-numitul „club al trilionului de dolari”.
Ceea ce este surprinzător este faptul că această ajustare survine chiar înainte de publicarea unor rezultate care se preconizează a fi record. Piața nu pune la îndoială creșterea actuală a companiei, ci sustenabilitatea acestui ciclu. Investitorii încep să se întrebe dacă marile companii din domeniul tehnologiei vor menține același ritm de investiții în centrele de date și în inteligența artificială în următoarele trimestre și dacă prețurile ridicate ale memoriilor ar putea ajunge să reducă cererea sau să favorizeze alternative mai ieftine.
În același timp, Samsung Electronics continuă să-și mărească capacitatea de producție pentru a concura cu SK Hynix în domeniul memoriilor HBM, în timp ce producătorii chinezi, precum CXMT, își accelerează dezvoltarea tehnologică, sporind temerile privind o posibilă supraofertă în anii următori.
China exercită presiune asupra producătorilor de cipuri
Corecția pieței reflectă, de asemenea, o schimbare a percepției asupra capacității tehnologice a Chinei.
Timp de ani de zile, investitorii au presupus că producătorii chinezi vor avea nevoie de mult mai mult timp pentru a reduce distanța față de liderii mondiali. Cu toate acestea, progresele recente în producția internă de echipamente de litografie DUV și succesul pe piața bursieră al producătorului de memorii CXMT au reaprins dezbaterea cu privire la viteza cu care China își construiește un lanț de aprovizionare din ce în ce mai independent.
Deși companiile sud-coreene continuă să dețină un avantaj tehnologic clar în ceea ce privește cipurile de memorie cele mai avansate, piața începe să ia în calcul un scenariu caracterizat de o concurență mai mare, marje mai mici și o posibilă creștere a capacității globale de producție.
Este o oportunitate sau începutul unei corecții mai profunde?
Marea necunoscută în acest moment este dacă scăderea indicelui KOSPI reprezintă o simplă realizare a profiturilor după o creștere extraordinară sau dacă marchează începutul unei faze mai îndelungate de ajustare pentru sectorul semiconductorilor.
Fundamentele rămân solide, iar previziunile privind profiturile continuă să indice o creștere puternică în cursul acestui an. Cu toate acestea, piața nu mai solicită doar rezultate bune, ci și semne că investițiile uriașe în inteligența artificială vor continua să genereze o cerere suficientă pentru a justifica valorile ridicate atinse în ultimele câteva luni.
În acest context, următoarele rezultate ale SK Hynix, Samsung, Nvidia și ale celorlalte mari companii din domeniul tehnologiei ar putea deveni primul test major pentru o piață care începe să privească dincolo de entuziasmul inițial pentru inteligența artificială.
Shein îmbracă haine în stil Wall-Street și pregătește intrarea bursa din Hong Kong
China dezamăgește prin ritmul său de creștere, iar piața așteaptă noi măsuri de stimulare din partea Beijingului
Unde s-ar putea concentra atenția în sectorul inteligenței artificiale?
Marile lecții ale ultimului summit NATO pentru piețe
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."