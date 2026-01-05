Lovitura de stat din Venezuela stimulează Europa și acțiunile locale din domeniul apărării⚔️

Aspecte esențiale Petrolul se menține stabil după evenimentele din Venezuela – piața vede o oportunitate de creștere a ofertei, dar numai pe termen foarte lung.

Reacțiile inițiale ale pieței după evenimentele din weekend din Venezuela pot fi oarecum surprinzătoare. La începutul zilei, petrolul brut a pierdut din valoare, dar foarte puțin, și apoi a recuperat terenul pierdut față de prețurile de închidere de vineri, ceea ce poate însemna că piața vede de fapt o șansă mai mare de creștere a activității în câmpurile petroliere din Venezuela și, în consecință, o creștere a ofertei globale de materie primă, dar pe termen foarte lung. Trebuie reținut faptul că Venezuela are în principal țiței greu, aproape bituminos, care este complet diferit de cel extras în Arabia Saudită, de exemplu. Extracția acestuia este costisitoare și necesită tehnologie avansată de rafinare pentru a fi transportat prin conducte către piață. Scăderile ușoare indică faptul că piața vede o oportunitate pentru o dezvoltare lentă și pe termen lung a acestei industrii în Venezuela, cu ajutorul capitalului american, dar va mai dura mult timp până când acest lucru se va întâmpla efectiv. Pe piața bursieră, însă, sentimentul este foarte bun, piețele europene înregistrând o creștere medie de 0,65% (Euro Stoxx 50). Sectoarele minier și tehnologic au performanțe deosebit de bune, în timp ce observăm o slăbiciune pe piața combustibililor, unde prețurile acțiunilor marilor companii sunt în scădere. Așteptăm reacția piețelor americane la 16:30. Indicele german DAX (pe piața spot) înregistrează în prezent o creștere de aproape 0,65%, în timp ce indicele francez CAC40 a crescut cu 0,12% și FTSE100 cu 0,24%. Bursa germană este impulsionată în principal de creșterea valorii acțiunilor Rheinmetall (RHM.DE) Cotații actuale pentru contractele majore. Sursa: xStation5 Volatilitatea actuală observată pe piața europeană în ansamblu. Sursa: xStation5 La începutul săptămânii, DAX înregistrează creșteri dinamice și depășește limita superioară principală a zonei largi de consolidare care a limitat DE40 în 2025. Dacă sesiunea de astăzi închide partea superioară a lumânării intraday deasupra acestei zone, ar putea însemna că bariera anterioară a fost depășită și că DE40 pregătește terenul pentru creșteri suplimentare către ATH. Cu toate acestea, o retragere sub această structură ar putea semăna cu comportamentul anterior al contractului din 2025, când au început retrageri mai puternice de la aceste niveluri. Din punct de vedere tehnic, însă, analizând mediile mobile exponențiale de 50 și 100 de zile, care rămân sub cotațiile DE40, tendința ascendentă pe termen lung rămâne neclintită. Sursa: xStation5 Știri despre companii: ASML (ASML.NL) înregistrează astăzi o creștere puternică, acțiunile companiei crescând cu până la 4,5% până la un nivel record, după ce analiștii Bernstein și-au ridicat recomandarea de la „performanță de piață” la „performanță superioară”, indicând potențialul de creștere subestimat în segmentul memoriilor DRAM. Bernstein consideră că, deși mulți investitori asociază creșterea ASML în principal cu producătorii de cipuri logice (CPU, GPU), viitorul ciclu de investiții în DRAM și HBM (High Bandwidth Memory) ar putea deveni un puternic motor de creștere pentru companie în 2026-2027, pe care analiștii îl descriu ca „ani importanți pentru tehnologia EUV”. Bernstein a ridicat prețul țintă pentru ASML de la 800 € la 1.300 €. Compania va publica rezultatele trimestriale pe 28 ianuarie, înainte de deschiderea pieței. La fel ca în Asia, companiile europene din domeniul apărării câștigă și ele în valoare în urma atacurilor SUA asupra Venezuelei și capturării președintelui Nicolás Maduro. Creșterea prețului acțiunilor în sectorul apărării este o reacție tipică a pieței în perioadele de tensiuni geopolitice accentuate, iar situația din America de Sud acționează în prezent ca un puternic stimulent al cererii pentru companiile legate de industria militară Sursa: xStation5 Airbus (AIR.DE) a depășit obiectivul de livrare pentru 2025, livrând 793 de aeronave față de o prognoză revizuită de aproximativ 790, potrivit surselor Bloomberg. Acest rezultat a fost obținut datorită intensificării livrărilor în ultimele zile ale anului, deși datele sunt preliminare și pot fi supuse unor ajustări minore. În decembrie, Airbus și-a redus planul anterior de livrare de la aproximativ 820 de avioane, după ce au apărut probleme cu modelul A320, inclusiv necesitatea unor actualizări software extinse și inspecții suplimentare ale învelișului fuselajului, care nu îndeplinea standardele tehnice. Producătorul va publica datele privind numărul final de livrări și comenzi pe 12 ianuarie, după închiderea burselor. Acțiunile companiei au crescut astăzi cu 2,2%

