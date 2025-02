NATGAS își extinde avansul cu 3%, ca urmare a previziunilor de vremea rece pentru SUA 📈

Contractele futures pe gaze naturale (NATGAS) se apreciază astăzi cu aproape 3%, deoarece prognozele meteorologice sugerează că săptămâna viitoare, o masă de aer arctic din Canada va aduce o răcire semnificativă pe Coasta de Est a SUA, punând la încercare rețelele electrice și crescând cererea de combustibili pentru încălzire. Se preconizează că temperaturile vor scădea cu 4-8°C sub normal în cea mai mare parte a Marilor Câmpii americane până la 18 februarie, în special în bazinul Deltei Mississippi. Pe coasta de est a Statelor Unite, scăderile sub normal pot ajunge la 4°C.

Vortexul polar, o bandă de vânturi care menține aerul rece în zona arctică, ar putea face ca aerul rece să pătrundă în Canada și SUA.

De la începutul lunii, prețurile gazelor au crescut cu peste 22%. PJM Interconnection LLC, care gestionează rețeaua electrică de la Chicago la Coasta de Est, a cerut operatorilor de centrale electrice să ia măsuri pentru a proteja echipamentele de îngheț. Temperaturile scăzute ar putea reduce semnificativ aprovizionarea cu gaze și petrol.

În plus, dezvoltarea potențială a unei furtuni ample care se formează în Statele Unite ar putea intensifica frigul. Așa-numitul vortex polar s-a întins pentru a zecea oară în această iarnă, dar nu s-a rupt complet, ceea ce poate însemna că, condițiile reci vor fi intense, dar de scurtă durată. Fenomenul este parțial cauzat de presiunea înaltă de deasupra Alaskăi. În plus, oscilațiile arctice și nord-atlantice au trecut în faze negative, favorizând afluxul de aer rece în America de Nord și Europa. Până la sfârșitul lunii, se așteaptă ca temperaturile să crească peste normal în vestul Canadei și în centrul Statelor Unite, atingând valori apropiate de medie în alte regiuni. Cu toate acestea, există posibilitatea ca unele părți din nord-est, inclusiv New York, să rămână reci. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Prețul gazelor crește pentru a cincea sesiune consecutivă. Prețul contractului se apropie de o rezistență cheie

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."