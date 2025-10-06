NATGAS câștigă teren pe fondul prognozelor meteorologice care anunță vreme mai rece în SUA📈Petrolul se apropie de zona de rezistență

Petrolul se apropie de zona de rezistență de 66 USD pe baril

Piața gazelor naturale Henry Hub din SUA (NATGAS) și-a continuat tendința ascendentă luni dimineață, pe măsură ce investitorii au început să includă în prețuri prognozele care anunță vreme mai rece în Statele Unite și Europa. Având în vedere creșterea preconizată a cererii de încălzire, sentimentul pieței s-a orientat treptat către o atitudine de cumpărare înainte de venirea iernii. Astăzi, dinamica cumpărărilor determină creșterea prețurilor către nivelul de 3,50 dolari pe MMBtu. Piața a trecut recent la contractul din noiembrie, care aduce în mod tradițional prețuri sezoniere mai mari, pe măsură ce crește consumul. Din februarie anul trecut , gazele naturale au menținut o tendință ascendentă mai largă , în ciuda corecțiilor ocazionale. Cea mai recentă scădere, din august , a atins un minim de aproape 2,65 USD , care poate fi considerată acum o fază de consolidare sănătoasă în cadrul unei redresări pe termen lung. Pe măsură ce temperaturile scad, fundamentele sezoniere continuă să susțină creșteri suplimentare ale prețurilor . Orice scădere pe termen scurt către zona de 3,00 USD ar putea atrage din nou interesul instituțional pentru cumpărare . Media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile, situată în apropiere de pragul de 3,30 USD, servește în prezent ca nivel cheie de suport, în timp ce media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile, situată în jurul valorii de 3,20 USD, se îndreaptă în sus, îmbunătățind perspectivele tehnice pentru continuarea recuperării prețurilor.

Rămâne un decalaj de preț neacoperit sub nivelurile actuale, care ar putea trage temporar prețurile ușor în jos înainte de următoarea mișcare ascendentă. Deși astfel de gap-uri se închid adesea, acest lucru nu este garantat, în special atunci când fundamentele puternice domină sentimentul investitorilor. Privind în perspectivă, mulți traderi consideră nivelul de 4,00 USD ca fiind următorul obiectiv psihologic și tehnic important . Din punct de vedere istoric, această zonă a acționat atât ca rezistență, cât și ca zonă de marcare a profiturilor , devenind un punct de referință cheie pentru investitorii pe termen lung . De la nivelurile actuale, orice retragere semnificativă poate servi ca o nouă oportunitate de a testa puterea de cumpărare, deoarece traderii continuă să anticipeze condiții de aprovizionare mai stricte și creșterea cererii de încălzire în lunile de iarnă care urmează. Sursa: xStation5 Hărțile meteorologice ale NOAA indică o tendință semnificativă de răcire în vestul Statelor Unite, în timp ce temperaturile din Florida se așteaptă să scadă față de maximele recente. Sursa: NOAA Astăzi, nu numai contractele pentru gazul natural sunt în creștere, ci și prețurile petrolului au înregistrat o creștere la începutul sesiunii. Cu toate acestea, ele nu au reușit în cele din urmă să depășească nivelul de 66 de dolari pe baril, chiar dacă OPEC+ și-a menținut creșterea prudentă a ofertei cu 137.000 de barili pe zi, pe fondul tensiunilor geopolitice continue și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești. OPEC și-a semnalat disponibilitatea de a suspenda sau inversa reducerile de producție, în efortul de a echilibra scăderea cererii cu presiunile continue asupra ofertei. Prețurile futures ale petrolului Brent se confruntă cu o zonă de rezistență în apropierea nivelului de 65,5 dolari pe baril. Sursa: xStation5

