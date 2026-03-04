Navigând prin incertitudinea din Orientul Mijlociu și riscurile tarifare

- Piețele ignoră preocupările legate de tarife, în timp ce acțiunile americane și europene continuă să se redreseze
- Riscurile persistă
- Conflictul continuă, fără perspective de soluționare
- Corecția masivă de capitulare s-a încheiat, piețele dând semne că au învățat să conviețuiască cu incertitudinea
Titlurile din presă continuă să influențeze piețele în acest moment, alimentând o revenire a acțiunilor și o scădere a prețului petrolului până în prezent, miercuri. Există speranțe mari că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea fi de scurtă durată, după ce un ziar a relatat că Iranul a contactat SUA în weekend pentru a discuta despre încheierea războiului. Acest lucru a contribuit la redresarea acțiunilor europene, iar prețul petrolului a scăzut astăzi cu 1% pentru țițeiul Brent.
Cu toate acestea, dacă ați crezut că tarifele vor fi lăsate în plan secund pe durata acestui conflict, v-ați înșelat. Secretarul Trezoreriei SUA a anunțat apoi că rata globală a tarifelor de 15% a președintelui Trump va intra în vigoare începând cu această săptămână. Acest lucru are un impact minim asupra piețelor pentru moment, dar merită urmărit.
Acțiunile europene sunt alimentate de sectorul tehnologic, industrial și financiar, după ce aceste sectoare au înregistrat marți o scădere bruscă. Acțiunile cu cea mai bună performanță din FTSE 100 includ o combinație de companii din sectorul energetic, minier, farmaceutic și de consum. Cu toate acestea, indicele britanic are o performanță inferioară față de omologii săi europeni deoarece multitudinea de companii defensive din indicele britanic îl țin în loc astăzi.
Piața globală a obligațiunilor suverane rămâne în mod de recuperare, în special în Marea Britanie, unde randamentele sunt mai mici cu peste 3 puncte de bază. În ansamblu, ne așteptăm ca prețurile activelor să rămână instabile în zilele următoare, pe măsură ce aflăm mai multe despre obiectivele operațiunii Epic Fury și despre cât timp va dura finalizarea acesteia.
Există încă numeroase riscuri atât pentru acțiuni, cât și pentru mărfuri. Arabia Saudită a declarat că Iranul a încercat să atace rafinăria Ras Tanura, acesta fiind unul dintre motivele pentru care scăderea prețului petrolului a fost moderată până în prezent miercuri, iar petrolul Brent ar putea rămâne peste 80 de dolari pe baril în viitorul apropiat. Aurul și argintul se redresează alături de acțiuni, în timp ce dolarul se retrage și indicele dolarului rămâne la minimele zilei.
Deocamdată, piața absoarbe comentariile secretarului american al războiului, care a declarat că conflictul se intensifică, că SUA dispune de o cantitate nelimitată de bombe de precizie și că SUA va „acorda tot timpul necesar pentru a garanta succesul”. Acest lucru nu sugerează că conflictul se va încheia rapid. În plus, forțele NATO au doborât astăzi o rachetă balistică deasupra Turciei, ceea ce sugerează că conflictul se extinde și se apropie de estul Mediteranei.
Așa cum era de așteptat, vânzarea masivă de capitulare care a afectat piețele europene și asiatice în ultimele 24 de ore nu a fost susținută, ceea ce este tipic. Acest lucru sugerează că piețele financiare încearcă să se adapteze la incertitudinea din Iran și Orientul Mijlociu. Deși piețele au fost extrem de sensibile la riscul de scădere la începutul acestei săptămâni, ele sunt sensibile și la riscurile de creștere. Cea mai mică speranță că se va ajunge la o rezolvare a conflictului ajută acțiunile europene să-și revină; dacă această tendință continuă în timpul sesiunii americane, atunci și acțiunile asiatice ar putea să-și revină după o scădere de 12% a celui mai performant indice mondial pentru 2025, Kospi din Coreea de Sud.
Deși piețele sunt în proces de recuperare, merită să ne amintim că sentimentul este fragil și că riscul de titluri de presă poate apărea în orice moment.
Rezumatul zilei: Indicii și criptomonedele scad pe fondul creșterii prețurilor petrolului 🚩 Aurul și dolarul american înregistrează creșteri
Petrolul crește cu 11% pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu 📈Creșterea indicelui VIX determinată de temerile de pe Wall Street
Știri de ultimă oră: Iranul semnalează că Europa va fi „o țintă legitimă” dacă UE se alătură războiului
Bitcoin pierde din nou momentum📉Ethereum scade cu 5%
