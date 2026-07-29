Indicele KOSPI se prăbușește cu peste 10%: care sunt cauzele acestei scăderi puternice a pieței bursiere sud-coreene

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Bursa sud-coreeană traversează una dintre cele mai slabe sesiuni din ultimii ani, în urma prăbușirii producătorilor de semiconductori. Îndoielile privind rentabilitatea investițiilor în inteligența artificială, avansul tehnologic al Chinei și expunerea ridicată a indicelui la sectorul cipurilor au declanșat o puternică retragere a profiturilor.

Inteligența artificială a fost marele motor al piețelor bursiere globale în ultimii doi ani, dar investitorii încep să se întrebe dacă așteptările nu au mers prea departe. Corecția puternică suferită de KOSPI, principalul indice bursier al Coreei de Sud, reflectă schimbarea de sentiment prin care trece piața după luni de creșteri practic neîntrerupte.

Indicele a înregistrat o scădere bruscă de aproximativ 11%, forțând chiar activarea mecanismelor de suspendare temporară a tranzacționării atât pe KOSPI, cât și pe KOSDAQ, o măsură rezervată episoadelor de volatilitate ridicată. Scăderea survine în urma vânzărilor masive la producătorii de semiconductori, care s-au extins pe întreaga piață asiatică.

Această evoluție evidențiază, de asemenea, ponderea enormă pe care o are sectorul tehnologic pe piața bursieră sud-coreeană. Samsung Electronics și SK Hynix reprezintă o parte foarte semnificativă a indicelui, astfel încât orice corecție la nivelul celor două companii se propagă rapid la întreaga piață.

De ce a scăzut KOSPI cu peste 10%?

Prăbușirea indicelui KOSPI a fost alimentată de un mix de trei factori care au provocat o vânzare masivă în sectorul semiconductorilor, principalul motor al indicelui.

Primul catalizator a fost avansul tehnologic al Chinei. Informația conform căreia o companie de stat a început producția în serie a echipamentelor de litografie DUV a reaprins temerea că gigantul asiatic reduce distanța tehnologică față de producătorii internaționali într-un ritm mai rapid decât se aștepta. Pentru o piață atât de dependentă de companii precum Samsung Electronics sau SK Hynix, orice amenințare la adresa poziției lor de lider are un impact imediat asupra valorilor de piață.

În al doilea rând, piața începe să se întrebe dacă investițiile uriașe în inteligența artificială vor putea menține ritmul actual. După luni de creșteri puternice, investitorii manifestă o sensibilitate sporită la orice știre care pune la îndoială sustenabilitatea cererii de memorie HBM sau rentabilitatea miliardelor pe care marile companii tehnologice le alocă centrelor de date și infrastructurii AI. Scăderea bruscă înregistrată de Nvidia și restul sectorului pe Wall Street a ajuns în cele din urmă și în Asia.

În cele din urmă, deteriorarea sentimentului a fost amplificată de factori tehnici. Samsung și SK Hynix reprezintă mai mult de jumătate din capitalizarea indicelui KOSPI, astfel încât prăbușirea lor a tras automat în jos indicele. La aceasta s-a adăugat efectul de levier ridicat al investitorilor de retail prin ETF-uri pe acțiuni coreene, ceea ce a declanșat vânzări forțate și a impus chiar activarea mecanismelor de suspendare temporară a tranzacționării.

SK Hynix conduce scăderile indicelui KOSPI și pune la încercare ascensiunea inteligenței artificiale

Unul dintre principalele puncte de interes este, din nou, SK Hynix, al doilea cel mai mare producător mondial de memorii și unul dintre marii beneficiari ai boom-ului inteligenței artificiale.

Acțiunile companiei au pierdut aproximativ 45% de la maximul istoric atins în iunie, ștergând aproximativ 570 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață și părăsind așa-numitul „club al trilionului de dolari”.

Ceea ce este surprinzător este faptul că această ajustare survine chiar înainte de publicarea unor rezultate care se preconizează a fi record. Piața nu pune la îndoială creșterea actuală a companiei, ci sustenabilitatea acestui ciclu. Investitorii încep să se întrebe dacă marile companii din domeniul tehnologiei vor menține același ritm de investiții în centrele de date și în inteligența artificială în următoarele trimestre și dacă prețurile ridicate ale memoriilor ar putea ajunge să reducă cererea sau să favorizeze alternative mai ieftine.

În același timp, Samsung Electronics continuă să-și mărească capacitatea de producție pentru a concura cu SK Hynix în domeniul memoriilor HBM, în timp ce producătorii chinezi, precum CXMT, își accelerează dezvoltarea tehnologică, sporind temerile privind o posibilă supraofertă în anii următori.

China exercită presiune asupra producătorilor de cipuri

Corecția pieței reflectă, de asemenea, o schimbare a percepției asupra capacității tehnologice a Chinei.

Timp de ani de zile, investitorii au presupus că producătorii chinezi vor avea nevoie de mult mai mult timp pentru a reduce distanța față de liderii mondiali. Cu toate acestea, progresele recente în producția internă de echipamente de litografie DUV și succesul pe piața bursieră al producătorului de memorii CXMT au reaprins dezbaterea cu privire la viteza cu care China își construiește un lanț de aprovizionare din ce în ce mai independent.

Deși companiile sud-coreene continuă să dețină un avantaj tehnologic clar în ceea ce privește cipurile de memorie cele mai avansate, piața începe să ia în calcul un scenariu caracterizat de o concurență mai mare, marje mai mici și o posibilă creștere a capacității globale de producție.

Este o oportunitate sau începutul unei corecții mai profunde?

Marea necunoscută în acest moment este dacă scăderea indicelui KOSPI reprezintă o simplă realizare a profiturilor după o creștere extraordinară sau dacă marchează începutul unei faze mai îndelungate de ajustare pentru sectorul semiconductorilor.

Fundamentele rămân solide, iar previziunile privind profiturile continuă să indice o creștere puternică în cursul acestui an. Cu toate acestea, piața nu mai solicită doar rezultate bune, ci și semne că investițiile uriașe în inteligența artificială vor continua să genereze o cerere suficientă pentru a justifica valorile ridicate atinse în ultimele câteva luni.

În acest context, următoarele rezultate ale SK Hynix, Samsung, Nvidia și ale celorlalte mari companii din domeniul tehnologiei ar putea deveni primul test major pentru o piață care începe să privească dincolo de entuziasmul inițial pentru inteligența artificială.