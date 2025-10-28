Rezumatul zilei: Wall Street câștigă înaintea publicării rezultatelor financiare ale companiilor din grupul „Magnificent 7”

OpenAI își consolidează parteneriatul cu Microsoft prin transferul de acțiuni în valoare de 135 miliarde de dolari, în timp ce UnitedHealth și Cameco raportează rezultate mai bune decât se aștepta.

Piețele bursiere americane se apropie de niveluri record, investitorii anticipând rezultate financiare solide ale companiilor și posibile reduceri ale ratei dobânzii de către Fed.

Piețele bursiere americane se apropie de niveluri record, investitorii anticipând rezultate financiare solide ale companiilor și posibile reduceri ale ratei dobânzii de către Fed.

Indicii bursieri europeni au înregistrat astăzi performanțe mixte, încheind sesiunea cu ușoare scăderi după ce luni au atins niveluri record. Euro Stoxx 50 a scăzut cu aproximativ 0,12%. Printre piețele individuale, DAX din Germania a pierdut aproximativ 0,1%, CAC 40 din Franța a scăzut cu 0,3%, în timp ce FTSE 100 din Marea Britanie a înregistrat o ușoară creștere de 0,4%.

Sezonul de raportare a rezultatelor financiare din SUA intră într-o fază critică . Mâine, Microsoft va publica raportul trimestrial, urmat de alte companii din grupul „Magnificent Seven” în zilele următoare.

OpenAI a transferat 27% din acțiunile sale către Microsoft , în valoare de 135 miliarde de dolari, consolidând parteneriatul strategic și accesul Microsoft la tehnologii cheie de AI, menținând în același timp independența OpenAI.

Acțiunile UnitedHealth Group cresc în urma rezultatelor din trimestrul al treilea al anului 2025, care au depășit așteptările analiștilor.

Acțiunile Cameco cresc cu aproximativ 20% până la un nivel record după anunțarea unui parteneriat strategic cu guvernul SUA, Brookfield și Westinghouse, care implică contracte potențiale în valoare de 80 de miliarde de dolari.

Prețurile locuințelor din SUA au crescut în mod neașteptat cu 0,4% în august, contrar așteptărilor de scădere cu 0,1%, marcând o surpriză pozitivă după luni de ușoare scăderi.

Indicele de încredere al consumatorilor din SUA pentru octombrie a fost de 94,6 , peste așteptările pieței de 93,4, dar în scădere față de cifra revizuită din septembrie de 95,6. Încrederea consumatorilor rămâne sub 100, indicând cheltuieli prudente.

Încrederea consumatorilor din Germania, potrivit GfK, a scăzut sub previziuni din cauza tensiunilor geopolitice, a preocupărilor legate de inflație și a îngrijorărilor privind siguranța locurilor de muncă, temperând optimismul economic.

Prețul petrolului Brent a scăzut la aproximativ 64,30 dolari pe baril, în scădere cu aproximativ 2% față de ziua precedentă. Petrolul rămâne sub presiune pe fondul așteptărilor privind creșteri suplimentare ale producției de către OPEC+, care compensează sentimentul pozitiv generat de negocierile comerciale dintre SUA și China.

Prețul aurului a scăzut cu aproximativ 1%, la aproximativ 3.971 USD pe uncie , tranzacționându-se între 3.901 și 4.034 USD, în timp ce argintul a crescut cu aproximativ 0,5%, la aproximativ 47,06 USD pe uncie.

Bitcoin a crescut cu aproximativ 0,5%, ajungând la aproximativ 114.500 de dolari , în timp ce Ethereum a scăzut ușor, pierzând aproximativ 0,3%, ajungând la aproximativ 4.100 de dolari.

