NATGAS în Europa la maximele ultimei luni

În ciuda unor corecții locale, prețul contractelor futures pe gazul european continuă să urmeze o tendință clară de creștere. Prețul indicat pe grafic se menține în prezent în jurul valorii de 63 EUR. Din perspectiva analizei tehnice, zona de 64 EUR reprezintă un nivel de preț cheie de urmărit. O depășire susținută a acestui nivel ar schimba structura tehnică actuală; unul dintre nivelurile sugerate de proiecția Fibonacci de 161,8% se situează la aproximativ 25% peste prețul actual. Sursă: xStation5 Din punct de vedere fundamental, există o serie de factori care susțin în prezent, dar nu garantează, creșteri suplimentare ale prețurilor. Oferta este în mod evident limitată, deși, în ciuda circumstanțelor nefavorabile, nu este lipsită de reacții. Sursă: Bloomberg Finance Nivelurile estimate ale stocurilor au scăzut sub tendința sezonieră maximă, stabilind un record multianual. La momentul actual, instalațiile de stocare europene sunt umplute la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, inclusiv în perioada turbulentă dintre 2022 și 2023. În prezent, gradul de umplere a stocurilor europene, conform datelor Bloomberg, se situează în jur de 61%, față de o medie sezonieră de 71%. Sursă: Bloomberg Finance Situația transporturilor maritime este și mai interesantă. În ciuda blocadei Strâmtorii Ormuz din februarie și a izolării față de producători cheie precum Qatarul, cantitatea de gaz transportată pe mare a crescut cu câteva sute la sută, atingând un maxim multianual în aprilie. Cu toate acestea, situația ofertei nu este clară. Analizând datele privind importurile, luna august arată o divergență clară între Europa și restul lumii. Importurile din India, Egipt și Taiwan au scăzut cu 5% până la 20%. În Europa, în special în Franța, Țările de Jos și Spania, importurile se mențin la nivelurile din 2025 sau le depășesc. În ceea ce privește oferta, în afară de Qatar și alte țări din Golful Persic menționate anterior, toți producătorii de gaze naturale, precum Rusia, Australia și SUA, își mențin sau își accelerează producția. Este important de menționat că nivelurile record de scădere nu au fost înregistrate în 2022/2023, ci în 2016/2017/2018, când temperaturile excepțional de scăzute au determinat un consum mai ridicat. În termeni practici, acest lucru înseamnă că Europa are șanse semnificative de a evita penuria sau chiar o creștere bruscă a prețurilor față de nivelurile actuale, dar numai dacă temperaturile medii din timpul iernii se vor încadra în intervalul normal.

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