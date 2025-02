Intel câștigă pe fondul posibilelor planuri de divizare ale TSMC și Broadcom 📈

Acțiunile Intel s-au apreciat cu peste 9,5% în urma informațiilor conform cărora Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) și Broadcom iau în considerare acorduri separate care ar putea diviza gigantul american din sectorul cipurilor în două entități. Această evoluție dramatică marchează un moment potențial transformator pentru industria semiconductorilor, subliniind atât recentele dificultăți ale Intel, cât și peisajul în continuă evoluție al producției globale de cipuri. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Puncte cheie: Broadcom examinează activitatea de proiectare și comercializare a cipurilor Intel

TSMC ia în considerare controlul unora sau al tuturor instalațiilor de producție ale Intel

Discuțiile sunt preliminare și nu au fost depuse oferte oficiale

Ar fi necesară aprobarea guvernului SUA pentru orice tranzacție Structura propusă Separarea propusă ar crea două operațiuni distincte de structura actuală a Intel. Broadcom a analizat posibilitatea achiziționării activităților de proiectare și comercializare a cipurilor, în timp ce TSMC a analizat posibilitatea preluării controlului asupra instalațiilor de producție ale Intel, eventual ca parte a unui consorțiu de investitori. Ambele companii lucrează în mod independent, iar discuțiile se află încă în stadiu incipient și nicio ofertă oficială nu a fost prezentată consiliului de administrație al Intel. Cadrul de reglementare Situația a atras o atenție semnificativă din partea administrației Trump, președintele executiv interimar al Intel, Frank Yeary, conducând discuțiile cu posibili pretendenți și oficiali guvernamentali. Casa Albă a indicat că președintele s-ar opune probabil oricărei tranzacții care implică controlul străin asupra fabricilor Intel, având în vedere rolul critic al companiei în securitatea națională. Această poziție sporește complexitatea oricărui acord potențial, în special în ceea ce privește implicarea TSMC. Provocări legate de producție Aspectul de producție al acordului se confruntă cu provocări operaționale substanțiale. Retehnologizarea fabricilor Intel pentru alinierea la specificațiile TSMC ar necesita investiții semnificative și expertiză în inginerie. Restricțiile privind imigrația ar putea împiedica TSMC să își detașeze inginerii în SUA, deoarece o mare parte din personalul tehnic al acesteia provine din Taiwan și din alte regiuni din afara Americii. În plus, recenta finanțare acordată de Intel prin CHIPS Act este însoțită de cerințe de menținere a proprietății majoritare asupra instalațiilor de producție, ceea ce complică și mai mult orice structură potențială a tranzacției. Contextul pieței Deschiderea Intel față de astfel de schimbări dramatice vine după o perioadă dificilă pentru companie. Prețul acțiunilor a scăzut cu aproximativ 60% în 2024, ceea ce a dus la plecarea directorului general Pat Gelsinger în decembrie. Compania a avut dificultăți în a ține pasul cu TSMC în ceea ce privește producția avansată de cipuri și a ratat în mare măsură boom-ul inteligenței artificiale dominat de Nvidia. Concurența crescândă din partea Advanced Micro Devices în domeniul procesoarelor de bază a erodat și mai mult poziția sa pe piață. Perspectivele analiștilor Analiștii au oferit perspective mixte cu privire la potențialele tranzacții. Analistul Charles Shum de la Bloomberg Intelligence avertizează că TSMC își riscă profitabilitatea și avantajul competitiv dacă investește în fabricile Intel din SUA, citând provocările legate de integrare și profitabilitatea întârziată până în 2027. Analistul C.J. Muse de la Cantor Fitzgerald are o viziune mai optimistă, sugerând că zvonurile persistente cu privire la o separare între operațiunile de proiectare și cele de producție au probabil substanță. Pregătiri actuale Intel a început deja să se pregătească pentru eventualele schimbări structurale. Recent, compania a început să își opereze fabricile ca și cum ar fi entități separate, acceptând comenzi atât de la echipele interne de proiectare, cât și de la clienții externi, în mod egal. Rezultatele financiare ale diviziei de producție sunt acum raportate separat și există planuri pentru înființarea unei filiale cu propriul consiliu de administrație. Această reorganizare ar putea facilita investițiile externe în operațiunile de producție, fie din partea clienților, fie din partea unor investitori privați. Intel (interval zinic) Acțiunea se tranzacționează peste media mobilă de 200 de zile și se apropie în prezent de maximul lunii noiembrie. Cumpărătorii vor urmări o închidere a gap-ului din august la 29 USD, în timp ce vânzătorii vor viza o retestare a mediei mobile de 100 de zile la 21,98 USD. RSI atinge maxime în creștere în zona de supracumpărare, în timp ce MACD continuă să se extindă, indicând un impuls puternic.

