NATGAS câștigă 12% 🚨📈

Cotațiile contractelor futures pe gazul natural din SUA (NATGAS) au crescut cu 11% luni, contractul din noiembrie ajungând la 3,34 USD/mmBtu, cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni și cea mai mare creștere zilnică de la sfârșitul lunii septembrie. Această mișcare a fost stimulată de prognozele meteorologice pentru temperaturi mai scăzute, care au determinat o creștere bruscă a cererii de încălzire, determinând creșterea prognozei LSEG pentru gradele-zi de încălzire pe două săptămâni de la 118 la 164. Analiștii au indicat, de asemenea, acoperirea agresivă a pozițiilor short după o perioadă în care s-au acumulat poziții speculative, amplificând creșterea pe măsură ce traderii s-au grăbit să renunțe la pariurile de scădere. Alimentând și mai mult creșterile, fluxurile de export de GNL au atins niveluri aproape record, de 16,4 bcfd pentru octombrie, în creștere față de 15,7 bcfd luna trecută, semnalând o cerere internațională susținută. Între timp, producția din Lower 48 a scăzut ușor la 106,6 bcfd și, deși stocurile din SUA se situează cu aproximativ 4% peste media pe cinci ani, scăderea persistentă a producției, alături de exporturile puternice, fac piața sensibilă la schimbările de aprovizionare. Prețurile de referință au înregistrat o revenire de peste 15% în ultima lună, impulsul ascendent reflectând atât echilibrele în strângere, cât și riscul meteorologic care aduce un potențial de creștere.. NATGAS a depășit media mobilă exponențială pe 200 de zile (curba aurie din graficul de mai jos), care a reprezentat în trecut un punct important în tendința generală pe termen lung. Depășirea acestui nivel inversează teoretic tendința descendentă anterioară a activului într-una ascendentă. Cu toate acestea, merită să reținem că rezervele totale de gaz din SUA rămân peste media istorică. Sursa: xStation5

