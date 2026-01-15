Micron și „Aurul Digital”: Cum a devenit memoria motorul creșterii de 224% în era AI

Ultima lună a anului nu a adus o schimbare a preferințelor investitorilor români, aceștia rămânând concentrați asupra sectorului de semiconductori, care este în strânsă corelație cu industria AI. Peisajul semiconductorilor asistă la o schimbare istorică, iar Micron Technology (MU.US) s-a impus ca unul dintre beneficiarii principali. În intervalul 15 ianuarie 2025 - 15 ianuarie 2026, S&P 500 a înregistrat un câștig respectabil de 16,4%, în timp ce Micron s-a apreciat puternic, de la 102,85 USD la 333,35 USD, ceea ce reprezintă un randament impresionant de 224%.

O criză „fără precedent” care alimentează prețurile

Catalizatorul acestei mișcări verticale este o criză structurală a ofertei determinată de inteligența artificială. Atât traderii de retail, cât și cei instituționali au mizat tot mai mult pe producătorii de memorie, anticipând că cerințele hardware ridicate pentru instruirea și inferența AI vor menține prețurile cipurilor la un nivel ridicat. Co-CEO-ul Samsung, TM Roh, a caracterizat recent deficitul actual ca fiind „fără precedent”, un sentiment susținut de traiectoria actuală a Micron. Într-o industrie ciclică dominată de un oligopol strâns format din Samsung, SK Hynix și Micron, compania din urmă se remarcă în prezent mușchii prin leadershipul tehnologic în nodurile avansate de proces DRAM și memoria cu lățime de bandă mare (HBM3E).

Rezultate financiare record și prognoze optimiste

Rezultatele fiscale ale Micron pentru primul trimestru fiscal al anului 2026 încheiat în decembrie 2025 evidențiază o companie care funcționează la capacitate maximă. Veniturile au crescut cu 56,8% față de anul precedent, ajungând la 13,64 miliarde de dolari, în timp ce fluxul de numerar operațional a sărit la 8,41 miliarde de dolari. Această creștere este susținută de un câștig semnificativ în cota de piață, cota DRAM a Micron urcând la 25,7% la sfârșitul anului 2025. Privind în perspectivă, conducerea se așteaptă ca veniturile din al doilea trimestru fiscal al anului 2026 să atingă aproximativ 18,70 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o creștere masivă de 37% față de trimestrul anterior. Wall Street a luat notă de acest lucru, Bank of America ridicând recent ținta de preț la 400 de dolari, menținând în același timp ratingul „buy”.

Pentru a susține acest impuls, Micron și-a majorat agresiv previziunile privind cheltuielile de capital pentru anul fiscal 2026 la 20 de miliarde de dolari. Această strategie de investiții este alimentată de mai mulți factori cheie. În primul rând, instruirea modelelor AI determină creșterea conținutului de memorie per sistem pe parcursul mai multor ani. În al doilea rând, oferta redusă de DRAM și HBM avansate conferă companiei o putere de stabilire a prețurilor, susținând creșteri de preț de 40-50% de la an la an. În cele din urmă, expansiunea geografică în conformitate cu Legea CHIPS din SUA îmbunătățește reziliența aprovizionării prin dezvoltarea de noi fabrici în Idaho și New York.

Riscuri: Între volatilitate și ciclicitate

În ciuda dinamicii optimiste, Micron rămâne o investiție cu miză mare. Acțiunile prezintă un indicator beta de 2,17 (adică acțiunea este de mai mult de două ori mai volatilă decât piața) și o volatilitate de aproximativ 74%, aproape triplă față de cea a pieței în general. Piața memoriilor este cunoscută pentru caracterul său ciclic, dacă concurenții își extind capacitatea prea agresiv în următorii ani, piața ar putea ajunge la o supraofertă și ar putea determina scăderea prețurilor. În plus, tensiunile continue dintre SUA și China și controalele asupra exporturilor rămân o necunoscută, putând restricționa accesul la clienții chinezi. Micron se confruntă cu o concentrare ridicată a clienților, ceea ce înseamnă că soarta sa este legată de planurile de achiziții ale unui grup restrâns de furnizori de servicii cloud de mare anvergură.

Următoarele luni vor fi decisive pentru direcția acțiunilor. Deciziile federale privind subvențiile pentru fabricile interne ale Micron sunt așteptate la începutul anului 2026, iar raportul privind veniturile din al doilea trimestru fiscal, ce vor fi publicate pe 18 martie 2026, va oferi orientări cruciale pentru restul anului. Micron se află în prezent într-o poziție privilegiată, înregistrând venituri record și marje solide. Pentru investitorii pe termen lung, compania reprezintă o miză clară pe o potențială creștere continuă și solidă a AI, dar trebuie subliniat cât de repede se pot schimba datele problemei în ipoteza unei supraoferte în industrie.