Unde s-ar putea concentra atenția în sectorul inteligenței artificiale?

Aspecte esențiale China începe să reunească simultan mai mulți factori catalizatori: noi soluții de AI, măsuri de stimulare economică, reflație și evaluări bursiere net inferioare celor din Statele Unite.

Următoarea etapă a inteligenței artificiale ar putea muta accentul de la producătorii de cipuri către companiile capabile să dezvolte aplicații și să valorifice această tehnologie.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Deși în ultimii doi ani poziția de lider în domeniul inteligenței artificiale a fost deținută de producătorii de semiconductori din Coreea de Sud și Taiwan, piața începe să dea primele semne ale unei rotații către o nouă fază a ciclului. Din ce în ce mai mulți investitori încep să se orienteze către marile companii chineze din domeniul tehnologiei, favorizate de evaluări mai atractive, de dezvoltarea propriilor modele și de un mediu macroeconomic care s-ar putea îmbunătăți în lunile următoare. Companii precum Alibaba, Tencent, DeepSeek, Qwen, Kimi sau Zhipu accelerează dezvoltarea soluțiilor de inteligență artificială, în timp ce Beijingul continuă să-și consolideze angajamentul față de autosuficiența tehnologică prin noi investiții în semiconductori și centre de date. Următoarea fază a inteligenței artificiale ar putea crește numărul câștigătorilor China nu mai concurează doar pe planul costurilor. Țara accelerează dezvoltarea propriilor modele, în timp ce exporturile sale de cipuri au crescut cu 111% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna mai, iar guvernul studiază un plan de aproape 295 de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii naționale de centre de date. La aceasta se adaugă un mediu macroeconomic mai favorabil datorită stimulentelor anunțate de Beijing, așteptările de reflație care încep să îmbunătățească încrederea investitorilor și evaluările care continuă să fie în mod clar sub cele ale marilor companii americane de tehnologie. În plus, China continuă să fie una dintre piețele cele mai subponderate de către investitorii internaționali, lăsând loc pentru intrări semnificative de capital în cazul în care încrederea se îmbunătățește. În opinia noastră, inteligența artificială intră într-o nouă etapă. Prima a fost dominată de cei care au construit infrastructura – producătorii de cipuri, memorie și centre de date. Următoarea ar putea avantaja companiile capabile să dezvolte aplicații profitabile și să monetizeze această tehnologie. Dacă acest scenariu se va confirma, China ar putea deveni una dintre cele mai interesante piețe de urmărit în a doua jumătate a anului, extinzând leadershipul pe piața bursieră al inteligenței artificiale dincolo de marii câștigători din ultimii doi ani.



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