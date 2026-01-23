Intel: rezultate solide, dar piața spune „nu este suficient”

Intel a raportat rezultatele pentru al patrulea trimestru al anului 2025, care la prima vedere par solide. Veniturile companiei au atins 13,7 miliarde de dolari, depășind consensul analiștilor cu 2,2%. Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) a fost de 0,15 dolari, aproape dublu față de 0,08 dolari, cât se aștepta. Segmentul centrelor de date și al inteligenței artificiale a crescut cu 9% față de anul precedent, ajungând la 4,7 miliarde USD, reflectând cererea crescândă de procesoare în era inteligenței artificiale. În ciuda acestor rezultate pozitive, piața a reacționat cu o vânzare masivă, deoarece investitorii s-au concentrat în primul rând pe previziunile slabe pentru primul trimestru, presiunile asupra costurilor și riscurile de execuție, mai degrabă decât pe rezultatele istorice ale EPS sau ale veniturilor. Rezultate financiare EPS : 0,15 USD, depășind așteptările analiștilor de 0,08 USD

Venituri : 13,7 miliarde USD, peste așteptări (13,4 miliarde USD), în scădere cu 4% față de anul precedent

Marje brute : sub presiune semnificativă din cauza costurilor de producție mai mari și a ofertei limitate de cipuri

Segmentul centre de date și AI : +9% față de anul precedent, 4,7 miliarde USD

Client Computing (segmentul PC) : venituri în scădere cu 7% față de anul precedent, 8,2 miliarde USD

Procesele 18A și 14A : progrese în creșterea producției, dar randamentul producției rămâne sub așteptări Presiune asupra memoriei: reducerea ofertei globale de DRAM și NAND ar putea limita volumele și marjele în segmentul PC Progresul tehnologic și riscurile de execuție Conducerea a subliniat progresele înregistrate în dezvoltarea proceselor 18A și 14A, cele mai avansate tehnologii de litografie produse în SUA, însă riscul de execuție este în creștere, iar randamentul producției rămâne sub obiectivele stabilite. Acest lucru adaugă incertitudine pe piață și afectează reacția investitorilor. Dinamica acțiunilor a crescut cu 11% înainte de publicarea rezultatelor, în așteptarea unei surprize pozitive, dar după publicare, au predominat îngrijorările legate de previziunile slabe pentru primul trimestru, presiunile asupra costurilor, scăderea marjelor și segmentul PC dezamăgitor. Acest lucru arată că, în ciclul actual al pieței, investitorii se concentrează în primul rând pe viitor și pe calitatea execuției strategiei, mai degrabă decât doar pe rezultatele trimestrului trecut. Previziuni pentru primul trimestru al anului 2026 Venituri previzionate : 11,7-12,7 miliarde USD, reprezentând un deficit de 2,4% față de consensul pieței

EPS ajustat : aproximativ 0,00 USD, în timp ce piața se aștepta la 0,05 USD

Principalele motive : epuizarea stocurilor tampon și trecerea producției de waferi la servere, care vor părăsi fabricile doar la sfârșitul trimestrului

Impactul asupra creșterii și marjelor : oferta limitată de cipuri continuă să suprime creșterea veniturilor și potențialul de extindere a marjelor, în ciuda creșterii cererii de AI Noi riscuri structurale Dincolo de problemele legate de previziunile pe termen scurt, noi riscuri structurale ar putea intensifica presiunea asupra rezultatelor Intel în trimestrele următoare. Riscul de execuție, sau lipsa de consecvență în implementarea strategiei, este citat ca o slăbiciune cheie, mai ales având în vedere așteptările ridicate ale pieței. În plus, reducerea ofertei de memorie ar putea slăbi cererea de PC-uri, amenințând în mod direct segmentul Client Computing. Slăbiciunea acestui segment ar putea reduce, de asemenea, randamentul investițiilor Foundry și al procesului 18A, care se bazează în mare măsură pe volumul vânzărilor interne. Perspective pe termen lung Intel prevede pentru primul trimestru al anului 2026 venituri de 11,7-12,7 miliarde USD și un EPS ajustat aproape de zero, subliniind prudența companiei. Oferta limitată de cipuri, în ciuda creșterii cererii de AI, continuă să limiteze potențiala creștere a veniturilor și îmbunătățirea marjei. Segmentul PC rămâne o zonă clară de risc, în timp ce centrul de date, AI și Foundry oferă oportunități de creștere, cu condiția ca strategia să fie executată în mod eficient și profitabilitatea să fie restabilită. Schimbările de management și restructurarea afacerii fac parte din eforturile mai ample ale Intel, dar până când compania nu va demonstra o execuție consecventă a planului, piața va rămâne sceptică cu privire la redresarea pe termen lung. Așteptări mai mari ale pieței după o creștere spectaculoasă: în ultimele 12 luni, acțiunile Intel au crescut cu aproape 150%. Piața a prețuit deja majoritatea informațiilor și se așteaptă acum la rezultate pozitive. Trimestrul al patrulea a arătat fundamentele solide, dar, având în vedere așteptările ridicate ale investitorilor, rezultatele actuale nu au fost suficient de convingătoare, ceea ce explică vânzarea masivă. Concluzii Al patrulea trimestru al anului 2025 a arătat că Intel are fundamentele solide și domenii de creștere, în special în ceea ce privește centrele de date și inteligența artificială, dar piața a rămas dezamăgită din cauza previziunilor slabe pentru primul trimestru, a presiunilor asupra marjelor, a ofertei limitate de cipuri și a riscurilor suplimentare de execuție, inclusiv a deficitului de memorie. Intel se confruntă cu provocări semnificative, cum ar fi scalarea proceselor de producție avansate, reconstrucția segmentului PC, îmbunătățirea marjelor și controlul costurilor, precum și executarea consecventă a strategiei într-un mediu dificil din punct de vedere al cererii. Compania mai are încă multe de făcut înainte ca investitorii să transforme așteptările pieței în creșterea reală a prețului acțiunilor și în evaluarea fundamentală mai mare.

