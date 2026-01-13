Inflația din SUA în ton cu așteptările

- Inflația încă departe de ținta Fed
- Nicio tendință clară de dezinflație în economia americană
- Costurile locuințelor rămân ridicate, raportul CPI nu schimbă așteptările privind reducerea ratei dobânzii
- De ce următorul președinte al Fed trebuie să fie atent la riscurile inflaționiste?
- Prețul acțiunilor JP Morgan se confruntă cu o primă de risc politic
- Inflația încă departe de ținta Fed
- Nicio tendință clară de dezinflație în economia americană
- Costurile locuințelor rămân ridicate, raportul CPI nu schimbă așteptările privind reducerea ratei dobânzii
- De ce următorul președinte al Fed trebuie să fie atent la riscurile inflaționiste?
- Prețul acțiunilor JP Morgan se confruntă cu o primă de risc politic
Raportul CPI din SUA pentru luna decembrie a fost în linie cu așteptările, rata globală a crescut cu 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce rata de bază a fost ușor sub așteptări, la 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, ambele peste rata țintă a Fed de 2%. Reacția pieței a fost până acum moderată, randamentele titlurilor de stat sunt ușor mai mici pe toată curba, indicele dolarului rămâne la maximele zilei, iar contractele futures pe indicii bursieri americani indică o deschidere pozitivă pentru acțiunile americane.
Inflația este încă departe de ținta Fed
Acesta este primul raport „curat” privind inflația de la blocajul guvernului SUA de anul trecut. Se așteptau multe de la acest raport pentru a ne oferi cele mai recente informații despre tendința inflației din SUA. Din acest motiv, este important să analizăm în detaliu raportul. Creșterea lunară a CPI pentru decembrie a fost relativ ridicată, de 0,3%, ceea ce justifică prudența Fed în ceea ce privește semnalarea perspectivei unor noi reduceri ale ratei dobânzii în acest an.
Principalii factori care au determinat creșterea prețurilor în decembrie au fost locuințele și alimentele. De asemenea, costurile energiei au crescut cu 0,3%. Interesant este faptul că avansul prețurilor de bază, care exclude costurile alimentelor și energiei, a crescut cu un modest 0,2% luna trecută. Costurile pentru recreere, bilete de avion, îngrijire medicală, educație și îmbrăcăminte au crescut. Cu toate acestea, prețurile pentru mobilierul de uz casnic, comunicații și mașini și camioane second-hand au scăzut luna trecută.
Prețurile mașinilor și camioanelor second-hand au crescut în octombrie și noiembrie, astfel încât o scădere în această parte a indicelui este binevenită. Cu toate acestea, costul alimentelor consumate acasă și în afara casei a crescut puternic luna trecută, parțial din cauza factorilor sezonieri. În plus, costurile locuințelor, care reprezintă un segment cheie al indicelui CPI, au crescut cu 0,4%, ceea ce sugerează că inflația nu este încă aproape de a reveni la rata țintă de 2% a Fed.
Nu există o tendință clară de dezinflație în economia SUA
În plus, prețurile energiei nu mai temperează inflația, iar în ultimele luni prețurile energiei au crescut, după ce au scăzut la jumătatea anului trecut. Acest lucru sugerează că, în prezent, nu există o tendință clară de dezinflație în economia SUA. Creșterea salarială ridicată, combinată cu o economie puternică, ar putea menține presiunile asupra prețurilor peste rata țintă în viitorul previzibil.
Costurile locuințelor rămân ridicate, raportul CPI nu schimbă așteptările privind reducerea ratei dobânzii
Locuința reprezintă o cheltuială importantă pentru majoritatea oamenilor, astfel încât faptul că inflația rămâne ridicată în această parte a indicelui ar putea determina Rezerva Federală să rămână prudentă în ceea ce privește evoluția viitoare a inflației. Pe fondul acestui raport, așteptările privind ratele dobânzilor din SUA abia s-au modificat. Există în continuare doar 5% șanse de reducere a ratei dobânzii la sfârșitul acestei luni, iar în prezent se preconizează o singură reducere a ratei dobânzii până în aprilie, chiar înainte ca Jerome Powell să demisioneze din funcția de președinte al Fed. Nu vedem nimic în acest raport privind inflația care să schimbe poziția Fed și ne așteptăm ca aceasta să rămână atentă la presiunile asupra prețurilor precum și la presiunea instituțională de a reduce ratele dobânzii atunci când economia ar putea fi supraîncălzită.
De ce următorul președinte al Fed trebuie să fie atent la riscurile inflației?
Acest raport CPI vine într-un moment interesant pentru Rezerva Federală, întrucât președintele Trump este acuzat că interferează cu procesul decizional al băncii centrale. Setul de date sugerează că piața trebuie să fie conștientă de presiunea politică de a reduce ratele dobânzilor în condițiile în care presiunile inflaționiste persistă. De asemenea, acesta subliniază necesitatea unui președinte al Fed care să fie vigilent în ceea ce privește perspectivele inflației. Reacția pieței este moderată în prezent, dar acest raport conține unele semne de presiuni asupra prețurilor, care trebuie luate în serios.
Prețul acțiunilor JP Morgan se confruntă cu o primă de risc politicÎn ansamblu, se preconizează că indicele S&P 500 va continua să înregistreze recorduri în cursul zilei de astăzi, chiar dacă reacția față de rezultatele JP Morgan (JPM.US) a fost moderată. Prețul acțiunilor câștiga 0,13% în premarket și la ora 16:55 se depreciază cu aproximativ 2,40%, deși a raportat venituri și profit net mai mari decât se aștepta. Acest lucru a fost determinat de puterea unității sale de tranzacționare și de veniturile nete din dobânzi peste prognoze. Cu toate acestea, banca a anunțat că comisioanele de subscriere pentru investiții bancare au fost mai slabe decât se aștepta, iar CEO-ul Jamie Dimon a spus că dacă președintele Trump impune o limită de 10% asupra ratelor dobânzilor la cardurile de credit, acest lucru ar putea schimba fundamental activitatea sa. JP Morgan este cel mai mare emitent de carduri de credit din SUA, astfel încât prețul acțiunilor companiei ar putea fi acum supus unei prime de risc politic, similară cu cea valutară, care ar putea menține prețul acțiunilor sub presiune pentru o perioadă de timp.
⏬Petrolul și argintul, în scădere după Trump
TSMC tocmai a spart banca❗️💰 Profiturile au înregistrat o creștere record de 35% 📈
Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii se lovesc de datele PPI; raportările băncilor americane
MIDDAY WRAP: Sentiment mixt în Europa, scăderi ale indicilor americani
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."