JP225 crește cu 4,5% 🚀

Aspecte esențiale Partidul Liberal Democrat (LDP) din Japonia a ales-o pe Sanae Takaichi , care urmează să devină prima femeie prim-ministru din istoria țării .

Victoria sa întărește așteptările privind continuarea stimulentelor fiscale și o atitudine răbdătoare din partea Băncii Japoniei (BoJ).

Indicele Nikkei 225 a depășit 48.000 de puncte , atingând un nou record, în timp ce yenul s-a depreciat peste 150 de yeni pe dolar.

Piețele reevaluează acum așteptările BoJ, preconizând o perioadă prelungită de politică monetară relaxată și o întârziere a majorărilor de dobânzi.

Partidul Liberal Democrat, care guvernează Japonia aproape neîntrerupt din anii 1950, a ales-o pe Sanae Takaichi ca nou lider, în locul lui Shigeru Ishiba. Votul pentru conducerea LDP determină efectiv următorul prim-ministru deoarece partidul deține majoritatea parlamentară. Takaichi — o legislatoare conservatoare experimentată și protejată a regretatului Shinzo Abe — este cunoscută pentru sprijinul acordat politicilor de stimulare în stilul Abe: expansiune fiscală agresivă, stimulente pentru investiții corporative și cheltuieli industriale strategice. Alegerea sa semnalează continuarea strategiei pro creștere a lui Abe, mai degrabă decât o schimbare către restricții fiscale. Takaichi s-a angajat să revitalizeze economia Japoniei prin intervenția puternică a statului, concentrându-se pe consolidarea capacităților naționale, creșterea investițiilor publice și strângerea legăturilor de securitate cu Statele Unite. Piețele au interpretat victoria sa ca un semnal clar al unei politici favorabile creșterii economice și acomodative. Agenda lui Takaichi prevede creșterea investițiilor publice în sectoare cheie — precum apărarea, semiconductorii și inteligența artificială — împreună cu reduceri fiscale pentru gospodării și întreprinderi. Ea susține o coordonare strânsă cu BoJ pentru a menține un mediu expansionist, mai degrabă decât pentru a înăspri condițiile financiare. Această poziție contrastează cu așteptările anterioare, conform cărora BoJ ar putea majora din nou ratele până la sfârșitul anului 2025. De atunci, traderii au redus drastic pariurile pe majorări ale ratelor pe termen scurt, determinând scăderea randamentelor obligațiunilor pe termen scurt, chiar dacă randamentele pe termen lung au crescut din cauza preocupărilor legate de deficit. Înainte de vot, investitorii estimau o probabilitate de aproape 70% ca BoJ să majoreze rata până la sfârșitul anului; luni, această probabilitate scăzuse la aproximativ 50%. Reacția pieței Piețele financiare au reacționat brusc, capitalul fiind direcționat către acțiuni. Indicele Nikkei 225 (JP225) a crescut cu 4,60%, atingând un nivel record de 48.100 de puncte, impulsionat de acțiunile din sectorul tehnologic, industria grea și imobiliar, care beneficiază de condiții de creditare avantajoase. În același timp, yenul s-a depreciat cu aproape 0,70% față de dolar, coborând sub nivelul de 150 de yeni. Piețele au numit această dinamică „Takaichi trade” — o puternică rotație către acțiuni în detrimentul obligațiunilor — reflectând așteptările că stimularea fiscală și normalizarea întârziată a BoJ vor domina perspectivele economice ale Japoniei în lunile următoare.

