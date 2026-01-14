MIDDAY WRAP: Sentiment mixt în Europa, scăderi ale indicilor americani

Sentimentul pieței rămâne mixt în orele după-amiezii. Indicii europeni nu se îndreaptă într-o singură direcție. Elveția conduce clasamentul creșterilor, cu contractele SUI20 în creștere cu 0,5%. CAC40 francez și FTSE italian au performanțe moderate, contractele lor limitând creșterea la 0,2%. DAX și WIG20 rămân în urmă, contractele înregistrând scăderi de 0,4% și, respectiv, 0,9%.

Observăm scăderi destul de semnificative ale contractelor pe indicii americani. Contractul Dow Jones se retrage cu 0,3%, contractele Nasdaq 100 scad cu 0,5%, iar contractele S&P 500 pierd 0,4%.

Mulți analiști indică tensiunile geopolitice crescânde care pot reprezenta riscuri pentru acțiunile europene și piața mărfurilor. Disputa privind Groenlanda adaugă o presiune suplimentară asupra evaluării activelor europene, în timp ce protestele din Iran pot susține prețurile petrolului și gazelor.

Din punct de vedere sectorial, companiile legate de serviciile publice, sănătate și minerit (în principal metale prețioase și industriale) par relativ puternice astăzi. Sectoare precum mass-media și imobiliarele au performanțe mai slabe.

Pe piața mărfurilor, observăm creșteri clare ale prețurilor petrolului și metalelor industriale. Petrolul crește cu peste 1% pe fondul incertitudinilor continue legate de o posibilă intervenție a SUA în Iran. Nichelul a crescut cu 2,5%. Mișcări ascendente mult mai mari se observă pe piața metalelor prețioase. Argintul câștigă aproape 6% și, pentru prima dată pe bursa COMEX, depășește nivelul de 90 USD pe uncie.

La Madrid, unul dintre membrii BCE, Luis de Guindos, a luat cuvântul astăzi. El a subliniat amenințările la adresa creșterii economice în Europa din cauza amânării investițiilor de către companii pe fondul riscurilor geopolitice crescânde.

În SUA, o altă zi cu publicații importante. Datele PPI s-au dovedit a fi aproape de așteptările pieței. PPI pe bază anuală a fost de 3%, iar pe bază lunară de 0,1%. Vânzările cu amănuntul au depășit, de asemenea, ușor așteptările, crescând cu 0,6% în noiembrie. Pe bază anuală, s-a înregistrat o scădere de la 3,47% la 3,3%.

Astăzi, vor lua cuvântul și membrii FED Paulson, Williams și Kashkari. Mai târziu, în cursul zilei, vom afla nivelurile stocurilor de petrol din SUA.

Pe piața valutară, observăm o stabilizare a perechii EURUSD în jurul nivelului de 1,1650. Yenul și lira sterlină înregistrează cele mai mari câștiguri față de dolar.

Sezonul raportărilor financiare începe pentru băncile americane. Bank of America se situează ușor peste consens. Wells Fargo și CityGroup au depășit așteptările în ceea ce privește EPS, dar au dezamăgit piața în ceea ce privește veniturile. CityGroup înregistrează ușoare creșteri înainte de începerea tranzacționării, ca reacție la rezultate. Wells Fargo și BoA pierd aproximativ 2%.

Acțiunile BP pierd teren după ce compania a anunțat o depreciere de până la 5 miliarde GBP în T4, în principal în afaceri legate de transformarea energiei.

Compania farmaceutică Novo Nordisk semnalează că este pregătită pentru fuziuni și achiziții agresive în domeniul obezității, după ce a pierdut licitația pentru Metsera.

Compania chineză Alibaba câștigă aproape 3% pe fondul așteptărilor legate de evenimentul Qwen. În fundal, creșterea puternică a companiilor asiatice de tehnologie.

Compania aeriană Ryanair va limita zborurile către Europa din cauza unei noi taxe. Compania a respins, de asemenea, oferta Starlink privind furnizarea de internet în aeronavele companiei.

