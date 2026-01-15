Medicament experimental suspendat❓💊 Acțiunile Disc Medicine pierd până la 7% 🚨

Acțiunile Disc Medicine (IRON.US) au scăzut astăzi cu peste 7% în urma unui articol Reuters privind programul accelerat de aprobare a medicamentelor al FDA. Principalul motiv al scăderii este suspendarea evaluării reglementare a medicamentului principal al companiei, bitopertina, din cauza preocupărilor serioase cu privire la eficacitatea și riscul de abuz al acestuia. Decizia autorităților de reglementare a fost amânată cu două săptămâni, până la 10 februarie 2026, ceea ce reprezintă un semnal clar de avertizare pentru piața de capital.
Ce s-a întâmplat – detalii despre decizia FDA
FDA a suspendat revizuirea bitopertinei în cadrul Programului național de priorități al comisarului FDA – un program accelerat de aprobare a medicamentelor prezentat de administrația Trump în iunie 2025. Programul promitea decizii de reglementare în doar 1-2 luni, ceea ce ar fi scurtat procesul standard de prioritate cu până la 4-6 luni.
Bitopertina este un medicament experimental dezvoltat pentru pacienții cu o afecțiune sanguină rară care provoacă sensibilitate extremă la lumina soarelui. Autoritățile de reglementare au identificat trei probleme cheie în documentația de reglementare:
Prima rezervă – metodologia de cercetare: FDA se întreabă dacă „perioada fără durere într-un mediu relaxat, în aer liber” – al doilea obiectiv al studiilor clinice – este o măsură statistică robustă a eficacității medicamentului sau dacă arată pur și simplu că pacienții se simt mai bine din punct de vedere mental în condiții care sunt plăcute pentru ei. Agenția solicită date suplimentare bazate pe biomarkeri pentru a confirma că scăderea metaboliților toxici se traduce efectiv în beneficii terapeutice măsurabile pentru pacienți.
A doua preocupare – potențialul de abuz: personalul FDA responsabil cu clasificarea medicamentelor cu potențial de dependență efectuează studii suplimentare asupra bitopertinei pentru a evalua potențialul său de utilizare abuzivă. Reuters nu a putut confirma detalii despre potențialul de abuz, dar avertismentele autorităților de reglementare ar putea duce la restricții speciale privind distribuția medicamentului.
Context – probleme mai ample decât Disc Medicine în sine
Disc Medicine nu este singura. Aproape simultan, Reuters a dezvăluit că Sanofi (SAN.FR) , gigantul farmaceutic francez, a trebuit să facă față suspendării revizuirii medicamentului său Tzield (destinat tratamentului diabetului de tip 1). Suspendarea Tzield este și mai alarmantă, deoarece FDA menționează decese ale pacienților asociate cu tratamentul și evenimente adverse grave, cum ar fi convulsii (în decembrie 2024 și septembrie 2025) și complicații tromboembolice (mai 2025).
Programul de vouchere al lui Trump se dovedește a fi mult mai strict decât se credea inițial. Un singur medicament — un antibiotic generic — a fost aprobat în cadrul programului, chiar dacă FDA a anunțat în octombrie 2025 că 18 medicamente vor participa la procesul de aprobare accelerată. Majoritatea evaluărilor sunt programate să înceapă în 2026, iar alte două sunt planificate pentru 2027-2028.
Poziția și implicațiile Disc Medicine
John Quisel, CEO al Disc Medicine, a declarat pentru Reuters că datele privind bitopertina arată „un profil de siguranță solid și multiple beneficii medicale”. El a subliniat o scădere semnificativă a metaboliților toxici (principalul criteriu de evaluare al două studii în fază intermediară) și o reducere a reacțiilor fototoxice la pacienți.
Cu toate acestea, optimismul directorului general nu a împiedicat scăderea acțiunilor. Pentru investitori, suspendarea FDA este un semn clar de risc, ceea ce înseamnă că aprobarea nu este sigură, iar următoarele două săptămâni (până la 10 februarie) pot fi doar începutul procesului. Istoria arată că, atunci când autoritățile de reglementare ridică întrebări cu privire la metodologia de cercetare sau la potențialul de abuz, drumul către aprobare devine adesea mai lung.
Implicații pentru sector
Acest incident este semnificativ pentru întregul sector biotehnologic și farmaceutic. Programul de vouchere a fost considerat de investitori ca o potențială cale rapidă către profit pentru anumite companii. Cu toate acestea, suspendările de astăzi arată că FDA nu va face compromisuri, indiferent de presiunea politică sau promisiunile de accelerare.
Acțiunile companiei pierd teren astăzi și cad în zone importante de suport tehnic marcate de media mobilă exponențială pe 200 de zile (curba aurie din grafic). Reacția ulterioară la această zonă poate determina dacă tendința actuală va continua sau dacă vom asista la o inversare.
Sursa: xStation
