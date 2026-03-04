Raliul dolarului se oprește, dar pentru cât timp?💸

Creșterea dolarului se oprește în urma unui raport al New York Times care sugerează că autoritățile iraniene au împărtășit informații cu CIA cu privire la disponibilitatea pentru negocieri. În ciuda răspunsului ulterior al Iranului, care a declarat că nu are încredere în SUA, nu vede motive pentru negocieri și intenționează să continue operațiunile militare atât timp cât va fi necesar, indicele dolarului american (USDIDX) și-a oprit seria de creșteri dinamice, retrăgându-se cu aproximativ 0,2% după ce a depășit maximul din ultimele 3 luni. Sursa: xStation 5 Dincolo de efectul „fuga către siguranță”, puterea dolarului a fost determinată de o creștere bruscă a temerilor legate de inflația globală, care susține menținerea unor rate ale dobânzii mai ridicate în SUA. Oficialii Fed au comunicat un sentiment din ce în ce mai hawkish chiar înainte ca inflația PCE să revină la 3%; în consecință, un șoc petrolier suplimentar s-a tradus printr-o revenire rapidă a randamentelor Trezoreriei SUA și o scădere a așteptărilor deja șubrede privind reducerile de rate în 2026. Cu toate acestea, având în vedere amploarea câștigurilor recente și lipsa perspectivelor de detensionare a conflictului, corecția de astăzi poate fi pur tehnică și nu semnifică neapărat sfârșitul presiunii ascendente asupra dolarului. Deși noile temeri inflaționiste sunt de natură globală, efectul combinat al „nervozității inflaționiste + fuga către siguranță” a determinat deprecierea majorității monedelor G10 față de dolar. Chiar și francul elvețian a înregistrat o corecție bruscă. Cel mai afectat a fost EURUSD, care a scăzut cu aproximativ 1,2% de la începutul anului. Sursa: XTB Research Banca Centrală Europeană (BCE) se confruntă cu o provocare și mai dificilă, fiind nevoită să pună în balanță resurgența inflației și riscul real de recesiune pe continent. Prețurile gazelor naturale în Europa s-au dublat ca reacție la escaladarea conflictului și suspendarea producției de GNL în Qatar. Scăderea prețurilor la energie din ultimii ani a fost principalul factor care a contribuit la limitarea inflației europene și la creșterea observată a activității economice. O creștere susținută a prețurilor la gaz ar putea, prin urmare, să împiedice redresarea treptată a economiei europene. În ciuda unei reveniri simetrice a randamentelor de ambele părți ale Atlanticului, EURUSD a scăzut brusc din cauza expunerii Europei la volatilitatea prețurilor la gaz, care amenință să anuleze recentele câștiguri în activitatea economică (îmbunătățiri ale PIB-ului, creșterea indicilor PMI). Sursa: XTB Research În ciuda apărării cu succes a suportului tehnic la 1,1600, sentimentul în jurul perechii EURUSD rămâne decisiv pesimist, așa cum confirmă datele pieței derivatelor. Indicatorul Risk Reversal arată o preferință persistentă pentru opțiunile put față de opțiunile call, ceea ce înseamnă că investitorii plătesc în continuare o primă ridicată pentru a se proteja împotriva unor noi scăderi ale euro în luna următoare. Acest pesimism reflectă îngrijorările crescânde cu privire la sănătatea economiei europene, care se confruntă cu presiuni energetice și niveluri scăzute de stocare a gazelor, factori care, în ochii pieței, pun la îndoială sustenabilitatea redresării actuale. Cursul de schimb EURUSD (alb) vs. Risk Reversal estimat de piață pe 1 lună (albastru, negativ). Sursa: Bloomberg Finance LP

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."