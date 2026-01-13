Inflația din SUA în ton cu așteptările

Raportul CPI din SUA pentru luna decembrie a fost în linie cu așteptările, rata globală a crescut cu 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce rata de bază a fost ușor sub așteptări, la 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, ambele peste rata țintă a Fed de 2%. Reacția pieței a fost până acum moderată, randamentele titlurilor de stat sunt ușor mai mici pe toată curba, indicele dolarului rămâne la maximele zilei, iar contractele futures pe indicii bursieri americani indică o deschidere pozitivă pentru acțiunile americane.

Inflația este încă departe de ținta Fed

Acesta este primul raport „curat” privind inflația de la blocajul guvernului SUA de anul trecut. Se așteptau multe de la acest raport pentru a ne oferi cele mai recente informații despre tendința inflației din SUA. Din acest motiv, este important să analizăm în detaliu raportul. Creșterea lunară a CPI pentru decembrie a fost relativ ridicată, de 0,3%, ceea ce justifică prudența Fed în ceea ce privește semnalarea perspectivei unor noi reduceri ale ratei dobânzii în acest an.

Principalii factori care au determinat creșterea prețurilor în decembrie au fost locuințele și alimentele. De asemenea, costurile energiei au crescut cu 0,3%. Interesant este faptul că avansul prețurilor de bază, care exclude costurile alimentelor și energiei, a crescut cu un modest 0,2% luna trecută. Costurile pentru recreere, bilete de avion, îngrijire medicală, educație și îmbrăcăminte au crescut. Cu toate acestea, prețurile pentru mobilierul de uz casnic, comunicații și mașini și camioane second-hand au scăzut luna trecută.

Prețurile mașinilor și camioanelor second-hand au crescut în octombrie și noiembrie, astfel încât o scădere în această parte a indicelui este binevenită. Cu toate acestea, costul alimentelor consumate acasă și în afara casei a crescut puternic luna trecută, parțial din cauza factorilor sezonieri. În plus, costurile locuințelor, care reprezintă un segment cheie al indicelui CPI, au crescut cu 0,4%, ceea ce sugerează că inflația nu este încă aproape de a reveni la rata țintă de 2% a Fed.

Nu există o tendință clară de dezinflație în economia SUA

În plus, prețurile energiei nu mai temperează inflația, iar în ultimele luni prețurile energiei au crescut, după ce au scăzut la jumătatea anului trecut. Acest lucru sugerează că, în prezent, nu există o tendință clară de dezinflație în economia SUA. Creșterea salarială ridicată, combinată cu o economie puternică, ar putea menține presiunile asupra prețurilor peste rata țintă în viitorul previzibil.

Costurile locuințelor rămân ridicate, raportul CPI nu schimbă așteptările privind reducerea ratei dobânzii

Locuința reprezintă o cheltuială importantă pentru majoritatea oamenilor, astfel încât faptul că inflația rămâne ridicată în această parte a indicelui ar putea determina Rezerva Federală să rămână prudentă în ceea ce privește evoluția viitoare a inflației. Pe fondul acestui raport, așteptările privind ratele dobânzilor din SUA abia s-au modificat. Există în continuare doar 5% șanse de reducere a ratei dobânzii la sfârșitul acestei luni, iar în prezent se preconizează o singură reducere a ratei dobânzii până în aprilie, chiar înainte ca Jerome Powell să demisioneze din funcția de președinte al Fed. Nu vedem nimic în acest raport privind inflația care să schimbe poziția Fed și ne așteptăm ca aceasta să rămână atentă la presiunile asupra prețurilor precum și la presiunea instituțională de a reduce ratele dobânzii atunci când economia ar putea fi supraîncălzită.

De ce următorul președinte al Fed trebuie să fie atent la riscurile inflației?

Acest raport CPI vine într-un moment interesant pentru Rezerva Federală, întrucât președintele Trump este acuzat că interferează cu procesul decizional al băncii centrale. Setul de date sugerează că piața trebuie să fie conștientă de presiunea politică de a reduce ratele dobânzilor în condițiile în care presiunile inflaționiste persistă. De asemenea, acesta subliniază necesitatea unui președinte al Fed care să fie vigilent în ceea ce privește perspectivele inflației. Reacția pieței este moderată în prezent, dar acest raport conține unele semne de presiuni asupra prețurilor, care trebuie luate în serios.

Prețul acțiunilor JP Morgan se confruntă cu o primă de risc politic

În ansamblu, se preconizează că indicele S&P 500 va continua să înregistreze recorduri în cursul zilei de astăzi, chiar dacă reacția față de rezultatele

JP Morgan (JPM.US)